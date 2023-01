Comment rejoindre une réunion sur Google Meet ?

Connu autrefois sous le nom de Hangouts Meet, Google Meet est le service de visioconférence mis en place par Google.

Grâce à cet outil collaboratif Google Workspace destiné aux professionnels, les entreprises organisent aisément des appels vidéo sécurisés et d’excellentes qualités, avec leurs collaborateurs situés aux quatre coins du monde.

Si vous venez de faire la découverte de cet outil permettant d’organiser des réunions virtuelles, il se peut que vous ayez envie d’en apprendre davantage sur lui. Voici donc toutes les informations utiles sur Google Meet.

Qu’est-ce que Google Meet ?

Alors que plusieurs pays ont instauré le confinement général sur leur territoire pour protéger les citoyens contre la crise sanitaire, qui menaçait en 2020, Google a mis en place Google Meet. Permettant d’organiser des visioconférences, cet outil de la firme de Mountain View fait partie de la suite d’outils collaboratifs de Google Workspace, ex G-Suite.

Service de visioconférence conçu pour les professionnels, Google Meet permet aux entreprises de créer des réunions virtuelles en quelques clics. Cette solution remplace Google Hangouts dans la suite de productivité Google Workspace.

Avec cet outil, vous pouvez inviter les participants avec un lien automatisé, et ce, du moment où ils possèdent un compte Gmail. Ils n’auront qu’à cliquer sur le lien d’invitation et à activer leur micro ainsi que leur vidéo pour vous rejoindre. Par ailleurs, Google Meet s’appuie sur la fondation inébranlable de Google et garantit ainsi une accessibilité dans le monde entier.

Est-ce que Meet est gratuit ?

Google Meet est gratuit, mais pas totalement. En effet, la version gratuite vous permet de créer une réunion d’une heure de temps maximum, avec 100 participants au plus. Il n’existe pas de restriction en ce qui concerne le nombre de réunion à créer. Vous pouvez ainsi organiser autant de visioconférences que vous le souhaitez.

En outre, Google Meet n’est pas complètement gratuit, car il propose deux versions payantes. La première est Google Workspace Essentials. Le coût de ce service est estimé à 8 dollars pour chaque utilisateur actif par mois. Grâce à cette version, vous pourrez organiser des réunions de 300 heures, avec 150 participants au plus. De plus, si vous le souhaitez, vous pourrez enregistrer vos réunions dans Google Drive.

La seconde version payante est Google Workspace Enterprise. Ses fonctionnalités sont semblables à celles des autres versions. Toutefois, le nombre de participants est de 250 au maximum. De même, elle propose un streaming en direct pour 100 000 participants dans le domaine. Elle vous donne aussi la possibilité de supprimer le bruit ambiant. Le coût de cette version de Google Meet est communiqué par le service commercial.

Bien que Google Meet soit disponible en mode web sur Windows, Mac et Linux, il est possible de le télécharger sous forme d’application mobile. Dans le cas où vous utilisez un Android, vous pouvez l’obtenir sur Google Play Store. Par contre, si vous êtes sur Apple, vous pourrez le télécharger dans App Store. L’application Google Meet est compatible avec un iPhone, un iPad et un iPod Touch dont la version est 12.0 ou plus.

Google Meet est accessible en ligne sur meet.google.com, et ce, depuis n’importe quel type d’appareil (Ordinateur, tablette ou smartphone). Vous n’avez donc rien à installer pour utiliser Google Meet. En réalité, vous n’aurez qu’à ouvrir un compte Google ou Gmail. Après la création du compte, vous aurez accès au service sur votre appareil et via un navigateur web comme Chrome.

La création d’une réunion de visioconférence Meet se fait aisément. Du moment où vous avez un compte Google et alors une adresse mail, vous pouvez créer une réunion Google Meet. Dans le cas où vous avez accès à Google Meet sur le web (meet.google.com), commencez par cliquer sur le bouton « Nouvelle réunion ».

Par la suite, appuyez sur « Démarrer une réunion instantanée ». La réunion démarrera immédiatement. Vous pouvez ensuite ajouter d’autres personnes en cliquant sur « Ajouter des participants ». Il est aussi possible d’inviter les participants en partageant les informations de connexion avec eux ou en leur transmettant le code de la réunion. Suivez la même marche, si vous utilisez l’application Meet.

Il est aussi possible de créer une réunion Google Meet à partir de la boite mail. Dans ce cas, rendez-vous sur Gmail et cliquez sur « Démarrer une réunion ». Au moment de la création de la réunion, vous serez amené à autoriser Google Meet à utiliser la caméra ainsi que le microphone. Cliquez ensuite sur « Participer à la réunion » et transmettez les données de connexion partagées par Google à vos convives. Vous pouvez ajouter les participants manuellement à partir de votre liste de contacts sur Gmail ou envoyer le code de connexion par message.

Pour participer à une réunion sur Google Meet, vous pouvez vous rendre immédiatement sur Meet. Il est également possible de rejoindre une salle de conférence grâce à l’invitation reçue sur Gmail. Rendez-vous dans Meet et choisissez l’évènement prévu. Google Agenda vous présentera toutes les réunions, qui sont planifiées. Vous pouvez aussi saisir le code qui vous a été transmis. Cliquez enfin sur « Participer à la réunion ». Vous serez automatiquement dirigé vers la réunion virtuelle.

Lorsque vous n’avez pas assez de temps pour créer une réunion ou pour réserver une salle, vous pouvez participer à une visioconférence. Vous n’avez qu’à cliquer sur le lien de la réunion que vous avez reçu par SMS ou par e-mail. Rejoignez ensuite la réunion en suivant attentivement toutes les instructions qui apparaissent sur votre écran.

Il est facile de participer à une réunion depuis un appareil mobile comme un smartphone. En effet, Google Meet a été intégré à la suite logicielle pour appareils mobiles, développée par Google. En fonction de la marque de votre mobile, l’application est généralement déjà installée par défaut.

Si ce n’est pas le cas, vous pouvez vous rendre sur Play Store ou App Store pour télécharger Google Meet et l’installer. Après l’installation, connectez-vous avec votre compte Google. Après avoir donné accès à la caméra et au microphone, vous pouvez entrer les informations de connexion pour participer à la réunion.