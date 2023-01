Comment supprimer un contact sur Messenger ?

Les médias sociaux occupent une grande place aujourd’hui un peu partout dans le monde. Ils sont devenus la tendance pour communiquer, pour partager des contenus digitaux tels que les photos, les vidéos, etc.

Parmi les médias les plus utilisés, Facebook fait partie des meilleurs et reste incontournable en termes de fonctionnalités. Pour faciliter la communication via Facebook, la société ayant développé cette plateforme (Méta) a créé Messenger.

Cependant, cet outil de communication pratique peut être utilisé indépendamment de Facebook. C’est un système de messagerie instantanée qui est également incorporé à Instagram et qui est disponible sous plusieurs versions. Depuis le lancement de sa première version, Messenger n’a pas cessé de voir le nombre de ses utilisateurs grimpé.

En outre, il faut notifier qu’il peut arriver aux abonnés de subir des désagréments de la part de leurs interlocuteurs. Messenger offre alors la possibilité à ces derniers de supprimer des contacts, mais comment ? C’est ce que vous aurez l’occasion de découvrir dans la suite de ce billet.

Avant de chercher à supprimer un ami sur Messenger, vous devez d’abord savoir qu’il existe deux catégories d’amis au niveau de l’application. En ouvrant votre compte Messenger, vous verrez une liste de contacts qui regroupe vos amis de Facebook. Vous verrez une autre liste de plusieurs autres contacts qui ne font pas partie de vos amis de Facebook.

En réalité, vu que Facebook Messenger est une appli gratuite à l’utilisation, elle intègre de façon automatique les contacts de vos amis de Facebook dans la boîte de messagerie instantanée. Et ce, si vous avez un compte Facebook qui est fonctionnel. Ainsi, il suffit que l’application soit installée sur votre téléphone pour que vous ayez accès à cette catégorie après votre connexion.

Pour supprimer un contact dans ce cas, il vous faudra faire un appui long sur la conversion de votre ami (e) sans l’ouvrir et de choisir l’option « Supprimer ».

En dehors de cela, pendant l’installation de l’appli, un onglet se présente généralement pour demander l’autorisation d’accéder à diverses fonctionnalités du smartphone. Parmi les points essentiels de cette autorisation, Messenger demande à accéder à votre répertoire téléphonique. De cette manière, l’application accède à votre liste de contacts se présentant au niveau de votre messagerie électronique.

De ce fait, si vous n’avez pas de compte Facebook actif, une fois que Messenger est installé sur votre portable, vos contacts seront uniquement eux de votre répertoire téléphonique. Pour supprimer un contact dans ce cas alors, vous avez deux possibilités. Vous pouvez appuyer longuement sur la conversation avec votre ami (e) pour sélectionner l’option « Supprimer ».

Par contre, si vous avez envie de supprimer définitivement le contact de votre ami (e) de votre téléphone, il vous faudra :

Ouvrir la conversation ;

Cliquer sur le petit rond contenant un « i » en haut dans le coin droit ;

Cliquer sur l’option « Voir le contact téléphonique ».

L’onglet qui présente les informations à propos du contact s’ouvrira et vous pourrez cliquer sur les trois points verticaux qui apparaissent dans le coin droit vers le haut. Vous trouverez l’option pour supprimer le contact et le faire disparaître de Messenger.

Supprimer un contact Messenger sans bloquer ce dernier est un processus assez simple. Pour y arriver, vous devez appuyer sur le bouton « Contacts » qui se présente vers le bas sur votre écran quand vous êtes sur Messenger. Faites défiler pour choisir le contact que vous désirez supprimer. Cliquez sur le contact, appuyez sur le cercle contenant un petit « i » et sur « Supprimer le contact ».

Vous pouvez supprimer des contacts sur Messenger quand vous le voulez, mais sachez qu’il y a également la possibilité que d’autres personne vous suppriment aussi. S’il vous arrive de ne plus avoir des nouvelles d’une personne avec qui vous communiquez sur Messenger, vous pouvez vérifier si elle vous a retiré de sa liste.

Par ailleurs, pour profiter de cette fonctionnalité, il vous faudra utiliser Windows Live Messenger pour vous connecter en vous identifiant. Une fois que c’est fait, vous pouvez cliquer sur le menu « Outils » et sur « Options » par la suite. Après vous devez ouvrir la rubrique « Confidentialité » pour confirmer vos doutes.

Plusieurs raisons peuvent vous pousser à supprimer un contact Messenger. Il en est de même pour d’autres personnes qui pourraient être tentées de supprimer le vôtre. Entre autres, ces raisons peuvent concerner :

La récurrence des notifications

Si une personne n’est pas très amie avec une autre, mais que cette dernière envoie souvent des liens, des photos ou autres sans explication, la personne concernée peut penser à supprimer son contact. Et ce pour éviter qu’elle n’attire son attention pour rien.

Le désaccord

Pendant un désaccord au cours d’une conversation, un utilisateur de Messenger peut décider de supprimer le contact de son interlocuteur pour couper court à la discussion.

La discrétion

Bon nombre d’abonnés Messenger suppriment les contacts, et ceci juste pour garder leur discrétion. Pour ne pas exposer leurs conversations à leurs partenaires, amis ou à d’autres personnes, ils préfèrent choisir cette option. Dès qu’un contact est supprimé, il n’y a plus de moyen de voir les conversations précédentes.

La perte de temps

Pour éviter les pertes de temps à cause des discussions sans but, il y a des personnes qui choisissent de supprimer les contacts qui ne leur rapportent rien pour voir clair dans leur file. Certains vont même jusqu’à bloquer les personnes avec qui elles ne sont pas amis sur Facebook, mais qui leur écrivent pour des futilités.

Il est possible d’utiliser Messenger sur Windows et sous plusieurs autres systèmes d’exploitation mobile. Il permet de dialoguer avec d’autres membres du réseau social en utilisant leurs contacts ou non ou sans qu’ils soient nécessairement connectés au site web. Néanmoins, pour préserver votre quiétude, vous pouvez également supprimer des contacts à votre guise ou les bloquer si vous le souhaitez. Tout est donc mis en œuvre pour vous aider à vivre une bonne expérience avec cet outil de communication populaire qu’est Messenger