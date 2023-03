Comment l’IoT transforme-t-il les points de vente ?

Aperçu Nom Prix 1 Fournisseur Cultura L'heure De S'enivrer - L'univers A-t-il Un Sens ? 18,99 € 2 Fournisseur Cultura Libération Forum. L'homme Saura-t-il Réparer Ce Qu'il Détruit ? 15,99 € 3 Columbia Peak To Point Ii Short Sleeve T-shirt Orange L Femme 31,99 € 4 Columbia Peak To Point Ii Short Sleeve T-shirt Gris L Femme 34,99 € 21,99 € -37%

Cela fait maintenant quelques années, que le terme « Internet des Objets » (IoT) est entré dans les habitudes. Il est à la base de multiples avancées technologiques appliquées au domaine du marketing.

En ce moment, ce sont les grands détaillants qui bénéficient des avantages liés à l’IoT. Ce dernier est constitué de tout appareil ou périphérique capable d’envoyer des informations via internet.

Quels sont les changements dans la vente au détail dont est responsable l’IoT ?

SES-imagotag et sa solution IoT

Pour bénéficier de solutions Retail IoT dans leurs boutiques, les commerçants n’ont que l’embarras du choix des fournisseurs. Ils peuvent par exemple se tourner vers SES-imagotag, une compagnie qui opère dans le retail tech depuis plus d’une trentaine d’années. Sur le marché mondial, elle est la référence en matière d’étiquettes électroniques. Vous pouvez également la contacter pour bénéficier de solutions IoT pour vos points de vente.

L’entreprise s’est fixée pour mission de fournir un accompagnement aux commerçants qui s’inscrivent dans la transformation digitale de leur commerce. Ils peuvent ainsi se rendre sur Retail IoT Vusion pour bénéficier des solutions appropriées. Les magasins physiques classiques deviennent ainsi des actifs virtuels fortement valorisés, et totalement automatisés. Les fournisseurs et les acheteurs peuvent accéder à des données en temps réel pour faciliter les transactions.

À propos de l’IoT

Internet à travers sa première version était axé sur des informations dont la création a été rendue possible par les humains. Avec les récentes mises à jour, l’échange de données peut se faire entre des objets. Il n’est plus nécessaire que l’Homme intervienne dans le processus. Que regroupe concrètement l’internet des objets ? Vous y trouverez, l’ensemble des machines numériques interconnectées grâce à internet.

D’un point de vue technique, l’IoT n’est qu’une reconnaissance numérique de certains objets physiques via des systèmes Wifi. C’est notamment le cas des étiquettes électroniques proposées par SES-imagotag. Qu’en est-il du principe de fonctionnement du système IoT ? Des capteurs sont installés sur les objets physiques, et facilitent la collecte et l’échange de données en ligne. Ces dernières peuvent être relatives à :

La température ;

La pression ;

La distance ;

Etc.

Une fois que ces informations sont recueillies, elles sont analysées afin d’améliorer les services et produits concernés. Il en découle par conséquent un gain de temps non négligeable, mais aussi d’argent dont bénéficient les compagnies. Avec un système IoT, l’entreprise a un aperçu en temps réel de son stock. Les pénuries de produits peuvent ainsi être évitées, car leurs ajouts sur les commandes à passer au fournisseur sont automatiques.

Ses avantages

Il existe de multiples avantages dont les points de vente peuvent tirer de l’IoT, comme indiqué dans cet article . Voici un aperçu :

Le gain en efficacité

Les différents processus peuvent être optimisés avec l’internet des objets pour améliorer l’efficacité des points de vente. Cela concerne notamment la gestion des stocks, le temps de vente, pour ne citer que ceux-là.

La réduction des coûts

Une fois que l’entreprise a gagné en efficacité grâce à l’IoT, elle peut ensuite réduire ses coûts sur différents plans. Les frais liés à la maintenance sont drastiquement limités, ce qui entraine aussi une meilleure productivité.

Le contrôle des erreurs humaines

Dans les points de vente, les erreurs humaines peuvent avoir des conséquences sur tous les plans. L’usage de l’IoT les réduit, car le système prend en charge toutes les tâches qui ont tendance à se répéter. Une délégation à l’intelligence artificielle est donc un atout dont bénéficient les magasins.

La garantie de la sécurité physique

Les capteurs présents sur les objets connectés envoient des informations aux caméras de surveillance. Tous les mouvements qui se produisent dans les locaux sont donc surveillés. En cas de problème, les personnes adéquates pourront ainsi intervenir en très peu de temps. Votre point de vente est donc en sécurité, et le vol à l’étagère ne sera plus qu’un vieux souvenir.

Les inconvénients de l’IoT

Malgré les nombreux avantages de l’IoT dans les points de vente, des inconvénients sont également à mentionner. Le premier concerne la sécurité et la confidentialité des données. Les équipements IoT y échappent le plus souvent, ce qui donne lieu à des failles dans le système. Il est donc de la plus grande importance que les machines soient mises à l’abri :

Des attaques en ligne ou matérielles ;

Des virus ;

Des manipulations physiques ; qui pourraient compromettre leur intégrité.

Quant à la confidentialité des données, elle doit être une priorité surtout en fonction des secteurs d’activité concernés. Les entreprises ont l’obligation légale de s’assurer que leurs données qui transitent par l’IoT soient bien protégées. Par ailleurs, la mise en place de protocoles de chiffrement dans un système IoT peut être complexe. Cela explique aussi pourquoi les entreprises optent pour des dispositifs bon marché.

La difficulté technique du système

La mise en place d’un système IoT dans un point de vente n’est pas toujours une mince affaire. Tout ne se résume pas au capteur, car il n’est qu’un élément du dispositif comprenant :

Des micrologiciels ;

Des outils réseau ;

Des gestionnaires de terminaux ;

Des outils d’analyse ;

Etc.

Vous comprenez donc que déployer un système IoT requiert de nombreuses connaissances. Il faudra alors prendre le temps nécessaire d’analyser la stratégie à suivre avant de se lancer. Évaluez convenablement les difficultés qui pourraient survenir après la mise en place d’un système IoT.

La connectivité et la subordination énergétique

L’internet des objets a également besoin d’une alimentation électrique constante pour le bon fonctionnement de certains appareils. Cette connectivité peut également concerner internet, ce qui peut se révéler problématique en cas de panne. Il est possible qu’un dysfonctionnement entraine un arrêt de tous les appareils connectés. N’oubliez pas que dans un système IoT, tout est parfaitement imbriqué.

Pour éviter les mauvaises surprises, il vaut mieux prendre connaissance de la façon dont les pannes toucheront vos appareils IoT. Vous pourrez ainsi jouer la carte de l’anticipation, afin de limiter les dégâts. Gardez aussi en vue que toute solution logicielle a ses failles. Il faudra alors s’assurer de l’efficacité du système de maintenance, et le mode de gestion des incidents. Vos collaborateurs doivent également savoir quoi faire lorsque le système IoT est hors service