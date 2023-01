Avis JBL true wireless : meilleurs modèles d’écouteurs

Dans un cadre personnel ou professionnel, les écouteurs sont aujourd’hui très sollicités et fortement utilisés par de nombreuses personnes. Sur le marché, il en existe de différents modèles et les fabricants s’attellent à proposer des produits d’excellente qualité.

JBL est l’une des marques ayant une bonne renommée dans le secteur. Les équipements de cette dernière sont très appréciés par le public pour leurs nombreux points forts. Découvrez ici quelques avis sur la marque JBL et ses écouteurs.

Avis JBL : une marque d’exception

JBL est une entreprise fondée par James Bullough Lansing en 1946 dans la ville de Los Angeles. À ses débuts, elle s’est lancée dans la commercialisation des enceintes.

Au fil des années, d’autres produits se sont ajoutés. Il est ainsi possible de trouver des casques, des écouteurs, des enceintes portables, etc.

JBL se distingue de ses concurrents sur le marché à travers la qualité de ses produits. Ses services sont tout aussi à la hauteur des attentes des consommateurs. La marque offre d’ailleurs une garantie de 2 ans et un SAV à l’écoute des clients. De nombreux autres atouts sont à l’actif de cette marque qui bénéficie d’une excellente notoriété dans son secteur.

Avantages JBL true wireless

Les produits JBL mis sur le marché permettent à tous les utilisateurs de profiter de plusieurs avantages intéressants. Il convient de les connaître pour mieux savoir à quoi s’attendre.

Une bonne solidité

C’est l’un des points forts de la marque, cela a d’ailleurs aidé à la bonne renommée de la société. Pour chacun des articles JBL, vous pouvez être sûr que la solidité sera au rendez-vous. Que ce soient les écouteurs, les enceintes ou autres, vous allez avoir des produits qui résistent bien au choc et qui peuvent durer dans le temps.

Un joli Design

S’agissant du design, vous allez également être séduit par ce que propose la marque JBL. Cette dernière a en effet pensé à soigner l’aspect de ses produits. Généralement sur les casques et les écouteurs du fabricant, vous pouvez bénéficier d’un design très attrayant.

Une bonne autonomie

Quand il s’agit des appareils électriques, l’autonomie participe activement à une bonne expérience d’utilisation. Consciente de cela, la marque JBL propose aux utilisateurs de ses produits de profiter de plusieurs heures d’usage avant toute nouvelle recharge.

Une excellente qualité du son

La restitution sonore des équipements fabriqués par JBL est aussi un point fort à l’actif de la marque. Le rendu du son de chacun des produits est en effet riche et bien équilibré. Peu importe le modèle d’écouteurs, de casques ou d’enceintes que vous allez choisir, vous pouvez profiter d’une bonne qualité du son.

3 modèles écouteurs JBL true wireless

La marque JBL propose plusieurs modèles d’écouteurs true wireless ; chacun offrant des caractéristiques et fonctionnalités particulières. En voici quelques-uns.

JBL Tune : Bluetooth 5.3 et Multipoint

Avec ce modèle d’oreillettes 100 % sans fil de la marque JBL, vous bénéficiez d’une meilleure expérience avec le son Pure Bass. Équipés de la technologie Smart Ambient, les écouteurs JBL Tune vous permettent de réduire tout bruit indésirable. Ils vous donnent également la possibilité d’effectuer des appels vocaux de qualité grâce à ses micros. Avec un design ergonomique et une bonne résistance à l’eau, ils vous garantissent un confort optimal.

Concernant l’autonomie, vous ne serez pas déçu. Vous disposez en effet d’un temps d’écoute de 8 heures si la réduction de bruit est activée et 10 heures si ce n’est pas le cas. Il est possible d’effectuer une recharge rapide en 5 minutes pour profiter d’une heure d’utilisation supplémentaire.

JBL Vibe : basses et simplicité

Avec des haut-parleurs de 8 mm, les modèles JBL Vibe vous permettent de profiter d’un son avec des basses plus profondes. Discrets et légers, ils peuvent tenir dans une poche. Avec un design intra-auriculaire en bâton, vous n’aurez aucun mal à les placer confortablement dans vos oreilles. Vous disposez des fonctionnalités telles que les appels et une assistance vocale accessibles avec des commandes tactiles simples et pratiques.

Par ailleurs, avec ce modèle d’écouteurs true wireless de la marque JBL, vous n’avez pas besoin d’utiliser les deux oreillettes à la fois. Vous pouvez donc économiser la batterie en laissant l’une d’entre elles dans l’étui. Niveau autonomie, vous disposez de 5 heures d’écoute.

JBL Endurance Peak 3: l’ultrasportif

C’est le modèle à avoir pour profiter de vos séances d’entraînement tout en écoutant vos musiques préférées avec un rendu sonore de qualité. Pour ces oreillettes, vous disposez de 10 heures d’écoute.

Vous avez la possibilité d’effectuer une recharge rapide de 10 minutes pour bénéficier d’une heure supplémentaire. Autre point fort de ces écouteurs, ils sont résistants à l’eau et à la poussière. Pour une précision, sachez qu’ils peuvent tenir environ 30 minutes dans l’eau pour une profondeur maximale de 1,5 m.

S’agissant des fonctionnalités, vous disposez de 4 micros pour effectuer vos appels dans de meilleures conditions. Vous avez également la possibilité de personnaliser les réglages via une application JBL

Autres articles sur les écouteurs