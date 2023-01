La surveillance de votre reseau est devenue une nécessité, quel que soit le réseau, et le présent mini-guide, vous indique ce que l’on peut surveiller et comment le faire.

Surveillance à distance du parc informatique, qu’est-ce que c’est et les bonnes raisons de le faire. De nos jours, très peu d’entreprises peuvent fonctionner sans structure ou parc informatique. Car l’informatique , et plus largement le digital et numérique,sont les garants de la productivité.

Le problème avec parcs informatique est que quelle que soit leur taille, ils sont toujours constitués de trop nombreux éléments, comme les ordinateurs, les serveurs et des connexions complexes qui peuvent parfois être difficiles à surveiller pour les entreprises

Résultat, ces dernières s’exposent souvent à des problèmes informatiques (pannes, bugs, périphériques introuvables, problèmes de performances, vulnérabilités, intrusions informatiques…) qui affectent leur productivité, leurs revenus ou encore leur réputation.

C’est pour éviter de telle situation que les experts en informatiques recommandent aux entreprises de mettre en place un système de surveillance capable de surveiller à distance le parc informatique, que d’autres experts dénomment supervision informatique, et si à votre nouvelle solution, vous lui adjoignez l’astreinte, alors votre situation deviendra enviable, pour ne dire parfaite.

Surveillance à distance du parc informatique, qu’est-ce que c’est et les bonnes raisons de le faire. La réponse tout de suite, dans le présent article, dont le fil conducteur est le mot clé : surveillance.

Définition de la surveillance à distance (surveillance informatique)

La surveillance informatique est une opération qui consiste traditionnellement à surveiller et contrôler les matériels et logiciels qui composent le parc informatique d’une entreprise. Seulement, elle s’accompagne de quelques défis, notamment le nombre parfois trop élevé d’éléments qui le composent ou encore le fait qu’il doit être surveillé en permanence pour la détection des problèmes quasiment en temps réel.

Pour ces quelques raisons, la surveillance manuelle d’un parc informatique n’est donc pas possible. Pour y remédier, les responsables informatiques utilisent des solutions logicielles qui fonctionnent avec des protocoles de surveillance ou bien des sondes qui s’installent au niveau des éléments à surveiller qui forment le parc informatique. Le but avec cela est aussi de surveiller le parc informatique et ainsi pouvoir en mesurer l’activité qui s’y déroule en continu.

Dans leur fonctionnement, les sondes et les protocoles de surveillance utilisés permettent en fonction des paramétrages effectués, d’envoyer des messages ou des alertes afin d’agir en conséquence.

Un parc informatique, c’est quoi ?

Élément clé du bon fonctionnement de l’entreprise, le parc informatique doit faire l’objet d’une surveillance à distance de tous les instants. Mais qu’est-ce qu’un parc informatique ? Il correspond tout simplement à l’ensemble des matériels et logiciels utilisés par une entreprise ou toute autre organisation et est composé de plusieurs éléments qui peuvent varier d’une entreprise à une autre et d’un parc informatique à un autre.

Voici une liste non exhaustive des éléments qui font généralement partie d’un parc informatique :

Des postes de travail (fixes ou portables), des unités centrales et leurs accessoires ;

Appareils mobiles (smartphones, tablettes) ;

Les objets connectés ;

Des périphériques informatiques tels que les souris, imprimantes, scanners, webcams, micro, disques durs externes…

Des périphériques réseau tels que les Hubs réseau, les commutateurs de réseau, les modems, les routeurs réseau, les ponts, les répétiteurs, les bornes wifi, modern, switch…

Des serveurs, les produits et services cloud auxquels l’entreprise souscrit, les logiciels et les licences associées ainsi que les données informatiques (actives et archivées).

Surveillance à distance d’un parc informatique, que peut-on surveiller ?

Plusieurs éléments, nous l’avons dit, peuvent et doivent être surveillés dans un parc informatique. L’objectif premier de la surveillance à distance étant de détecter le plus en amont possible les éventuels problèmes afin de garantir une disponibilité et des performances optimales du système informatique et réseau de l’entreprise.

À l’aide d’un outil de surveillance de parc informatique adapté, vous pouvez :

Surveiller l’état et le bon fonctionnement des machines (monitoring hardware en anglais).

Cela consiste à garder un œil sur les fluctuations de température, l’humidité, l’utilisation de la mémoire et de l’espace de stockage, la charge des machines (nombre d’utilisateur, nombre de requêtes, utilisation du processeur, débit réseau…), la charge électrique au démarrage d’une machine…

Surveiller les objets connectés (IOT)

La surveillance de l’Internet des objets (IoT) est le processus de découverte, de surveillance et de gestion de vos appareils connectés. Elle analyse les données, fournit des informations, vous informe de tout problème affectant l’entreprise et fournit des réponses exploitables pour tous vos appareils connectés.

Surveiller les applications.

Il s’agit de surveiller les fichiers journaux, les historiques ou logs, surveiller SQL, Exchange et les logiciels serveur, surveiller les applications cloud et virtualisées, surveiller toutes les applications standard, à surveiller les sauvegardes de données, et même encore surveiller le bon fonctionnement de votre site web.

Surveiller les produits et services cloud.

Cela consiste tout simplement à avoir un aperçu rapide de tous les services cloud auxquels vous avez souscrit; la technologie actuelle nous permet d’aller bien plus loin et de gérer dans une seconde étape.

Ainsi, vous pourrez collecter toutes les données nécéssaires, toutes les 5 minutes pour les stocker dans une BDD, et analyser les causes des écarts à un meilleur moment, sans le stress et la pression qu’impliquent le temps réel.

Surveiller le réseau.

gie permet aujourd’hui d’aller très loin dans la supervision, ainsi vous pourrez surveiller les principales mesures de performance.

Et si vous décidez de les stocker dans une BDD pour une analyse ultérieure, cette analyse vous pourrez la répéter autant de fois que vous l’entendez, par exemple toutes les 5 minutes, si vous souhaitez avoir un large éventail de ce qui s’y passe.

La surveillance du réseau consiste à faire du reniflage ou surveillance du trafic et des paquets, à identifier les temps de surcharge et les goulots d’étranglement potentiels, à surveiller le trafic entrant et sortant au niveau des pare-feux, surveiller la qualité des connexions VoIP, surveiller la bande passante, surveiller le trafic réseau, surveiller la sécurité du réseau…

Améliorer les performances du réseau

En installant un logiciel de supervision, vous pourrez vous assurer de la bonne execution des outils de suivi de votre système.

Les pannes et autres bugs seront parfois anticipés, et il vous sera toujours plus aisé de corriger et de remettre en action, votre réseau.

Certains hommes systèmes les utilisent aussi entre autres, pour améliorer la sécurité du système d’information, et mieux communiquer avec tous les utilisateurs.

4 bonnes raisons de surveiller à distance son parc informatique

Visibilité en temps réel sur l’état de votre parc informatique en temps réel et réagir rapidement en cas d’incident

La surveillance informatique vous permet d’avoir une visibilité complète et en temps réel sur la santé, la disponibilité et le bon fonctionnement de tous vos actifs matériels et logiciels. En cas de problème, vous serez directement alerté de la situation et recevrez les informations nécessaires pour identifier la cause du problème, vous permettant de le résoudre rapidement.

Une seule interface pour gérer l’intégralité de votre parc informatique

Les solutions de surveillance informatique fournissent une interface unique sur laquelle les responsables informatiques et réseau peuvent pratiquement tout gérer, observer et avec une très grande facilité : les matériels, les logiciels, la sécurité informatique, les performances du réseau, la disponibilité des périphériques…

La possibilité d’anticiper les risques et pannes

Appelées aussi données de télémétrie, les données de surveillance peuvent fournir des métriques et des journaux qui aident les responsables informatiques à comprendre le parc informatique, son fonctionnement et son état. L’analyse de ces données leur permettent d’identifier les potentiels problèmes.

Garantir de meilleures performances de l’infrastructure informatique

Des alertes continues, des tableaux de bord de présentation et des données historiques détaillées permettent aux professionnels de l’informatique de vraiment maîtriser la gestion de leur serveur, de leurs applications et leur donnent aussi un aperçu plus approfondi de ce qui a fonctionné et de ce qui n’a pas fonctionné. Ces détails permettent une optimisation beaucoup plus précise.

Supervision Informatique MEMOGuard V5, le meilleur dans sa catégorie

Le principe est toujours le même, la surveillance du réseau est là, pour fournir aux administrateurs et homme de sécurité, les éléments qui leur permettront de disposer d’un réseau avec un optimal fonctionnement.

Mais le MEMOGuard V5 dans sa catégorie, ne sert pas qu’à surveiller les réseaux, il peut aller bien plus loin, et prendre en compte aussi, les processus métiers, les applications, les serveurs, et toutes les interfaces web.

Le monitoring de vos applications s’en trouvera renforcée, et vous pourrez dire adieux aux pannes imprévues et inattendues, car tout cela sera géré par votre politique proactive, qui vous permettra d’intervenir en amont des éventuels soucis.

MEMOGuard V5 ®, est une création récente de l’éditeur de logiciel Français Clever Technologies.

MEMOGuard V5 ®, est notre logiciel complet de gestion des alarmes et agents d’astreinte :

1. Identification d’une alarme ou alerte reçus par sms, appels, trames, détecteurs,… ;

2. Traitement des alertes selon procédures, plannings et escalades ;

3. Diffusion au personnel d’astreinte sur téléphone mobile ou fix, courriel, applicatif… ;

4. Historisation et consultation des déclenchements, traitement, diffusion, acquittement, cascade,…

Mais comme une démonstration, vaut mieux que toutes les explications écrites de la terre, nous vous suggérons de nous contacter au 01.60.53.60.53, et nous aurons plaisir de vous faire une démonstration, sans engagement et gratuite au moment qu'il vous conviendra le mieux.

Démonstration gratuite, il s'entend évidemment, et sans le moindre engagement de votre part, alors n'hésitez plus, nos experts en supervision, vous aiderons dans votre cas précis, et sans le moindre engagement de votre part www.supervision-clever.fr

Auteur Antonio Rodriguez Mota, Editeur et Directeur de Clever Technologies