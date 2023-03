Bing Ads : des Pubs avec Microsoft Advertising 2023

Bing Ads : Que savoir des Publicités avec Microsoft Advertising ?

Même si Google domine le marché de la recherche sur internet, ce serait bien dommage de négliger Bing.

Avec ses 2,5 % des parts du marché, il figure en deuxième position des moteurs de recherches dans le monde, ceci grâce aux nombreux services qu’ils proposent. Parmi ces derniers, figure Bing Ads.

Qu’est-ce que c’est ? Quel est son rôle ? Quels sont ses avantages et inconvénients ? Pour avoir la réponse à ces interrogations, lisez cet article.

Qu’est-ce que Microsoft Advertising ou Bing Ads ?

Initialement appelé Microsoft adCenter puis Bing Ads, Microsoft Advertising est une plateforme qui permet de mettre en place des entrées sponsorises ou annonces.

Ces dernières sont alors répandues dans les résultats du moteur de recherche Bing.

Ainsi, à chaque fois qu’un internaute fait une recherche en utilisant un mot-clé en lien étroit avec votre annonce, celle-ci s’affichera dans ses résultats.

Microsoft Advertising permet également de mettre en place des campagnes Search, Shopping, Remarketing et DSA (dynamic search ads). De plus, vous avez la possibilité de diffuser vos annonces sur les partenaires de Bing, notamment AOL, Yahoo et MSN.

Quel est le rôle de Bing Ads ?

Le concept derrière les annonces Bing est essentiellement le même que celui de Google Ads. Microsoft Advertising est une plateforme de paiement par clic (PPC) conçue pour vous aider à atteindre un public spécifique, à augmenter le trafic vers votre site Web et à accroître vos revenus. Son rôle peut être subdivisé en 4 points. Il s’agit notamment de :

la création d’entrées sponsorisées ;

la personnalisation des annonces de façon à ce qu’elles soient adaptées à une audience précise grâce aux extensions ;

la capture des potentiels clients ;

et le ciblage de la clientèle.

Il faut également noter que vous pouvez suivre le parcours des internautes une fois qu’ils auront cliqué sur votre annonce.

Autre article : Publicité sur LeBonCoin

Qui utilise Bing Ads pour faire sa publicité ?

En temps normal, Bing Ads est réservé aux professionnels, mais vous pouvez l’utiliser même si vous ne l’êtes pas. En effet, Microsoft Advertising propose à ses clients un abonnement gratuit afin qu’ils puissent créer leurs annonces.

Déjà, le simple fait de pouvoir publier vos annonces sur les moteurs de recherche est un excellent moyen d’accroître considérablement le nombre de vos clients. De plus, la politique Pay per clic est très rentable. Si vous vous engagez dans le marketing d’affiliation par exemple, vous pouvez gagner une commission plus élevée en augmentant les ventes du produit via les annonces Bing.

Étant donné que de nombreuses personnes utilisent le moteur de recherche Bing, vous pouvez obtenir des conversions élevées si vous utilisez Bing Ads pour promouvoir le produit d’un programme d’affiliation. Bien évidemment, il est nécessaire que vos annonces répondent à certains critères fixés par la plateforme.

La première chose à faire lorsque vous voulez travailler avec Bing Ads, c’est de créer un compte Microsoft Ads. Une fois cela réalisé, vous devez ensuite définir l’objectif de votre campagne. Voulez-vous encourager les internautes à visiter votre site Web ? Voulez-vous offrir un service ou vendre un produit ? À vous d’en décider.

L’étape suivante est le choix du type de campagne et des mot-clés. Si c’est votre première expérience avec bing Ads, le mieux à faire est d’utiliser Keyword planner. Cet outil vous permettra d’effectuer une recherche bien plus détaillée. Enfin, vous aurez à définir votre budget et à ajouter les coordonnées de paiement.

Avantages Bing Ads

Cela pourrait paraitre surprenant, mais Microsoft Advertising est une plateforme marketing extrêmement bien pensée qui a un grand potentiel derrière elle. Bien qu’elle ne soit pas connectée au moteur de recherche le plus populaire Google, Bing est toujours au top, faisant partie intégrante de Windows 10, Cortana, Office et AOL.

Grâce à Bing Ads, vous pouvez avoir un contrôle total sur les données démographiques, ce qui permettra à vos annonces de cibler le créneau spécifique de clients que votre entreprise pourrait avoir. Le service marketing augmente aussi vos enchères lorsque l’annonce est vue par quelqu’un de votre public cible, ce qui accroît les chances d’une conversion réussie.

Les publicités Microsoft ont également un meilleur RSI (retour sur investissement), demandant des coûts inférieurs, et par conséquent, des budgets plus petits que Google Ads. Cela vous permet de commencer avec de petites enchères sur des mot-clés et d’évoluer progressivement. Pour finir, utiliser Bing ads, c’est bénéficier d’une concurrence moins élevée, d’une audience importante, d’un outil puissant et d’un support réactif.

Inconvénients Bing Ads

Bien que l’audience de Bing ne soit pas négligeable, il faut quand même avouer que cette plateforme génère moins de trafic comparativement à Google. Si vous vous concentrez trop dessus, vous perdrez de potentiels clients qui n’utilisent ni Bing ni Yahoo. L’autre inconvénient, c’est que bing ads n’est pas disponible dans tous les pays. Par exemple, vous ne pouvez pas y accéder en Belgique.

Bing Ads VS Amazon Ads

À la question de savoir laquelle de ces deux plateformes privilégier, sachez d’entrée de jeu que Bing Ads est utilisée par des millions de personnes à travers le monde tandis qu’Amazon Ads ne cible que les utilisateurs d’Amazon. Autant dire que Bing Ads est la meilleure option pour toucher une audience plus large.

Par ailleurs, les deux plateformes proposent des fonctionnalités similaires telles que la publicité par mots-clés, la publicité display, la publicité vidéo, etc. Cependant, Amazon Ads dispose de fonctionnalités spécifiques pour les vendeurs tiers, comme la publicité sur les fiches produits.

Pour finir, les coûts publicitaires peuvent varier considérablement en fonction de la concurrence et des enchères sur les mots-clés, mais en général, les coûts publicitaires sont souvent plus élevés sur Amazon Ads que sur Bing Ads.

Google Ads Vs Bing Ads

Du point de vue marketing, ces deux outils sont quasiment similaires. En comparant Google Ads et Bing Ads, vous remarquerez qu’ils font tous deux la même chose. Ils fonctionnent selon une politique par-per click. Cependant, chacun d’eux possède ses propres qualités. Par exemple, Google Ads propose deux modes de diffusion.

Contrairement à Bing Ads, vous pouvez publier vos annonces sur le réseau de recherche ou le réseau d’annonce. D’un autre côté, bing Ads dispose de 3 différents moteurs de recherche. C’est-à-dire que même si vous mettez votre annonce sur l’un d’eux, elle sera quand même publiée sur les trois.

Retenez que Bing Ads est une plateforme très populaire qui vous permet d’atteindre un public spécifique, d’augmenter le trafic vers votre site Web et d’accroître vos revenus.