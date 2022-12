Drones Agricoles : Agriculture de précision par drone

Utilisation des drones pour l’agriculture de précision ?

Les drones agricoles sont de plus en plus utilisés dans le domaine de l’agriculture de précision. L’agriculture de précision utilise des technologies avancées pour gérer de manière efficace et efficiente les systèmes de production agricole.

Les drones agricoles peuvent être utilisés pour divers usages, comme la capture d’images des cultures, l’arpentage des terres, l’analyse des sols et la surveillance des niveaux d’eau, traiter les plantes

Grâce à leurs capacités aériennes, ils sont en mesure d’identifier les zones qui nécessitent une attention ou une gestion plus poussée.

Ils permettent également aux agriculteurs de définir avec plus de précision les schémas de plantation et d’optimiser la santé des cultures. Cela permet d’améliorer les rendements tout en préservant les ressources et l’énergie.

En outre, l’utilisation de drones agricoles peut réduire la quantité de travail manuel nécessaire à la gestion de grandes terres agricoles, ce qui permet de réaliser des économies à long terme.

En résumé, les drones agricoles offrent un grand nombre d’avantages pour l’agriculture de précision, ce qui en fait un outil inestimable pour les agriculteurs d’aujourd’hui

Technologies des drones agricoles

Les drones agricoles sont de plus en plus populaires dans le monde de l’agriculture en raison des progrès de la technologie des drones et de leur capacité à fournir une gamme de services.

Les drones sont devenus suffisamment fiables pour pouvoir être utilisés afin d’arpenter rapidement et avec précision de vastes étendues de terre, ainsi que pour recueillir des données utiles sur les cultures avec un minimum d’efforts.

Cela a révolutionné la façon dont la production agricole est gérée, entraînant une augmentation des rendements et une meilleure efficacité des ressources.

Grâce à leurs capacités aériennes et à leurs capteurs avancés, les drones agricoles sont en mesure d’identifier les zones présentant des problèmes potentiels ou des opportunités qui nécessitent une attention ou une gestion supplémentaire.

En outre, l’utilisation d’outils d’imagerie permet aux agriculteurs d’obtenir des informations détaillées sur la santé de leurs cultures tout en créant des schémas de plantation qui optimisent les rendements des cultures et réduisent les intrants.

Dans l’ensemble, les drones agricoles sont en train de devenir un outil inestimable pour les agriculteurs, fournissant une gamme de services qui peuvent conduire à un plus grand succès dans le domaine de l’agriculture de précision.

Quel drone pour l’agriculture ?

Lorsqu’il s’agit de choisir le meilleur drone pour l’agriculture, il y a quelques éléments à prendre en compte.

Premièrement, le type de charge utile que le drone peut transporter, notamment les capteurs et les caméras qui capturent des images et des données.

Deuxièmement, la gamme des capacités de vol du drone – à quelle hauteur il peut voler et à quelle distance de l’opérateur il peut aller.

Enfin, regardez quelles sont les fonctions supplémentaires disponibles, comme la navigation GPS, les systèmes d’évitement des obstacles et les programmes de vol automatisés.

Les progrès technologiques étant constants, il existe certainement un drone qui répond parfaitement à vos besoins en matière d’agriculture !

Les drones agricoles ont révolutionné l’agriculture de précision et offrent une grande variété d’avantages aux agriculteurs d’aujourd’hui.

De l’arpentage des terres à la collecte de données sur les cultures avec avec un minimum d’effort, les drones constituent un outil inestimable pour améliorer l’efficacité et augmenter les rendements.

Avec le bon drone, les agriculteurs ont accès à une gamme de services qui peuvent conduire à un plus grand succès dans l’agriculture de précision

Grâce aux progrès de la technologie, les drones agricoles deviennent plus fiables et plus accessibles que jamais. En comparant soigneusement les modèles et les caractéristiques, les agriculteurs peuvent trouver le drone parfait pour leurs besoins – un drone qui offre toutes les capacités dont ils ont besoin pour réussir !

Le potentiel des drones agricoles ne fait que commencer à être exploré. Avec l’émergence de nouvelles technologies, nous pouvons nous attendre à des avancées encore plus passionnantes dans l’agriculture de précision.

Qu’il s’agisse de réduire les coûts du travail manuel ou d’optimiser la santé et le rendement des cultures, les drones agricoles constituent une ressource inestimable pour les agriculteurs d’aujourd’hui

Nous recommandons l’utilisation des drones DJI Agras T10, DJI Agras T30, DJI Mavic 3M Multispectral. En effet ces trois appareils utilisent une technologie de pointe pour réaliser facilement vos travaux d’épandage agricole.

source : https://www.flyingeye.fr/les-drones-pour-lagriculture/

Qu’est ce que l’épandage par drone ?

La pulvérisation par drone est le processus de livraison d’intrants agricoles tels que les engrais, les pesticides et autres produits phytosanitaires à l’aide d’un véhicule aérien sans pilote (UAV) ou “drone”.

Pulvérisation par drone

La pulvérisation par drone est devenue de plus en plus populaire parmi les agriculteurs et les agronomes en raison de sa capacité à cibler précisément les zones à traiter, à réduire les coûts associés à la main-d’œuvre et aux gros équipements, et à minimiser les impacts environnementaux des méthodes traditionnelles.

En outre, la technologie des drones peut fournir des données sur l’état des cultures qui peuvent contribuer à éclairer les décisions relatives aux pratiques de gestion des cultures.

L’utilisation de drones pour la protection des cultures gagne rapidement du terrain dans le monde entier comme moyen pratique d’améliorer l’efficacité de la production tout en préservant les ressources naturelles

Utilisation des drones pour la cartographie d’une parcelle ?

Les drones sont de plus en plus utilisés à des fins de cartographie et d’arpentage. Ils peuvent être utilisés pour créer des cartes numériques dans des zones difficiles d’accès ou dangereuses pour les aéronefs pilotés, offrant ainsi un moyen efficace et rentable d’obtenir des données aériennes.

En utilisant des drones, les opérateurs peuvent capturer des images haute résolution à basse altitude avec une variété de caméras et de capteurs, créant des orthomosaïques 2D ainsi que des modèles 3D et des nuages de points.

Ces données peuvent ensuite être utilisées pour des applications telles que la gestion des terres, la planification urbaine, la surveillance des chantiers de construction, la recherche environnementale, etc.

Les drones offrent également une certaine flexibilité en matière de levés, puisque les vols peuvent être planifiés rapidement et ajustés sur le champ en fonction des besoins de la tâche à accomplir. En outre, l’utilisation d’un le drone élimine le risque d’envoyer du personnel dans des environnements dangereux ou des parcelles inaccessible

Un exemple d’entreprise utilisant des drones pour la cartographie et l’arpentage est UAVision, qui fournit des services de cartographie aérienne à l’aide de véhicules aériens sans pilote (UAV).

Ils offrent des services tels que la modélisation 3D, la photogrammétrie, l’analyse volumétrique et plus encore, fournissant aux clients des données haute résolution qui peuvent être utilisées pour éclairer les décisions dans la gestion et le développement des ressources terrestres. Ces données peuvent ensuite être utilisées pour créer des cartes détaillées en 2D ou des modèles en 3D de la zone étudiée

