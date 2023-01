skate électrique : Comment choisir son Skateboard électrique

Le skate électrique est un moyen de déplacement moderne qui a le vent en poupe depuis les années 2000.

Très pratique, c’est une alternative efficace à la traditionnelle planche à roulettes adoptée par de nombreuses de personnes pour se balader, faire des courses, ou encore se rendre au travail.

Si vous souhaitez vous en procurer, découvrez dans ce billet les critères que vous devez prendre en compte pour réussir le choix de votre skate électrique.

Le skate électrique : qu’est-ce que c’est ?

Le skate électrique est la version améliorée du traditionnel skateboard. À la différence de ce dernier, il est équipé d’une batterie qui alimente des moteurs grâce auxquels il fonctionne.

Par ailleurs, il dispose d’un contrôleur qui permet d’éviter la surtension, et de maintenir en bon état les cellules de la batterie. À l’origine, le skate était utilisé dans les années 90 par les passionnés de sensations fortes qui s’en servaient pour effectuer des chorégraphies impressionnantes et des cascades dans les rues.

Ce n’est finalement que dans les années 2000 qu’il a été doté de moteurs adaptés aux usages qu’on en fait actuellement. Sur le marché, on retrouve différents types de modèles de skate électrique qui se distinguent par leur anatomie et leurs usages spécifiques. Il s’agit notamment du :

Shortboard : encore appelé cruisier, c’est le tout premier modèle de skate électrique. Il se distingue par le format court et rigide de son deck qui mesure environ 80 cm, et ses petites roues de 70 à 90 mm ;

Longboard : Plus grand que le shortboard, ce modèle a une longueur qui varie entre 94 cm et 102 cm, et des roues d’un diamètre de 80 à 100 mm. Il se présente sous une large gamme de modèles particulièrement appréciés par les skaters ;

Skateboard électrique tout terrain : proche du longboard, ce modèle se distingue par ses roues de grands diamètres (105 mm-180 mm) et son deck dont la longueur varie entre 97 cm et 107 cm.

Tout skateboard électrique dispose d’au moins un moteur électrique connecté à une batterie au lithium. En fonction des modèles, on retrouve des batteries très puissantes qui permettent de parcourir de grandes distances. La batterie est reliée au moteur grâce à un jeu de câbles via lequel, elle lui fournit du courant qui entraine le mouvement des roues.

Les derniers modèles de skateboard disposent généralement de 2 moteurs qui sont directement intégrés dans chacune des roues arrière. Leurs systèmes de freinage et de propulsion sont gérés par une télécommande que l’utilisateur tient en main en roulant.

Les avantages d’utiliser des stakes électriques

L’utilisation d’un stake électrique est avantageuse à de nombreux égards. En effet, c’est un appareil électrique facile d’utilisation.

Vous n’avez donc pas besoin de compétence technique spécifique, ou d’être un skateur chevronné pour l’utiliser. Par ailleurs, doté d’un moteur qui le propulse vers l’avant, vous n’aurez pas d’effort physique à fournir pour vous déplacer, comme c’était le cas avec les modèles traditionnels.

Ainsi, vous pourrez vous rendre facilement au supermarché, au travail, etc. Pour finir, le skate électrique présente l’avantage d’offrir :

Une grande liberté : bien qu’il dispose d’un moteur, il est possible d’utiliser le stakeboard électrique en roue libre. Ainsi, vous pourrez en faire un usage traditionnel sur les pistes faciles, et mettre en marche le mode électrique sur les terrains difficiles ;

Un soutien adéquat : le skateboard électrique facilite les montées et les descentes des pentes. Les modèles haut de gamme sont capables de surmonter un dénivelé de 30 % ;

Des performances exceptionnelles : bien qu’il soit relativement léger, le stakeboard électrique dispose d’un puissant moteur qui peut permettre d’atteindre une vitesse de 35 km/h. Toutefois, veuillez éviter de dépasser la limite des 25 km/h autorisée en ville ;

Une grande manœuvrabilité : comparativement à un gyropode ou un vélo électrique, le stakeboard est très pratique, car il est moins encombrant et léger. Vous pouvez donc le ranger et le transporter en toute discrétion.

Les inconvénients d’utiliser des skates électriques

Comme nous venons de le souligner, l’utilisation du stake électrique présente de nombreux avantages.

Toutefois, vous devez vous assurer de choisir une marque fiable pour être sûr d’être à l’abri d’une mauvaise surprise telle que la déconnexion de la télécommande en pleine circulation.

Très grave, cet état de choses rendra impossible le contrôle du freinage instantané, et pourrait par conséquent occasionner un accident. Par ailleurs, le stake électrique est généralement plus lourd que le modèle traditionnel.

Cela dits, en fonction de vos besoins, vous pouvez adopter des modèles légers, faciles à transporter.

Les caractéristiques pour choisir son stake

Pour réussir le choix de votre stakeboard, vous devez prendre en compte un certain de paramètres.

Le poids

Il varie généralement de 4 à 10 kg. L’idéal serait de vous tourner vers les modèles légers, faciles à transporter.

Les roues

Elles sont particulièrement déterminantes dans le choix d’un stakeboard. Sur le marché, on retrouve des roues de différents diamètres. Pour un choix judicieux, vous devez tenir compte de l’usage que vous souhaitez faire de votre stakeboard.

En effet, les petites roues (50 à 52 mm) sont plus adaptées au street, et les grandes (plus de 55 mm) pour les courses de vitesse. Cela dit, si vous recherchez un modèle adapté pour tous types d’activités, vous pouvez opter pour les roues polyvalentes dont le diamètre varie généralement entre 53 et 59 mm.

L’autonomie

Elle varie généralement entre 10 km et 30 km. Il vous revient alors de choisir un modèle adapté à la distance que vous aurez à parcourir avec votre stakeboard.

La puissance

Les skates électriques sont généralement dotés de moteur dont la puissance varie entre 100 et 200 watts. Pour rouler sur des terrains difficiles, il vous faudra opter pour un modèle puissant.

La vitesse maximale

Elle varie en fonction des modèles. La plupart des stakes électriques vont jusqu’à 20 km/h, mais certains peuvent atteindre 40 km/h. Quel que soit votre choix, rappelez-vous que la vitesse est limitée à 25 km/h sur les pistes cyclables, et 6 km/h sur les trottoirs en ville.

La sécurité

Veuillez vous tourner vers les modèles garantissant une protection optimale, dotés d’équipements de sécurité tels que le casque, les coudières, les genouillères et les protège-poignets.

Les fonctionnalités

Il existe sur le marché des stakes électriques disposant d’une application pour smartphone ou d’une enceinte Bluetooth. Il vous revient de choisir des options adaptées à vos besoins.

Liste Stakeboard électrique pas cher

On retrouve sur le marché quelques modèles de stake électrique pas cher dont :

Elwing Nimbus-le meilleur haut de gamme : avec une vitesse de 30 km/h, ce modèle performant permet de se déplacer très rapidement. Par ailleurs il présente l’avantage d’être facile à transporter en raison de son poids (4,7 kg) ;

Yuneec Ego 2 : semblable à un skateboard classique, il dispose d’une télécommande qui indique le niveau de batterie, et permet de contrôler le freinage, et la vitesse ;

Revoe Fish : Il a une vitesse maximale de 15 km/h, et une autonomie de 10 km, c’est sans doute le modèle qui présente le meilleur rapport qualité-prix ;

Teamgee H5 : plus long et plus lourd que le skateboard électrique classique, c’est le numéro 1 des ventes de stakeboard. Il est très prisé pour sa rapidité et ses nombreuses fonctionnalités ;