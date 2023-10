Comment améliorer le taux de conversion de votre CTA ?

Un Call To Action (CTA) est un élément incontournable de toute stratégie marketing. Il s’agit d’un bouton, d’un lien ou d’une image qui sollicite le visiteur à réaliser une action spécifique, comme s’abonner à une newsletter, télécharger un ebook ou demander un devis.

Le taux de conversion d’un CTA est le rapport entre le nombre de visiteurs qui cliquent dessus et le nombre total de visiteurs qui le voient.

Mais, comment créer un CTA efficace qui améliore votre taux de conversion ? Voici quelques astuces à suivre pour optimiser vos CTA et augmenter vos chances de convertir vos prospects en clients.

Utilisez des couleurs contrastées

La couleur de votre CTA doit se différencier du reste de votre page web. Il faut éviter les couleurs trop fades ou trop proches de la couleur de fond, qui rendent votre CTA moins visible et moins attirant. Choisissez plutôt des couleurs éclatantes et contrastées, qui attirent l’œil et créent un effet d’urgence.

Par exemple, si votre page web est dominée par des tons rouges, vous pouvez utiliser un CTA bleu ou vert pour le faire ressortir. La couleur est un élément important pour attirer l’attention sur votre Call to action.

Choisissez une forme et une taille adaptées

La forme et la taille de votre CTA doivent être adaptées à votre message et à votre design. Il faut éviter les formes trop complexes ou trop petites, qui rendent votre CTA moins lisible et moins cliquable. Préférez les formes simples et géométriques, comme les rectangles arrondis ou les losanges, qui facilitent la compréhension et la navigation.

La taille de votre CTA doit être suffisamment grande pour être visible, mais pas trop grande pour ne pas être encombrante. Un bon équilibre est de faire en sorte que votre CTA occupe environ 5 % de l’espace de votre page web.

Placez votre CTA au bon endroit

Le placement de votre CTA est crucial pour son efficacité. Il faut éviter de le placer trop haut ou trop bas sur votre page web, ce qui réduit sa visibilité et sa pertinence. Le meilleur endroit pour placer votre CTA est généralement au-dessus de la ligne de flottaison, c’est-à-dire la partie de la page web qui est visible sans avoir à faire défiler l’écran. Ainsi, vous captez l’attention du visiteur dès son arrivée sur votre page web et vous lui proposez une action immédiate.

Utilisez un texte clair et accrocheur

Le texte de votre CTA doit être clair et accrocheur. Il faut éviter les termes trop génériques ou trop longs, qui rendent votre CTA moins compréhensible et moins incitatif. Utilisez plutôt des termes précis et courts, qui expriment clairement la valeur et le bénéfice que le visiteur va obtenir en cliquant sur votre CTA. Par exemple, au lieu d’utiliser un texte comme « Cliquez ici », vous pouvez utiliser un texte comme « Téléchargez votre guide gratuit » ou « Demandez votre devis personnalisé ».

Utilisez des verbes d’action

Les verbes d’action sont essentiels pour créer un sentiment d’urgence et de dynamisme dans votre CTA. Ils incitent le visiteur à passer à l’action sans attendre. Il faut éviter les verbes trop passifs ou trop négatifs, qui rendent votre CTA moins motivant et moins persuasif. Utilisez plutôt des verbes positifs et impératifs, qui indiquent clairement ce que le visiteur doit faire et ce qu’il va gagner en le faisant. Par exemple, au lieu d’utiliser un verbe comme « Recevoir », vous pouvez utiliser un verbe comme « Obtenir » ou « Profiter ».

Créez un sentiment d’exclusivité

Le sentiment d’exclusivité est un puissant levier psychologique pour augmenter le taux de conversion de votre CTA. Il s’agit de faire sentir au visiteur qu’il fait partie d’un groupe privilégié ou qu’il bénéficie d’une offre limitée dans le temps ou en quantité. Il faut éviter de proposer des offres trop communes ou trop accessibles, qui rendent votre CTA moins attractif et moins différenciant. Proposez plutôt des offres personnalisées ou limitées, qui créent un sentiment de rareté et de valeur. Par exemple, vous pouvez utiliser des expressions comme « Offre réservée aux 100 premiers inscrits » ou « Offre valable jusqu’à minuit ».

Ajoutez des éléments visuels

Les éléments visuels sont des compléments efficaces pour renforcer l’impact de votre CTA. Il s’agit d’ajouter des images, des icônes, des flèches ou des badges qui illustrent votre message et attirent l’attention du visiteur. Il faut éviter d’utiliser des éléments visuels trop chargés ou trop distrayants, qui rendent votre CTA moins lisible et moins harmonieux. Utilisez plutôt des éléments visuels simples et cohérents, qui soulignent votre proposition de valeur et guident le visiteur vers votre CTA. Par exemple, vous pouvez ajouter une image représentant le contenu que vous offrez ou une flèche pointant vers votre bouton.

Testez différents CTA

Tester différents CTA est une méthode indispensable pour optimiser votre taux de conversion. Il s’agit de comparer les performances de plusieurs variantes de CTA en termes de clics, de leads ou de ventes. Il faut éviter de se baser sur votre intuition ou vos préférences personnelles, qui peuvent être biaisées ou erronées. Utilisez plutôt des outils d’analyse et de test A/B, qui vous permettent de mesurer objectivement l’efficacité de vos CTA et d’identifier les meilleurs paramètres à utiliser. Par exemple, vous pouvez tester différentes couleurs, formes, textes ou emplacements pour votre CTA et choisir celui qui obtient le meilleur résultat.

Adaptez vos CTA à votre audience

Adapter vos CTA à votre audience est une stratégie essentielle pour augmenter votre taux de conversion. Il s’agit de personnaliser vos CTA (ici) en fonction du profil, du comportement ou du contexte de vos visiteurs. Il faut éviter d’utiliser des CTA trop génériques ou trop uniformes, qui ne correspondent pas aux besoins ou aux attentes de vos visiteurs. Utilisez plutôt des techniques de segmentation et de ciblage, qui vous permettent de proposer des CTA adaptés à chaque type de visiteur et à chaque étape du parcours client. Par exemple, vous pouvez utiliser des CTA différents selon que le visiteur est un prospect froid, un prospect chaud ou un client fidèle.

Soyez cohérent avec votre offre

Être cohérent avec votre offre est une règle fondamentale pour assurer le succès de votre CTA. Il s’agit de respecter la promesse que vous faites à vos visiteurs et de leur offrir ce qu’ils attendent en cliquant sur votre CTA. Il faut éviter les déceptions ou les frustrations, qui peuvent nuire à votre crédibilité et à votre relation avec vos visiteurs. Soyez transparent et honnête, et assurez-vous que votre offre corresponde à votre CTA en termes de contenu, de qualité et de délai. Par exemple, si vous proposez un ebook gratuit en échange d’une adresse email, assurez-vous que l’ebook soit pertinent, utile et facilement téléchargeable.

En conclusion, un bon CTA est un élément clé pour améliorer le taux de conversion de votre site web et générer plus de leads et de ventes. En suivant ces 10 astuces, vous pourrez créer des CTA efficaces qui attireront l’attention, susciteront l’intérêt et déclencheront l’action de vos visiteurs. N’hésitez pas à expérimenter différents CTA et à analyser leurs résultats pour trouver la formule gagnante pour votre business.