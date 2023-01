Spotify Premium apk : Application de musique numérique

Spotify est une plateforme qui permet d’écouter ou de télécharger de la musique en streaming.

On y retrouve des podcasts et toutes sortes de musiques de manière illimitée. La nouvelle mise à jour a ramené le Spotify premium qui permet d’écouter de la musique sans publicité.

Pour en savoir plus, les informations ci-dessous pourront vous aider.

Le téléchargement d’une application n’a jamais été si simple et facile à faire. C’est en effet tout un processus et différentes instructions à suivre pour que le téléchargement sur votre appareil se passe bien.

Si vous disposez d’un appareil Android, il vous sera très facile de télécharger cette application, parce que Spotify Premium existe en version Android. Allez sur Play Store, tapez dans la barre Spotify et téléchargez l’application. Elle est entièrement gratuite.

Si vous disposez par contre d’un iPhone ou d’un iPad, il faut ouvrir votre App Store et télécharger la dernière version de Spotify.

Une fois que vous avez téléchargé l’application, cliquez sur l’icône et vous vous retrouverez directement dans l’application Spotify +. Vous aurez droit à deux options. La première est « connectez-vous » et la deuxième « inscrivez-vous ». Les personnes qui ont auparavant un compte Spotify vont juste mettre leur identifiant. Quant aux nouveaux, il faut cliquer sur « s’inscrire ». Ici aussi, deux options s’offrent à vous. Vous pouvez vous inscrire grâce à votre compte Facebook ou par une adresse mail.

Lorsque vous choisissez de vous inscrire par Facebook, vous allez mettre votre mot de passe et le nom de votre compte Facebook. La connexion est immédiate. Avec l’adresse mail, le procédé est le même, mais vous allez recevoir un message de confirmation pour activer votre compte Spotify ++. Lorsque vous êtes dans l’application, cliquez sur l’icône sur lequel il est écrit Premium et suivez les instructions.

Quelle est la différence entre Spotify gratuit et Spotify Premium ?

Avec la version gratuite de Spotify, vous écoutez la musique proposée par la lecture aléatoire. Vous pouvez choisir le style de musique que vous voulez, mais pas un titre de chanson en particulier. Les publicités et annonces sont assez répétitives et vous ne pouvez pas les passer.

Avec cette version, vous avez seulement droit à 6 clics de musique en une heure. L’option répétition de votre chanson préférée n’est pas du tout d’actualité. La qualité des sons n’est pas meilleure que la version Spotify Premium.

La version de Spotify Premium donne accès à plusieurs fonctionnalités. Vous allez écouter les chansons dans l’ordre et les changer comme vous le voulez. Il n’y aura pas également de publicités toutes les 10 minutes qui interrompent votre musique. Cette version est cependant payante (9,99 euros par mois pour en profiter).

Vous avez le libre accès de jouer et de télécharger pour écouter hors connexion et sans Wi-Fi toutes les chansons disponibles n’importe quand et n’importe où.

Vous pouvez résilier votre abonnement à tout moment et sans payer des frais supplémentaires. Une durée limitée de test est même donnée pour vous convaincre d’opter pour cette version de Spotify. En ce temps, vous avez à votre disposition toutes les fonctionnalités de Spotify Premium.

Qu’est-ce que la version Spotify premium student ?

Cette version est destinée uniquement pour les étudiants. Spotify premium student permet aux étudiantes et aux étudiants de bénéficier de toutes les fonctionnalités de Spotify Premium. Il est à 4,99 euros. Ils pourront s’aérer l’esprit et vider leur esprit du stress quotidien de l’Université. Ils peuvent même bénéficier de 03 mois de la version Spotify gratuitement avant de se décider à s’abonner.

Cette offre est valable pour tous ceux qui n’ont jamais essayé la version Premium. L’offre est valable jusqu’au 27 janvier 2023. C’est alors l’occasion de faire plaisir à ses oreilles avec des musiques d’une qualité exceptionnelle. Il leur suffira de remplir un formulaire de vérification de SheerlD.

Ce formulaire contient une liste de toutes les écoles éligibles à l’accès à Spotify premium student. Si votre école n’est pas dans la liste, accédez au portail de votre université et envoyez tout simplement une preuve de votre inscription