AVIS GTA 6 : que dit les rumeurs sur le prochain jeu du siècle ?

Selon les rumeurs, GTA 6 ne sortirait qu’en 2025.

Certes, certains fans l’attendent plutôt pour 2023, mais les tendances les plus fiables confirment la sortie officielle en 2025 sur des terminaux comme la PS5.

Toutes les rumeurs sur la sortie de GTA 6

Aller au cinéma ou encore jouer à des jeux vidéo sont des moyens de se divertir. Parmi les jeux vidéo en vogue sur le marché, il y a les jeux d’aventure.

Ce sont des jeux qui permettent de vivre des expériences virtuelles. La maison de production Rockstar prépare la sortie de gta 6. Voici les rumeurs sur la sortie de ce fameux jeu.

Les fans de la saga et des jeux vidéo attendent avec impatience la prochaine sortie du célèbre jeu gta 6. Toutefois, aucune date officielle n’est encore donnée par les productions Rockstars.

En effet, en 2000, cette maison de production a bel et bien affirmé que le jeu était en cours de développement. Le jeu n’a même pas encore été dévoilé. Pourtant, les joueurs et surtout les fans savent tous que Rockstars aime bien annoncer ses titres deux ou trois ans avant la sortie officielle.

Vous pouvez donc vous attendre à la sortie de gta 6 en 2022 voire 2023. Toutefois, selon certains sites de gaming, vous devez l’espérer en 2025.

Outre les sites de gaming, certains journalistes de Bloomberg ont également donné leurs avis. Ces annonces sont faites après avoir analysé les prévisions financières de la maison de production et la période dans laquelle les joueurs espèrent le jeu.

Pour Jason Schreier, il faudra encore plus de patience avant la sortie du prochain gta. Selon lui, la crise sanitaire occasionnée par le coronavirus aurait ralenti la production et le développement du jeu. Retenez que le futur jeu de rockstar est le jeu le plus attendu de l’histoire.

Les plateformes plausibles sur lequel le jeu pourrait sortir

Selon les prévisions, gta 6 ne pourrait être disponible qu’en 2025. Si vous vous fiez à cette date, ce jeu ne serait disponible que sur les plateformes de nouvelles générations. Il s’agit par exemple des PS5 et de la Xbox. Alors, vous devez vous préparer afin d’être les premiers à jouer à ce fameux jeu du siècle.

Selon une prévision technique, le futur jeu de rockstar pourrait sortir sur deux générations à la fois. Toutefois, concernant la version PC, vous devez patienter. Vous savez tous que la maison de production Rockstar a pour habitude de sortir ses jeux sur consoles avant la version PC.

La synopsie du jeu selon les rumeurs

Concernant l’histoire du jeu, les rumeurs ne manquent guère. Selon certains, un seul héros masculin sera de la partie. Par contre, pour d’autres, il s’agira de multiples protagonistes. Toutefois, en l’an 2020, une fuite sur Reddit dévoile une partie de l’histoire.

L’histoire sera inspirée d’une série de barons (Narcos par exemple). Reddit suggère qu’il y a aura un seul protagoniste de sexe masculin. Il sera nommé Ricardo et sera le futur baron de la drogue.

Le jeu se déroule dans les années 1970-1980. Les joueurs pour commencer la partie doivent commencer en tant que contrebandier de stupéfiants. Au cours de ce level, vous traverserez l’Amérique du Sud et plus précisément le Vice City.

En gravissant les échelons, les joueurs du futur jeu de rockstar devront nouer des relations avec d’autres barons de drogues. Vous serez confrontés à plusieurs obstacles. Cependant, lorsque vous les surmonterez, vous vous lierez avec la famille Madrazo. Le joueur (c’est-à-dire vous) devra donc remplir des missions pour cette famille.

Vous devez alors attaquer d’autres barons de drogues et les détruire. Toujours selon les rumeurs et la fuite de Frieden, quatre principaux personnages seront de la partie. Retenez que le prochain gta est plein de surprises et de suspens.

Vous n’allez sûrement pas vous ennuyer. Concernant les mises à jour qui seront faites lors de l’apparition de ce jeu, aucune fuite fiable n’est encore retenue. Étant un joueur, vous devez donc patienter.

Les joueurs de gta 6 doivent retenir que la date de sortie du célèbre jeu du siècle ne se fera probablement qu’en 2025. Ce jeu se jouera uniquement sur les plateformes de nouvelles générations.