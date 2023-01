Comment coupler les AirPods 3 : Appairer & configurer des AirPods avec d’autres appareils

Avec l’arrivée des AirPods, la marque à la pomme a véritablement apporté un vent de nouveauté dans l’univers des écouteurs Bluetooth. Ces accessoires sans fil sont conçus pour s’intégrer dans l’écosystème comprenant les autres produits Apple.

Les utilisateurs n’ont donc pas de gros efforts à fournir pour les utiliser avec leurs iPhone, iPad, etc. Le gros avantage des AirPods est qu’ils peuvent aussi être liés à d’autres appareils de tous genres dotés de Bluetooth. Comment les jumeler et les configurer ?

Avant de profiter de toute la qualité audio de vos deux AirPods, il faudra les jumeler avec l’appareil de votre choix. Bien entendu, la procédure est pratiquement identique pour tous les écouteurs sans fil Apple, quelles que soient leurs générations. Il est ainsi possible :

D’écouter de la musique ;

De regarder des films sans gêner votre entourage ;

Lire des notes vocales ;

Émettre et recevoir des appels ;

Etc.

Le jumelage consiste au préalable à configurer les AirPods avec l’appareil Apple dont vous comptez vous servir. La connexion est automatique lorsque l’opération est bien faite.

Le jumelage des AirPods et du Mac vous permettra d’écouter de la musique ou regarder des films au choix sur l’appareil. Comment procéder ? Il faudra dans un premier temps insérer les AirPods dans vos oreilles.

Vous devrez ensuite choisir l’une des deux options suivantes pour associer vos Airpods à vos autres appareils :

Aller dans le menu Bluetooth du Mac ;

Cliquer sur la commande Volume présente dans le menu.

Vous n’aurez à cette étape qu’à choisir vos AirPods dans la liste des appareils à proximité. Ils pourraient bien ne pas être visibles dans certains cas. Là, il faudra procéder à une configuration manuelle avant d’être en mesure de tirer profit de vos écouteurs sans fil.

Activez le Bluetooth en vous rendant dans les Préférences Système de votre Mac ;

Assurez-vous que les AirPods soient bien dans leur boitier, puis ouvrez le couvercle ;

Maintenez la pression sur le bouton de configuration présent sur le boitier ;

Vérifiez que le voyant clignote en émettant une lumière blanche ;

Parcourez la liste des appareils et choisissez les AirPods pour établir la connexion.

Après ces manipulations, vos AirPods devraient être en mesure de restituer le son provenant de votre Mac. Que faire si tel n’est pas le cas ? Vérifiez que les écouteurs sans fil sont bien définis comme les périphériques de sortie du son.

L’iPhone est certainement l’appareil Apple le plus utilisé avec les AirPods. Pour que le jumelage soit facile, votre smartphone doit disposer de la version la plus récente d’iOS. Vous pourrez ensuite aller sur l’écran d’accueil de l’appareil, et ouvrir le boitier de vos AirPods à proximité de l’iPhone. Une fenêtre de configuration apparaitra sur l’écran de l’appareil. Validez la demande de connexion, ou suivez la procédure de configuration qui vous sera indiquée. Il ne vous restera plus qu’à profiter de votre musique à cette étape.

Lorsque vous êtes connecté à iCloud, la configuration des AirPods se fait de façon automatique avec l’ensemble de vos appareils liés. Bien entendu, la condition nécessaire est qu’ils partagent le même identifiant Apple.

La marche à suivre pour lier vos AirPods à votre iPad est pratiquement identique à celle de l’iPhone. Il faudra vous rendre dans les réglages, afin d’activer le Bluetooth. Veillez à ouvrir le boitier des AirPods en le rapprochant de l’iPad. Des instructions pour configurer les écouteurs sans fil apparaitront dans les secondes qui suivent sur l’écran. Il faudra simplement les suivre, puis valider l’action. Une fois de plus, le jumelage des AirPods est automatique avec tous les appareils qui partagent un même identifiant Apple.

La montre connectée d’Apple peut également être liée à vos AirPods pour profiter d’une variété de contenus multimédias. Quelle est la procédure à suivre pour y arriver ? Rendez-vous dans les réglages de votre Apple Watch et plus précisément dans le Bluetooth. La recherche des appareils à proximité devrait se déclencher de façon automatique. Dans le cas contraire, lancez une recherche manuelle.

Après quelques secondes, vos AirPods devraient être visibles dans la liste des accessoires disponibles. Procédez à leur sélection, et renseignez le code d’accès requis. Vous pouvez dès cet instant utiliser vos AirPods avec votre montre connectée Apple.

Est-ce qu’on peut utiliser des AirPods 3 sur Android ?

Les AirPods peuvent être utilisés par d’autres appareils qui ne sont pas signés Apple. Le jumelage est notamment possible avec des smartphones Android, tant que vous suivez les étapes qui suivent. Pour commencer, assurez-vous que les AirPods sont bien positionnés dans leur boitier. Maintenez la pression sur le bouton blanc à l’arrière de l’étui, pour que le voyant LED affiche une couleur blanche.

Une fois que ce préalable est fait, la liaison entre les AirPods et votre appareil Android peut se poursuivre. Rendez-vous dans le menu Bluetooth du périphérique, et recherchez les accessoires à proximité. Les AirPods devraient être visibles si aucun dysfonctionnement ne survient au cours de la manipulation. Il ne vous restera plus qu’à établir la connexion pour être en mesure d’utiliser les AirPods avec votre smartphone Android.

Est-ce que les AirPods Pro sont compatibles avec Samsung ?

De nombreux détenteurs d’un smartphone Samsung se posent régulièrement cette question. La réponse est affirmative. Il est bien possible d’utiliser des AirPods avec un Samsung, puisqu’il s’agit d’un appareil Android. Les étapes à suivre pour procéder au jumelage sont identiques au cas précédent. Veillez donc à activer le mode appairage de vos AirPods en les mettant dans leur étui. Maintenez la pression sur le bouton dédié à la configuration pendant quelques secondes.

Il se produira alors un clignotement du voyant présent sur le boitier. La couleur de cette LED doit être blanche, ce qui indique que le processus se déroule bien. Vous devrez à cette étape lancer le jumelage avec le smartphone Samsung comme ceci :

Rendez-vous dans les paramètres de l’appareil ;

Activez le Bluetooth et cliquez sur l’icône des AirPods ;

Validez l’appairage en cliquant sur le bouton OK.

Un message de confirmation apparaitra sur l’écran, et vous indiquera que vous pouvez désormais utiliser vos AirPods avec votre Samsung.

Contrairement à l’iPhone, aucune fonction de base ne permet de consulter l’état de la batterie de vos AirPods sur Android. Il faudra installer une tierce application disponible sur Google Play pour y arriver. Vous n’aurez que l’embarras du choix parmi les multiples options disponibles, mais AirBattery sort du lot. Cette application vous donne un aperçu en temps réel du statut de la batterie de vos écouteurs sans fil Apple. Par ailleurs, elle est compatible avec plusieurs types d’AirPods, dont les :

AirPods 1 et 2 ;

AirPods Pro ;

BeatsX ;

Etc.

Une fois installée, la prise en main de l’application AirBattery est d’une grande simplicité. La particularité est que son interface ressemble beaucoup à celle que vous avez sur un iPhone. Vous ne risquez donc pas d’être dépaysé lors de son utilisation.

Pour y arriver, il faudra connecter vos AirPods à votre Android en suivant la méthode indiquée plus haut. Appuyez ensuite sur le capteur de pression de l’accessoire, que vous aurez préalablement mis dans vos oreilles. Le capteur est la partie plate de la tige de l’écouteur sans fil. L’activation de la réduction de bruit sera confirmée par un bip

