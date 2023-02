Iridium PTT : le nec plus ultra de la communication par satellite

Le système de communication par satellite gagne du terrain dans le monde des entreprises du fait de ses multiples avantages. Les entités le plébiscitent aussi bien pour sa portée géographique relativement grande que pour la fiabilité et l’efficacité de l’envoi ainsi que de la réception des données.

Nous pouvons y ajouter le fait qu’il ne dépend d’aucune infrastructure terrestre, sans compter sa facilité de déploiement. Le dispositif de communication satellitaire fait de surcroît profiter d’une bande passante unique pour l’ensemble des terminaux et d’une gestion centralisée des communications professionnelles.

Si vous souhaitez l’adopter, notez que l’Iridium PTT peut vous permettre d’en tirer le meilleur parti. De quoi parle-t-on exactement ? Qu’a-t-il de si particulier ? Quels sont ses avantages ? Qu’en est-il de son utilisation et de sa configuration ?

Iridium PTT : quelles sont ses caractéristiques ?

Trois opérateurs se partagent actuellement le marché de la communication satellitaire. Parmi eux, Iridium PTT sort du lot pour le fait qu’il est le seul à être en mesure de couvrir le monde entier, y compris l’Arctique et l’Antarctique. Le réseau Iridium PTT (Push To Talk) garantit des communications professionnelles 24/7 sans limites de couverture.

Cela est possible grâce à sa constellation constituée de plus de 85 satellites circulant sur une orbite terrestre basse (satellites LEO ou Low Earth Orbite), à environ 780 km d’altitude. Chacun de ces satellites est connecté à quatre autres satellites environnants de la même constellation.

Elle fait ainsi profiter aux utilisateurs de communications aussi fiables que qualitatives et avec un faible temps de latence sur des distances relativement étendues, où qu’ils soient sur terre.

Du fait de sa totale indépendance aux réseaux de communication terrestres, Iridium PTT permet aux entreprises de connecter leurs équipes, même en cas de dysfonctionnement des autres réseaux. Même les collaborateurs qui se trouvent dans les régions les plus précaires et/ou reculées (déserts, océans, îles, montagnes…) peuvent en profiter.

On considère Iridium PTT comme étant un réseau privé de communication satellitaire pour les professionnels. Les terminaux compatibles justifient d’une grande robustesse et étanchéité tout en garantissant une grande qualité audio et riche en fonctionnalités. Le coût de l’abonnement s’adapte au besoin de couverture des utilisateurs.

Les avantages d’Iridium PTT pour vos communications professionnelles

Son atout majeur tient effectivement à la couverture globale que garantit sa constellation Leo Iridium Next. Cette qualité en fait ainsi la solution de communication satellitaire idéale aux zones hostiles ainsi qu’aux situations de crises. Iridium PTT convient ainsi parfaitement :

aux forces de l’ordre (agences gouvernementales, militaires, polices, services de défense, coopération internationale…)

aux groupes industriels, firmes transnationales, plateformes pétrolières,

aux services d’urgence, de secours, d’aide médicale, mais aussi aux hôpitaux, aux pompiers et aux ambulances,

aux ONG,

aux associations humanitaires,

aux expéditions en zones polaires ou en zones isolées,

aux entreprises de pêche,

aux explorateurs,

aux convois exceptionnels,

aux navigateurs,

aux sportifs de l’extrême qui aiment s’aventurer dans les zones isolées,

aux pilotes,

aux plaisanciers,

aux transporteurs.

De plus, il garantit aux entreprises des communications instantanées. Les terminaux de la gamme Iridium PTT sont en mesure de connecter immédiatement les différents postes PTT satellites. Il suffit d’appuyer sur le bouton dédié qui s’y trouve. On parle dans ce cas précis de communication “push-to-talk” instantanée.

À la différence des autres solutions de communication par satellite, le même réseau qui couvre toute la planète permet d’établir rapidement, simplement et de façon sécurisée un appel de groupe (jusqu’à 15 groupes de collaborateurs).

Cela garantit une meilleure coordination et d’optimiser les opérations de terrain, ce qui est non négligeable pour les entreprises dont certains employés sont établis dans différents pays. Par ailleurs, les terminaux Iridium PTT sont conçus pour résister aux utilisations de haute intensité dans des conditions les plus difficiles. En d’autres termes, ils sont extrêmement robustes, résistants et entièrement étanches.

Qui plus est, ces appareils garantissent une qualité audio inégalée en raison de leur haut-parleur imposant de 1500 mW. Ils offrent à leurs utilisateurs un panel élargi de fonctionnalités avancées pour un meilleur confort d’utilisation.

On note par exemple la connectivité Bluetooth, la fonction GPS, l’enregistrement des appels, les messages courts pré-programmés, l’interconnexion avec des réseaux tiers par le biais d’une passerelle, le bouton rouge d’alerte en cas de danger…

À tout cela s’ajoute le fait que ces dispositifs garantissent une confidentialité accrue des échanges avec cryptage AES 256 bits.

L’autre avantage du réseau Iridium ITT est qu’il garantit une couverture à la demande. Ce réseau pensé pour les professionnels opère par abonnement selon la zone à couvrir. Il est possible de modifier en temps réel les bulles de couverture par le biais d’une plateforme dédiée. Cela dit, les entreprises peuvent élargir ou réduire la portée de leur communication satellitaire selon leurs besoins en matière de couverture. Une flexibilité accrue à la clé !

Iridium ITT se distingue par sa simplicité de mise en service. Son activation se fait à distance et immédiatement, sans carte SIM. Son paramétrage se réalise de façon centralisée via une interface dédiée, ce qui facilite la vie des entités utilisatrices. Il fait en plus profiter des services sur mesure pouvant s’aligner sur les besoins des professionnels, même les plus spécifiques.

Comme nous l’avons déjà évoqué, Iridium PTT fonctionne par abonnement et ne nécessite aucune carte SIM, d’autant qu’il s’active en ligne. Après avoir fait l’acquisition des différents terminaux nécessaires à votre communication satellitaire, vous choisissez vous-même les zones de couverture en fonction de vos besoins.

Pour ce faire, il convient de vous connecter sur une plateforme online dédiée. Le montant total de votre abonnement est déterminé en fonction de l’ampleur de la superficie totale de couverture que vous avez choisie :

Small Talkgroup : jusqu’à 100 000 km²,

Medium Talkgroup : jusqu’à 300 000 km²,

Large Talkgroup : jusqu’à 750 000 km²,

X-large Talkgroup : jusqu’à 1 500 000 km²,

Jumbo Talkgroup : jusqu’à 2 250 000 km².

Faites votre choix en fonction de la localisation de vos différents collaborateurs en France et au-delà du territoire hexagonal. Puis, au fur et à mesure que vos besoins évoluent, vous pouvez ajuster en temps réel les bulles de couverture. L’abonnement Iridium PTT est donc évolutif en fonction de la zone de couverture que vous choisissez. Grâce au centre de commande Iridium PTT, vous n’avez qu’à glisser-déposer pour configurer les utilisateurs ainsi que les groupes de discussion et les zones de couverture.

Pour utiliser Iridium PTT, les utilisateurs doivent en tout premier lieu déplier verticalement l’antenne intégrée avec unité RF. Les conducteurs doivent le placer sur le toit de leur véhicule. Ils peuvent également avoir recours à une antenne optionnelle. Dans le cas présent, c’est cette dernière qui est placée sur le toit de la voiture. Elle est connectée à l’antenne fournie d’origine, laquelle est installée dans le véhicule.

Les utilisateurs qui se trouvent dans un bâtiment doivent quant à eux placer l’antenne intégrée sur la toiture de celui-ci. La connexion entre celui-ci et les terminaux se fait par un câble réseau de moins de 100 m. Dans le cas où la distance qui sépare l’antenne et les terminaux est supérieure à 100 m, alors l’utilisation d’un Switch PoE et d’un réseau IP existant s’impose.

Dans tous les cas, les utilisateurs doivent par la suite configurer leur terminal respectif pour que celui-ci s’enregistre au réseau Iridium. Ils n’ont plus qu’à vérifier que leur PTT accède au groupe de discussion. Pour que les utilisateurs puissent prendre la parole, leur appareil doit afficher le statut Open ou IDLE. Il est question de tenir le terminal à environ 15 cm de leur bouche, puis d’appuyer sur le bouton push to talk jusqu’à ce qu’ils obtiennent l’autorisation de transmission.