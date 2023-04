Ninebot Kickscooter Max G2 E : C’est enorme, cette trottinette est déjà en promo by segway

Depuis plusieurs années, la marque Segway est connue pour ses produits innovants en matière de mobilité urbaine. La trottinette électrique Ninebot Kickscooter Max G2 E ne fait pas exception à la règle. Elle est déjà disponible en promotion chez certains revendeurs et promet de nombreuses fonctionnalités intéressantes pour les utilisateurs.

Segway

Segway est une entreprise américaine fondée en 1999 par Dean Kamen. Elle est spécialisée dans la conception et la fabrication de véhicules électriques, tels que les gyropodes, les hoverboards, les trottinettes et les vélos électriques. Leur mission est de simplifier les déplacements dans les villes en offrant des moyens de transport respectueux de l’environnement et pratiques pour les utilisateurs.

Trottinette électrique Ninebot Segway, Modèle Max G30E II Trottinette électrique Ninebot Segway, Modèle Max G30E II. Roues de 10" avec pneus amortissants pour une stabilité et une performance fiable sur la plupart des surfaces Autonomie jusqu'à 65 km, frein mécanique et électrique avec système anti-blocage Vitesse maximale jusqu'à 25 km/h Comprend un guidon avec poignées en caoutchouc souple, facile à régler pour plus de confort, de portée et de contrôle Réflecteurs E-Mark avant, latéraux et arrière 699,00 €

Segway-Ninebot Trottinette Ninebot Max G30D II Powered par Segway Gris 3802-025 Taille Unique Segway-Ninebot Trottinette Ninebot Max G30D II Powered par Segway Gris 3802-025 Taille Unique 846,66 €

Trottinette électrique segway ninebot p65e - autonomie 70kms - pneus cross season - clignotants avant et arrière Trottinette électrique segway ninebot p65e - autonomie 70kms - pneus cross season - clignotants avant et arrière 1 199,99 €

Trottinette : Ninebot Kickscooter Max G2 E

La Ninebot Kickscooter Max G2 E est une trottinette électrique qui s’adresse aux utilisateurs de tous niveaux. Elle est équipée d’un moteur brushless de 350 W qui lui permet d’atteindre une vitesse maximale de 25 km/h. Elle dispose également d’une batterie de 551 Wh qui lui permet de parcourir jusqu’à 65 km avec une seule charge.

Cette trottinette est également équipée de pneus pleins de 10 pouces, ce qui la rend très confortable à utiliser sur tous types de surfaces. Elle est également équipée d’un frein à disque arrière et d’un frein électrique avant pour une sécurité accrue.

Avantages Ninebot Kickscooter Max G2 E

La Ninebot Kickscooter Max G2 E a de nombreux avantages pour les utilisateurs. Tout d’abord, elle est très pratique pour les déplacements en ville. Elle peut être utilisée pour aller au travail, à l’école ou pour les loisirs. La trottinette est également équipée de lumières LED avant et arrière pour une meilleure visibilité la nuit.

Inconvénients Ninebot Kickscooter Max G2 E

Malgré ses nombreux avantages, la Ninebot Kickscooter Max G2 E présente également quelques inconvénients. Tout d’abord, elle est relativement chère par rapport à d’autres modèles de trottinettes électriques sur le marché.

Elle est également assez lourde, ce qui peut rendre son transport plus difficile pour certains utilisateurs. De plus, elle peut nécessiter un certain temps d’apprentissage pour les débutants. Enfin, elle n’est pas adaptée à une utilisation sur des routes ou des voies rapides, car sa vitesse maximale est limitée à 25 km/h.

Autre article : Trottinette freestyle 2023

Les règles d’utilisation et de bon sens

Comme pour tout moyen de transport électrique, il est important de respecter les règles d’utilisation de la Ninebot Kickscooter Max G2 E pour une utilisation en toute sécurité. Tout d’abord, il est recommandé de porter un casque et des protections pour les genoux et les coudes. De plus, il est important de toujours garder une distance de sécurité avec les autres usagers de la route, tels que les piétons et les cyclistes.

Que dit la loi sur ce moyen de transport électrique

La réglementation en matière d’utilisation des trottinettes électriques varie selon les pays et les villes. En France, la législation prévoit que les trottinettes électriques peuvent circuler sur les pistes cyclables et sur la route, mais pas sur les trottoirs. La vitesse maximale autorisée est de 25 km/h, et il est obligatoire d’utiliser un casque pour les enfants de moins de 12 ans.

Il est aussi obligatoire d’avoir une assurance responsabilité civile pour les utilisateurs de trottinettes électriques, et de disposer d’un éclairage avant et arrière la nuit ou par faible visibilité. Il est également interdit d’utiliser un téléphone portable en roulant et de transporter un passager.