Avis CCleaner : Nettoyeur de PC gratuit pour optimiser son système d’exploitation

Les programmes de votre ordinateur personnel peinent à démarrer ? Les pages web prennent du temps avant de charger ? Votre disque dur est sûrement encombré par des fichiers inutiles.

En effet, au fil du temps, la performance d’un ordinateur est atténuée en raison des fichiers superflus. Plutôt que de supprimer ces fichiers et d’effacer l’historique de navigation web, il existe des solutions pour automatiser ces actions.

CCleaner fait partie des outils pour remédier aux problèmes de performance des ordinateurs. Découvrez tout ce que vous devez savoir à son propos dans ce billet.

Qu’est-ce que CCleaner ?

En réalité, CCleaner est un logiciel d’optimisation conçu pour améliorer les dossiers de registre et du système d’exploitation Windows, Mac OS/OSX. Il s’agit d’un programme utilitaire, réputé pour son efficacité.

En effet, le logiciel est principalement conçu pour nettoyer les éléments superflus tels que les fichiers temporaires issus de navigation ou des logiciels d’un PC. Il scanne les périphériques de stockage (disques durs ou SSD) et procède à une suppression de tous les fichiers indésirables qui obstruent et ralentissent le fonctionnement d’un ordinateur. Cela permet de libérer les espaces sur le disque dur et donc d’améliorer la performance de l’ordinateur.

Avantages CCleaner : Avis

Le principal avantage de CCleaner réside dans le nettoyage. Il est considéré comme un grand nettoyeur de registre. Concrètement, il s’agit d’un logiciel tiers conçu pour supprimer les éléments inutiles de la base Windows registre. Il détecte les entrées obsolètes comme les DLL manquantes, les programmes désinstallés, les clés invalides ou encore les extensions de fichiers inutilisées.

Par ailleurs, CCleaner efface également les données liées à d’autres programmes tiers comme Chrome, Opera, Internet Explorer, Firefox, etc. Il supprime en effet les traces de navigation web (historiques des pages visitées, les mots de passe enregistrés, cache de navigation, cookies stockés, etc.) ainsi que les traces d’accès à d’autres applications spécifiques.

Outre sa principale fonction, CCleaner assure la désinstallation des logiciels inutiles qui ne peuvent être supprimés depuis la fonctionnalité Ajouter ou supprimer des programmes de l’ordinateur. Il met également à jour les programmes obsolètes afin de corriger le défaut des applications et renforcer la sécurité des données.

Inconvénients CCleaner: Avis

Au regard des avantages précités, il est assez facile de croire que le logiciel ne possède que des utilités. Cependant, ses fonctionnalités peuvent entraîner quelques inconvénients. Il s’agit notamment de la suppression des caches de navigation. Cette opération est susceptible de ralentir le navigateur web des utilisateurs.

En effet, les fichiers cache sont des segments de pages Web comme des images, des scripts ou encore des fichiers HTML. Ces fichiers peuvent être téléchargés et sauvegardés en mémoire par le navigateur. Cela permet au navigateur de charger directement la page depuis sa mémoire cache locale en cas de visite répétée. Cela permet également de gagner du temps pour le chargement de la page Web.

En outre, la suppression de cache de navigation par CCleaner oblige le navigateur à télécharger les mêmes éléments de façon répétée. Cette opération réduit progressivement la performance du PC ou plus précisément du navigateur web. Notez cependant que la cache de navigation représente une véritable menace pour la vie privée. C’est pour cette raison que les fichiers de cache générés par le mode de navigations privées ne sont pas enregistrés.

Quels sont les risques avec CCleaner en 2023 ?

Depuis de nombreuses années, le logiciel CCleaner jouit d’une bonne réputation en tant qu’outil de nettoyage et d’optimisation de système. Toutefois, en 2017, le programme a été piraté par des cyber délinquants. Ces derniers y ont inséré un logiciel malveillant susceptible de créer des problèmes aux utilisateurs. Heureusement, Piriform, le développeur du logiciel, a rapidement pris des mesures pour éviter ce drame.

Néanmoins, cet événement demeure très embrassant et en recourant au programme, les utilisateurs courent le risque d’attaque. En outre, depuis le mois d’août 2020, le programme est signalé comme une menace par Microsoft Defender.

En effet, CCleaner supprime des fichiers système et des entrées de registre sans avertissement. De plus, le logiciel désactive des fonctions de sécurité essentielles comme le pare-feu Windows, rendant le PC vulnérable aux attaques.

Quel est le meilleur logiciel de nettoyage gratuit ?

Multifonctionnel, CCleaner est reconnu comme le meilleur logiciel de nettoyage gratuit et d’optimisation sur PC. Flexible et efficace, le programme s’adapte en effet aux besoins de ses utilisateurs en mettant l’accent sur leur vie privée. Ce dernier aspect permet notamment de réduire les risques liés aux attaques.

De plus, ces dernières années, de nombreux efforts ont été fournis par le développeur pour faire du logiciel un outil fiable. Les derniers avis publiés sur la plateforme CCleaner sont d’ailleurs positifs. Cela rétablit la solide réputation que le logiciel s’est forgée pendant plusieurs années.

Est-ce que CCleaner est gratuit en 2023 ?

Comme indiqué précédemment, le logiciel populaire CCleaner est gratuit. Toutefois, le développeur propose également une version payante. Il s’agit plus précisément d’une édition professionnelle accessible à partir de 24, 35 euros pour une licence d’un an.

Quel est le meilleur CCleaner gratuit ?

Étant parvenu à nettoyer plus d’espace de stockage que n’importe quel autre logiciel, le CCleaner professionnel est considéré comme le meilleur. De plus, ce logiciel propose des fonctionnalités très utiles. Cependant, ce programme n’est pas gratuit. Il s’agit tout de même du logiciel le moins onéreux du marché.

Pour télécharger CCleaner, la procédure est assez simple. Rendez-vous sur le site officiel et ouvrez le fichier téléchargé. Vous verrez s’afficher un bouton Installer (Install). Cliquez sur ce bouton pour installer le logiciel sur votre ordinateur puis lancer CCleaner (Run CCleaner).

Pour télécharger CCleaner pour Mac, le processus est également pratique. Commencez d’abord par télécharger le programme d’installation en cliquant sur https://www.ccleaner.com/go/get_ccmac. Ce dernier va automatiquement démarrer. Pour exécuter le programme d’installation, ouvrez le dossier Téléchargements dans le coin inférieur droit de votre écran. Cliquez ensuite sur CCMacSetup.dmg.

Grâce à la boîte de dialogue qui s’affiche, faites glisser l’icône de CCleaner dans une représentation du dossier Applications. Le processus est enfin terminé, vous pouvez ouvrir le dossier et cliquer sur CCleaner pour commencer.

Pour télécharger CCleaner pour Android, la procédure est un plus complexe. En effet, l’application CCleaner pour Android est uniquement proposée en version bêta. Une inscription au programme bêta testeurs est donc requise pour installer l’application sur votre Android. Vous devez ainsi rejoindre le groupe des bêtatesteurs Piriform et suivre les instructions