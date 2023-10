Comment construire un système d’alarme IoT à la maison ?

À cause de l’insécurité grandissante, de plus en plus de ménages prennent des dispositions fortes pour garantir leur quiétude à la maison. Au nombre des solutions actuellement disponibles figure la technologie IoT.

Cette offre permet de mettre en place un système d’alarme personnalisé et efficace. En continuant votre lecture, vous découvrirez les différentes façons d’avoir à domicile un dispositif de sécurité IoT.

Qu’est-ce qu’un système d’alarme IoT ?

Un système d’alarme IoT à la maison est un dispositif de sécurité qui fonctionne avec la connexion Internet. Il fait appel à un certain nombre d’équipements, connectés les uns aux autres. De ce fait, vous avez la possibilité d’installer les outils mobilisés aux endroits stratégiques afin d’obtenir depuis votre smartphone les différents mouvements observés.

La gestion de l’ensemble des installations est donc plus flexible. Il existe une multitude de systèmes d’alarme IoT disponibles sur le marché avec des avantages divers.

Somfy Home Alarm Advanced

Le dispositif Somfy Home Alarm Advanced est l’un des meilleurs de sa génération. Il offre la possibilité à l’acquéreur de contrôler à distance les équipements depuis l’application dénommée Somfy Home. C’est un système qui se compose de :

une passerelle ;

une sirène intérieure ;

trois détecteurs intelligents ;

deux badges magnétiques.

Avec la commande, vous avez la capacité d’effectuer des réglages lorsque vous êtes à la maison.

Système d’alarme Maison Netatmo

Netatmo est l’un des systèmes d’alarme fonctionnant avec la technologie IoT les plus utilisés au cours de ces dernières années. Il dispose aussi d’une application mobile qui favorise une gestion à distance.

Ce dispositif se compose d’une caméra intérieure avec des fonctionnalités qui excellent même quand la visibilité est faible. Vous avez également des détecteurs de mouvement à disposer aux différentes entrées.

Avantages du système d’alarme IoT à la maison

Les systèmes d’alarme IoT à la maison offrent une multitude d’avantages pour renforcer la sécurité et la tranquillité d’esprit des propriétaires. D’entrée, ils sont extrêmement faciles à installer et à configurer, ne nécessitant souvent que quelques étapes simples.

De plus, ces systèmes peuvent être entièrement personnalisés en fonction des besoins spécifiques de chaque foyer, permettant ainsi une protection sur mesure. Ils offrent également la possibilité de surveiller et de contrôler la sécurité de la maison à distance, grâce à des applications mobiles dédiées.

Cela signifie que les propriétaires peuvent vérifier l’état de leur domicile où qu’ils soient. Ils ont ainsi une tranquillité d’esprit inestimable, que ce soit pendant les vacances ou au quotidien.

En outre, les systèmes d’alarme IoT peuvent être intégrés à d’autres dispositifs connectés de la maison intelligente, créant ainsi un écosystème de sécurité complet et interconnecté.

Inconvénients du système d’alarme IoT à la maison

Malgré leurs nombreux avantages, les systèmes d’alarme IoT à la maison ne sont pas sans quelques inconvénients. Tout d’abord, ils dépendent de la connectivité Internet, ce qui signifie qu’en cas de panne ou d’interruption du réseau, la fonctionnalité de sécurité peut être compromise.

Aussi, certains propriétaires peuvent être préoccupés par les risques potentiels liés à la sécurité en ligne, comme les piratages ou les failles de confidentialité. Il est donc essentiel de prendre des mesures pour sécuriser le réseau domestique et les appareils connectés.

Par ailleurs, l’investissement initial pour un système d’alarme IoT peut être plus élevé que pour les systèmes traditionnels. Bien que ces dispositifs offrent une technologie de pointe, cela peut représenter un frein pour certains budgets.

Enfin, la dépendance à l’électricité signifie que les pannes de courant peuvent entraîner une interruption de la protection offerte par le système d’alarme IoT, à moins qu’il ne soit équipé d’une source d’alimentation de secours.

Quelles sont les technologies pour construire un système d’alarme IoT à la maison ?

Différentes technologies permettent d’avoir à la maison une sécurité basée sur l’IoT. Il s’agit :

de la technologie Raspberry Pi ;

du système ESP8266 ;

de la sécurité Arduino.

Raspberry Pi est un type d’ordinateur qui a approximativement les proportions d’une carte de crédit. Il dispose de nombreux ports d’entrée et sortie, ce qui facilite sa connexion à divers équipements. Vous avez la capacité de le programmer pour avoir le contrôle des capteurs et des caméras.

La technologie ESP8266 quant à elle est une sorte de microcontrôleur Wi-Fi. Elle permet de développer un arsenal de sécurité à domicile et offre aussi la possibilité d’une personnalisation.

Quant au système Arduino, il s’agit d’une carte de développement Open-source. Grâce à ses fonctionnalités, vous avez le plein droit de décider des équipements utiles pour votre sécurité. Néanmoins, il convient de souligner que cette liste n’est pas exhaustive, car d’autres technologies offrent aussi d’excellents avantages.

Quels sont les équipements à mobiliser ?

La technologie IoT fait appel à une variété d’outils pour garantir un maximum de sécurité au sein des résidences. Au nombre des outils les plus usuels, il y a :

les détecteurs de présence ;

les capteurs ;

les sirènes ;

les caméras.

Chaque gadget a un rôle spécifique qu’il convient de connaitre.

Les détecteurs de présence

Comme l’indique leur nom, les détecteurs de présence signalent chaque mouvement observé. Grâce aux modèles conçus pour l’extérieur, vous avez l’occasion de dissuader tout malfaiteur avant qu’il ne passe à l’acte.

Ces gadgets déterminent un périmètre de sécurité bien précis autour de votre maison. Pour éviter les fausses alertes, vous pouvez opter pour un double système de surveillance.

Les capteurs

Les capteurs sont utilisés pour relever le moindre dysfonctionnement. Ils ont le potentiel de signaler toute sorte de fumée et même une mauvaise qualité de l’air. Pour une utilisation optimale de ces outils, pensez à établir une connexion avec une carte de développement.

Les caméras

Pour avoir une vue permanente des alentours de votre domicile et de l’enceinte du bâtiment, les caméras sont d’une utilité évidente. Ils vous permettent d’obtenir en temps réel des signaux sur votre smartphone lorsque des activités douteuses se produisent.

Les sirènes

Elles sont de formes variées. Vous avez le choix entre les variantes intérieures et extérieures. Quelle que soit votre décision, vous avez au travers des sirènes, d’excellents moyens de dissuasion.