Valve Frappe Fort : Le Nouveau Steam Deck Oled, un Concurrent Direct de la Switch?

Le géant de l’industrie du jeu vidéo, Valve, vient de dévoiler une version améliorée de sa console portable : le Steam Deck Oled.

Valve révolutionne le marché avec son Steam Deck Oled

Alliant puissance et esthétique, ce nouveau modèle se positionne comme un sérieux concurrent à la Nintendo Switch et promet d’offrir une expérience inédite aux gamers.

Un écran OLED pour une qualité d’image optimale

L’une des principales améliorations apportées au Steam Deck Oled est son nouvel écran OLED de 7,4 pouces affichant une résolution de 1280 x 800 px et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Il est également compatible HDR, garantissant ainsi des couleurs vives et un contraste saisissant.

Cette technologie permet d’afficher des images plus nettes, plus fluides et aux couleurs beaucoup plus riches que celles produites par les écrans IPS traditionnels. Valve a su tirer parti de l’OLED sans tomber dans l’excès, afin de conserver l’équilibre entre la puissance de la console et son autonomie.

Intégration d’une APU performante

Les performances graphiques du Steam Deck Oled sont assurées par une APU (unité de traitement accéléré) composée de 4 cœurs Zen 4 multithreadés capables d’atteindre 3,5 GHz et de 8 cœurs RDNA 2. Le tout délivre une puissance de calcul de 1,6 TFLOPS, soit la même que celle de la précédente version du Steam Deck.

Pour soutenir cette APU, la mémoire vive a également été améliorée, passant de 5500 MT/s à 6400 MT/s. Grâce à ces avancées technologiques, les joueurs pourront profiter de leurs jeux favoris dans des conditions optimales.

Une autonomie accrue pour jouer sans contrainte

Autre point fort du Steam Deck Oled : son autonomie. Valve a en effet revu la capacité de la batterie du Steam Deck, qui passe de 40 Wh à 50 Wh. Ce changement permet à la console de proposer une durée de jeu oscillant entre 3 et 12 heures, selon l’utilisation.

Par ailleurs, la batterie se recharge désormais de 20 % à 80 % en seulement 45 minutes. Cette fonctionnalité permet aux joueurs de pouvoir rapidement revenir à leur partie après une courte pause.

Compatibilité wifi6E et Bluetooth 5.3

Le Steam Deck Oled ne fait pas l’impasse sur la connectivité et s’équipe donc des dernières avancées en matière de wifi et de Bluetooth. La console est compatible wifi6E ainsi que Bluetooth 5.3, offrant ainsi une expérience en ligne toujours plus rapide et stable.

Trois configurations disponibles pour s’adapter à tous les besoins

Valve propose non pas une mais trois versions du Steam Deck, afin de répondre aux attentes de chacun. La première configuration, vendue au prix de 569 €, est équipée d’un écran OLED et de 512 Go de stockage. La seconde, proposée à 679 €, arbore également un écran OLED mais offre cette fois-ci 1 To de capacité de stockage.

Un LED WRGB pour indiquer l’état de la console

En plus des améliorations apportées à l’écran, au processeur et à l’autonomie, Valve a ajouté un LED WRGB sur le Steam Deck Oled. Ce dispositif permet aux utilisateurs d’avoir un aperçu rapide de l’état de la batterie ou de la connectivité de leur console.

Grâce à ces nombreuses avancées, le Steam Deck Oled promet d’être un véritable outil révolutionnaire pour les amateurs de jeux vidéo sur console portable. Reste maintenant à voir si la plateforme Steam saura séduire les joueurs avec son catalogue de titres et ses différentes fonctionnalités.