5 idées pratiques pour améliorer votre site internet facilement

HP Assistance matérielle HP sur site le jour ouvré suivant pour imprimante multifonction DesignJet T830-24 - 5 ans

HP Support matériel HP pour imprimante HP DesignJet T5XX (36 pouces) - Intervention sur site le jour ouvré suivant - 4 ans

HP Extension de garantie 5 ans pour HP ProDesk/ProOne 600; EliteOne 800-1000/Elite Slice – Interv. sur site à J+1

Posséder un site internet demeure essentiel pour toute entreprise qui désire accéder à une certaine notoriété et faire connaître sa marque sur internet.

Toutefois, pour vraiment tirer profit de cet outil que représente un site internet, il est indispensable de l’améliorer constamment.

Dans cet article, nous vous présentons cinq idées simples mais efficaces qui vous aideront à attirer un maximum de visiteurs et à les convertir en clients.

Installer un outil de création de formulaires d’inscription

L’amélioration d’un site internet représente un véritable jeu d’enfant lorsque l’on s’y prend efficacement. L’un des moyens les plus simples que nous vous proposons pour améliorer votre site internet est d’installer un outil de création de formulaire d’inscription en ligne.

En effet, cette solution vous permettra de maximiser l’engagement des visiteurs sur votre site internet. Notez que les formulaires d’inscription aident à collecter les coordonnées des visiteurs intéressés. Vous pourrez ainsi les mettre en place dans le cadre :

des newsletters ;

des offres spéciales ;

ou en vue de mises à jour régulières.

Les informations ainsi collectées au travers des formulaires d’inscription vous aideront ensuite à établir une relation durable avec votre public cible. Vous pourrez plus facilement mettre en œuvre vos campagnes publicitaires de façon ciblée, ce qui se traduira par de meilleurs résultats en terme de conversion.

Quel outil de création de formulaires d’inscription choisir ?

Vous trouverez sur le marché une pléthore d’outils de création de formulaires d’inscription. Toutefois, le choix n’est pas toujours aisé. Vous devez alors murir vos réflexions. Par exemple, nous vous recommandons de choisir un logiciel facile d’utilisation.

Plus ce dernier est convivial et intuitif, moins vous aurez de peine à vous en servir. Notez également qu’un bon logiciel de création doit vous offrir la possibilité de créer et de personnaliser vos formulaires d’inscription en moins de cinq minutes.

Ainsi, recherchez un outil de création qui permet de :

personnaliser les champs d’inscription ;

modifier les couleurs, les polices et les tailles ;

intégrer l’identité visuelle de votre site, etc.

Par ailleurs, utilisez un logiciel de création de formulaires compatible avec votre plateforme de gestion de contenu (CMS) ou votre CRM (Customer Relationship Management). En effet, une intégration fluide facilitera la collecte et la gestion des données des utilisateurs.

Changer l’aspect visuel du site

Une idée simple à mettre en œuvre pour améliorer votre site internet consiste à le relooker. En effet, vous n’êtes pas sans savoir que son apparence joue un rôle déterminant dans la manière dont les visiteurs perçoivent votre entreprise ou votre projet.

Dès lors, si votre site parait dépassé ou peu attrayant, notez qu’il est peut-être temps de le rafraîchir visuellement.

Pour cela, n’hésitez pas à vous renseigner et demander les services d’un web designer. Il vous proposera des designs modernes et épurés, en parfait accord avec l’identité de votre marque ou de votre entreprise. De même, il se chargera d’intégrer des images de haute qualité et une palette de couleurs cohérente à votre site web.

Vous pouvez également améliorer la navigation pour qu’elle soit plus intuitive. Assurez-vous que les informations importantes demeurent facilement accessibles aux internautes. Ainsi, en améliorant aussi bien l’aspect visuel de votre site que son intuitivité, vous réussirez à attirer davantage de visiteurs.

Optimiser ou mettre à jour les éléments techniques du site

Outre l’apparence, les aspects techniques de votre site jouent par ailleurs un rôle crucial dans la conversion des prospects. À ce sujet, les deux éléments les plus déterminants à prendre en compte restent le passage au HTTPS et l’adoption du responsive design.

Tout d’abord, en ce qui concerne la migration vers HTTPS (si tel n’est pas encore le cas), notez qu’elle constitue un gage de sécurité. Pour preuve, le protocole HTTPS prouve que votre site web chiffre bien les données échangées entre les utilisateurs et le serveur. Cette donnée est par conséquent de nature à inspirer confiance aux visiteurs.

Aussi, en matière de référencement, votre site en ligne bénéficiera d’un meilleur positionnement auprès des moteurs de recherche. Ensuite, l’adoption du responsive répond à un besoin de rendre votre site compatible avec les appareils mobiles, qui représentent de nos jours, et de loin, le principal support de connexion à internet.

Ajouter des témoignages et avis clients

Ce petit ajout peut radicalement changer la donne sur votre site en ligne. En effet, les témoignages et les avis clients constituent une preuve sociale puissante dans la mesure où ils influencent les décisions des visiteurs.

En les ajoutant alors sur votre site internet, vous renforcerez la crédibilité de votre entreprise et rassurerez les nouveaux visiteurs quant à la qualité de vos biens et services. Pour mettre en place une telle stratégie, sollicitez des témoignages auprès de vos clients satisfaits.

Vous pouvez également recueillir des avis clients sur des plateformes d’évaluation comme Google My Business. Une fois ce travail effectué, assurez-vous de mettre bien en avant ces divers témoignages sur les pages stratégiques de votre site web. Par exemple, vous pouvez les intégrer sur la page d’accueil ou sur les pages descriptives des produits en vente.

Créer et animer un blog en ligne

Cette cinquième idée sonne comme une évidence. En effet, la création d’un blog constitue de nos jours l’un des moyens les plus efficaces et faciles à mettre en place pour améliorer la qualité d’un site internet. Les experts en référencement s’accordent d’ailleurs à dire que la création d’un blog contribue à l’augmentation du trafic organique des plateformes en ligne.

Concrètement, créer un blog sur votre site internet vous permettra de partager, avec votre audience, du contenu informatif, qualitatif et pertinent. Cet outil à votre disposition vous aidera alors à établir une relation de confiance avec votre clientèle. Vous pouvez le percevoir comme une tribune offerte pour exposer votre expertise dans votre secteur d’activité.

Pour l’animer, vous devez rédiger des articles de blog engageants en développant, en l’occurrence, des sujets d’intérêts pour votre cible. Toutefois, n’oubliez pas de vous investir suffisamment dans l’optimisation des articles rédigés avec l’utilisation de mots clés pertinents. Travaillez en outre sur le maillage interne de votre site internet afin de rendre son contenu visible des moteurs de recherche.