Raspberry Pi 5 : le petit bijou qui rend le bricolage sexy | Dites adieu au Raspberry Pi 4, le 5 est le nouveau roi !

Le Raspberry Pi 5 est là, et il est prêt à tout déchirer ! Vous pensiez connaître le bidouillage avec le Raspberry Pi 4 ? Préparez-vous à être émerveillés ! Voici tout ce que vous devez savoir sur cette petite merveille qui promet de révolutionner le monde du DIY et du bricolage numérique.

Un héritage solide : l’histoire du Raspberry Pi

Lancé en 2012, le Raspberry Pi s’est rapidement imposé comme une référence dans le monde du bidouillage et du DIY. Avec une carte vendue à seulement 35 $, il a prouvé que l’informatique pouvait être accessible à tous. Mais alors que le Raspberry Pi 4 semblait déjà parfait, son successeur, le Raspberry Pi 5, a été dévoilé, et il ne fait aucun doute qu’il relèvera encore la barre.

Ce qui se cache sous le capot : les spécifications du Raspberry Pi 5

Le Raspberry Pi 5 vient avec une puce Broadcom BCM2712, un processeur ARM Cortex-A76 quad-core 64 bits tournant à une vitesse de 2,4 GHz, et une GPU VideoCore VII de 800 MHz. Ce n’est pas tout ! Il propose également des connexions USB 3.0 plus rapides et des émetteurs-récepteurs MIPI quatre voies, permettant ainsi des connexions ultra-rapides avec vos autres gadgets.

Deux versions pour deux types de bricoleurs

Vous pouvez opter pour deux versions différentes du Raspberry Pi 5 : une avec 4 Go de RAM et l’autre avec 8 Go. Pour profiter de tout le potentiel de cette bête de course, il vous faudra également la dernière version du système d’exploitation Raspberry Pi appelée “Bookworm”.

La beauté est dans les détails : spécifications techniques plus avancées

Pour ceux qui aiment les détails croustillants, voici quelques spécifications techniques en plus : support OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.2, sortie double affichage HDMI et décodage vidéo HEVC matériel accéléré à 4Kp60. Il offre également un LAN sans fil bi-bande 802.11ac et Bluetooth 5.0, et une foule d’autres ports pour toutes vos idées de bricolage.

Une plateforme rêvée pour les makers et amateurs de DIY

Que vous soyez un bricoleur du dimanche ou un passionné de technologie, le Raspberry Pi 5 est la plateforme idéale pour vous. Que ce soit pour des projets IoT, des serveurs domestiques, des robots ou même des consoles de jeu rétro, cette petite carte a tout ce qu’il faut pour vous permettre de concrétiser vos rêves.

Les détails et caracteristiques

Processeur Broadcom BCM2712 CPU Arm Cortex-A76 quad-core 64 bits à 2,4 GHz, avec des extensions cryptographiques, 512 Ko de cache L2 par cœur et un cache L3 partagé de 2 Mo

Caractéristiques de la Config :

GPU VideoCore VII, prenant en charge OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.2

Double sortie d’affichage HDMI 4Kp60 avec support HDR

Décodage HEVC 4Kp60

SDRAM LPDDR4X-4267 (Disponible en 4 Go et 8 Go lors du lancement)

Wi-Fi bi-bande 802.11ac • Bluetooth 5.0 / Bluetooth à faible énergie (BLE)

Emplacement pour carte microSD, avec support pour le mode haute vitesse SDR104

2 ports USB 3.0, prenant en charge un fonctionnement simultané à 5 Gbps • 2 ports USB 2.0

Ethernet Gigabit, avec support PoE+ (nécessite un HAT PoE+ séparé) • 2 transmetteurs caméra/affichage MIPI à 4 voies

Interface PCIe 2.0 x1 pour périphériques rapides (nécessite un HAT M.2 séparé ou un autre adaptateur)

Alimentation 5V/5A DC via USB-C, avec support pour la livraison d’énergie

En-tête standard Raspberry Pi à 40 broches

Horloge temps réel (RTC), alimentée par une batterie externe

Bouton d’alimentation

Pourquoi le Raspberry Pi 5 est une révolution

Le Raspberry Pi 5 est plus qu’une simple mise à jour ; c’est une véritable révolution dans le monde du bricolage numérique. Avec des performances en hausse et des fonctionnalités plus avancées, il promet de repousser les limites de ce que vous pouvez faire. Alors, êtes-vous prêts à faire le grand saut dans l’univers sans limite du Raspberry Pi 5 ?