3e roue électrique pour fauteuil roulant en 2023

Tout savoir sur la 3e roue électrique pour fauteuil roulant !

La roue électrique est un moyen de transport considéré comme novateur. Sa maniabilité et sa praticité lui valent le coup d’être appréciée par de nombreuses personnes. Avez-vous déjà testé ce dispositif ? Voulez-vous mieux comprendre son fonctionnement et ses particularités ? Pas de souci !

Découvrez dans ce billet quelques informations pertinentes sur la 3e roue électrique pour fauteuil roulant.

Transformer un fauteuil roulant manuel en trottinette électrique

Il existe un système qui permet de tracter tout type de fauteuil roulant manuel avec des trottinettes électriques dotées d’un plateau d’au moins 18 cm. Grâce à cet incroyable système, le fauteuil roulant manuel peut être transformé en fauteuil électrique en quelques secondes. Ce dernier se conduit à l’aide du guidon de la trottinette et facilite ainsi le déplacement de l’utilisateur sur une distance de 10 à 45 km.

Qu’est-ce qu’une 3e roue électrique pour fauteuil roulant ?

La troisième roue électrique pour fauteuil roulant est équipée non seulement d’un moteur de 350 watts (jusqu’à près de 600 watts en crête), mais aussi d’une batterie lithium-ion de 36 volts 11,6 Ah. Elle est généralement fixée sur la potence du fauteuil roulant.

Pour adapter la roue électrique à votre fauteuil roulant, vous devez effectuer un premier réglage. Il vous faudra ensuite clipser la roue à votre fauteuil roulant pour vos futures sorties.

Puisqu’aucune partie de la fixation n’est définitivement reliée au fauteuil roulant, alors vous avez la possibilité de replier celui-ci une fois que la roue électrique est retirée.

Cela vous offre également la possibilité de vous servir uniquement de votre fauteuil roulant indépendamment de la troisième roue dans certaines circonstances.

Pourquoi utiliser une 3e roue électrique ?

Il existe une multitude de raisons pour lesquelles vous devez utiliser une 3e roue électrique.

Avantages d’une 3e roue électrique

Premièrement, la 3e roue électrique est très légère, ce qui permet de la ranger plus facilement et rapidement dans les transports en commun ou dans le coffre d’une voiture. Elle ne prend pas autant de place qu’une trottinette ou un vélo.

Deuxièmement, elle offre une stabilité inégalable à la conduite surtout dans les virages, sur l’autoroute, sur les chaussées en mauvais état, etc. Le plus intéressant, c’est qu’en plus d’être pratique, elle résiste plus facilement aux chocs, à la corrosion et aux intempéries. Elle vous évite ainsi les risques de chutes en circulation.

Troisièmement, la 3e roue électrique est moins fatiguante et elle vous permet de gagner en autonomie. Elle vous donne la possibilité de vous déplacer en toute quiétude sur de courtes ou de longues distances et d’explorer plus facilement tous les endroits qui vous étaient autrefois inaccessibles. De plus, elle rend le fauteuil roulant plus ergonomique afin de vous offrir un confort sans précédent. Mieux encore, son faible encombrement et sa puissance rendront vos trajets beaucoup plus agréables.

Quatrièmement, la troisième roue électrique est dotée d’un système de freinage très efficace. En réalité, le freinage de ce dispositif est assuré par deux freins à disque que vous pouvez actionner soit par votre main gauche ou votre main droite. En cas d’urgence, ce performant système de freinage vous permet de vous arrêter beaucoup plus rapidement. C’est ce qui explique le côté sécuritaire de la 3e roue électrique.

Enfin, la troisième roue électrique confère au fauteuil roulant un côté écologique, car celui-ci n’émet pas de gaz nocifs dans la nature. En effet, elle est alimentée par une batterie rechargeable que vous avez la possibilité de remplacer ou de recycler facilement.

Inconvénients d’une 3e roue électrique

En dépit de ses nombreux avantages, la 3e roue électrique présente un certain nombre d’inconvénients. En réalité, la réglementation actuelle impose quelques limitations de vitesse, ce qui signifie que vous ne pouvez pas rouler à pleine vitesse avec cet engin. De plus, vous n’avez pas la possibilité de rouler sur les trottoirs.

Aussi, avec les roues électriques, il vous est impossible de rouler votre fauteuil roulant sous la pluie ou sur une route mouillée au risque de limiter leur durée de vie. Aussi, dans les lieux où la circulation est très dense, le risque de faire face à des dangers est très élevé, ce qui nécessite d’être très attentif lors de la conduite.

Critères d’acquisition d’une 3e roue électrique

Pour bien choisir votre 3e roue électrique, vous devez vous baser sur un certain nombre de critères. Parmi ceux-ci, on peut citer votre budget, vos préférences, vos besoins d’assurance et votre niveau de garantie.

Qui peut utiliser une 3e roue électrique fabriquant Triride ?

Il existe plusieurs types de personnes à mobilité réduite qui peuvent utiliser une 3e roue électrique Triride. Il s’agit par exemple des personnes :

Âgées (seniors) ;

Ayant peu d’équilibre ;

Qui subissent une diminution de la capacité de leur déplacement ;

Qui éprouvent des difficultés à se déplacer de manière provisoire ou définitive ;

Paralysées d’un de leur membre ;

En situation de handicap ;

Touchées par la sclérose en plaques (SEP) ;

Atteinte d’obésité ;

De petites tailles ;

Ayant un handicap momentané (béquille, plâtre).