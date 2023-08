Android “feature drop” : Transformer son smartphone avec les dernières mises à jour

Google a récemment dévoilé une mise à jour majeure pour Android, baptisée “feature drop”, intégrant diverses améliorations très attendues.

Parmi celles-ci, les widgets personnalisés se démarquent, notamment pour Google TV, Google Finance et Google Actualités.

Ces widgets, des mini-applications sur l’écran d’accueil, offrent un accès rapide à des informations spécifiques sans nécessiter l’ouverture complète d’une application.

Cette mise à jour présente également des avancées en matière d’apprentissage et de lecture, comprenant des fonctions de surlignage et d’annotation, des options de personnalisation de la police et du contraste, ainsi qu’un mode nuit et une synthèse vocale.

Emoji Kitchen réinvente les émoticônes en permettant aux utilisateurs de créer leurs propres combinaisons d’images pour exprimer leurs émotions.

Les montres WearOS voient l’arrivée de Spotify, une amélioration de l’application Wallet pour une gestion plus sécurisée des cartes bancaires et de fidélité, ainsi que l’ajout de Google Note Boost pour prendre des notes rapidement.

Enfin, Google One propose désormais des rapports sur le dark web pour surveiller les données personnelles et détecter toute activité suspecte.

Cette mise à jour étendue offre ainsi une gamme diversifiée d’innovations et d’améliorations répondant aux besoins variés des utilisateurs d’Android et de WearOS.

Widgets personnalisés pour Google TV, Google Finance et Google Actualités

L’une des nouveautés les plus notables est l’arrivée de widgets personnalisés pour Google TV, Google Finance et Google Actualités. Ces widgets, petites applications qui s’affichent sur l’écran d’accueil du téléphone, permettent aux utilisateurs d’accéder rapidement à des informations spécifiques sans avoir à ouvrir entièrement une application. Ainsi, les utilisateurs peuvent désormais personnaliser leur écran d’accueil selon leurs préférences et avoir un accès rapide à leurs contenus favoris.

Widgets pour Google TV

Grâce aux widgets personnalisés pour Google TV, les utilisateurs peuvent dorénavant consulter facilement les dernières sorties de films et séries directement depuis leur écran d’accueil. De plus, cette fonctionnalité offre la possibilité de suivre l’évolution de ses listes de lecture et de recevoir des recommandations personnalisées basées sur ses goûts cinématographiques.

Widgets pour Google Finance et Google Actualités

Les widgets personnalisés pour Google Finance permettent, quant à eux, de suivre en temps réel l’évolution des marchés financiers et de rester informé des dernières tendances économiques. De même, les widgets pour Google Actualités offrent un accès rapide aux dernières informations du monde entier.

Amélioration de l’apprentissage et de la lecture

Google a également annoncé des améliorations apportées à son outil d’apprentissage et de lecture. Ces améliorations visent à faciliter l’accès à la connaissance et à rendre l’expérience de lecture plus agréable pour tous. Les utilisateurs peuvent ainsi profiter de nouvelles fonctionnalités telles que :

La possibilité de surligner et d’annoter des passages importants dans les articles

Des options de personnalisation pour ajuster la taille de la police et le contraste des couleurs

Un mode nuit pour une lecture plus confortable dans l’obscurité

Une fonction de synthèse vocale pour écouter les articles à haute voix

Les emojis réinventés avec Emoji Kitchen

La mise à jour inclut également une refonte des emojis grâce à Emoji Kitchen, une nouvelle fonctionnalité qui permet de créer ses propres emojis en combinant plusieurs images existantes. Avec cette innovation, les utilisateurs ont désormais la possibilité de personnaliser leurs émoticônes pour mieux exprimer leurs émotions et leur créativité dans leurs conversations.

Spotify pour WearOS

Concernant les montres connectées, Google a annoncé l’arrivée de Spotify pour WearOS. Ainsi, les utilisateurs peuvent désormais écouter leurs playlists préférées directement depuis leur montre, sans avoir besoin de leur téléphone à proximité. Cette fonctionnalité inclut également la possibilité de naviguer et de contrôler la musique à distance.

Améliorations apportées à Wallet pour WearOS

Google a également amélioré son application Wallet pour WearOS. Les utilisateurs peuvent désormais bénéficier d’un accès plus rapide et plus sécurisé à leurs cartes bancaires et de fidélité. De plus, des notifications en temps réel permettent de suivre ses dépenses et de gérer son budget efficacement.

Google Note Boost pour WearOS

Autre nouveauté pour les montres connectées : Google Note Boost. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de prendre des notes rapidement et facilement, directement depuis leur poignet. Grâce à la reconnaissance vocale ou au clavier intégré, il est possible de saisir des informations importantes en un clin d’œil.

Création de rapports sur le dark web avec Google One

Enfin, Google a ajouté une nouvelle option pour les abonnés à Google One : la création de rapports sur le dark web. Les utilisateurs ayant souscrit à ce service peuvent ainsi surveiller leurs données personnelles et être alertés en cas de détection d’une activité suspecte sur le dark web.

Cette dernière mise à jour de Google offre une multitude de nouveautés et d’améliorations pour les utilisateurs d’Android et de WearOS. Entre les widgets personnalisés pour Google TV, Finance et Actualités, l’amélioration de l’apprentissage et de la lecture, la réinvention des emojis et les mises à jour pour WearOS et Google One, il y en a pour tous les goûts et les besoins.