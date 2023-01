Waze est en panne… Comment dépanner l’application de trafic routier en temps réel

Permettant de suivre en temps réel le trafic routier, Waze est une application utilisée aujourd’hui par des millions de personnes. Même si elle est très performante et précise, il lui arrive d’être sujette à des pannes.

Il peut s’agir de pannes générales ou de pannes spécifiques. Comment savoir si Waze est en panne ? Comment détecter et résoudre une panne de Waze à votre niveau ? Voici tout ce que vous devez savoir sur les pannes de Waze !

Vous soupçonnez Waze d’être en panne ? Il existe de nombreuses méthodes pour vérifier vos soupçons. Parmi celles-ci, le recours aux sites de détection tels que istheservicedown est plébiscité.

Détecter de manière synchrone une panne Waze.

Pour une information rapide, ces sites se basent sur les plaintes clients au lieu des déclarations officielles. Vous trouverez ICI, le moyen de détecter de manière synchrone une panne Waze.

Waze ne se limite pas qu’à une fonctionnalité. À part le rôle de GPS qu’elle joue, elle permet à ses utilisateurs de rester informés sur l’état du trafic. Une deuxième méthode de vérification est donc de se baser sur le comportement de l’application. Vous fournit-elle des informations erronées ? A-t-elle du mal à se connecter ? S’interrompt-elle en pleine activité ?

À partir de ces questions, vous saurez déterminer si votre application est en panne ou non. Prenez le temps de vérifier si les configurations nécessaires au bon fonctionnement de l’application sont bien réglées.

Quelles sont les raisons pour lesquelles Waze ne fonctionne pas ?

Un dysfonctionnement de Waze peut être justifié par plusieurs raisons. L’une des raisons les plus fréquentes est la difficulté de localisation. En clair, dans ce cas, Waze n’arrive pas à détecter votre localisation. Elle vous affiche alors un message d’erreur « Pas de GPS, affichage emplacement approximatif ».

De même, Waze peut avoir du mal à retrouver le trajet que vous lui avez indiqué. Aussi, l’application peut refuser de fonctionner à la suite d’un problème d’authentification. De nombreux utilisateurs se sont retrouvés dans une posture où leurs identifiants perdus étaient impossibles à récupérer.

D’autre part, le fonctionnement de Waze est dépendant de vos services 4G. L’application peut alors refuser de fonctionner à cause d’un problème de réseau. Plusieurs types de pannes peuvent survenir dans ce cas. Il peut s’agir entre autres de la mauvaise connexion GPS de Waze, de l’arrêt de Waze Bluetooth ou du non-affichage des rapports de trafic.

Une fois que vous connaissez les raisons et le type de la panne, il vous faudra trouver les solutions adaptées pour la pallier.

Quelles sont les solutions pour dépanner Waze ?

Les pannes de l’application Waze peuvent être générales ou n’intervenir qu’au niveau d’un utilisateur. Dans le cas d’une panne générale, il faudra attendre que l’équipe technique de l’application se charge de la résolution du problème. Si dans le cas contraire la panne est un bug sur votre appareil, plusieurs solutions s’offrent à vous pour la dépanner.

À la suite d’une panne Waze, votre premier réflexe doit être de vous tourner vers les solutions qu’elle propose. En effet, Waze dispose d’un centre d’aide dédié à ses utilisateurs. Celui-ci apporte des réponses aux problèmes rencontrés fréquemment. Mais il se peut que la solution à votre panne ne s’y trouve pas encore.

Pour résoudre les problèmes liés à l’emplacement approximatif, vous devez poser deux actions. Activez les autorisations de localisation au niveau de l’application et améliorez la précision de la localisation Google. S’il s’agit d’un problème de connexion, redémarrez votre téléphone et videz le cache de Waze. Vous pouvez aussi désinstaller l’application et la réinstaller.

Waze n’affiche pas les rapports de trafic ? L’application est probablement freinée dans la mise à jour automatique de ces rapports. Cela peut être dû à la désactivation de la fonctionnalité de Traffic Jams. Dans ce cas, il vous suffit d’activer la couche de trafic de Waze. Si vous ne trouvez toujours pas solution à votre panne, demandez conseil à vos amis qui possèdent également l’application.

Quelles sont les précautions à prendre pour éviter une panne de Waze ?

Être en mesure de régler Waze en cas de panne est déjà un grand effort. Cependant, il serait encore mieux de pouvoir prévenir les pannes en adoptant des mesures précises. Avant de commencer à utiliser Waze, vérifiez donc que les réglages nécessaires sont ajustés. Assurez-vous en premier lieu de télécharger la bonne application et d’avoir suivi la bonne procédure pour le faire.

Procéder au téléchargement sécurisé de Waze est très simple. Tout d’abord, vous devrez vous rendre sur le site officiel de Waze « www.waze.com ». Ensuite, sélectionnez le téléchargement sur Google Play Store ou App Store en fonction du système de votre téléphone. Ouvrez ensuite l’application installée et inscrivez-vous avec des identifiants de haute sécurité. Si vous passez directement par Google Play Store, observez le logo pour vous assurer qu’il s’agit de la bonne application. Une autre précaution que vous pouvez prendre est de vérifier la qualité de votre réseau internet et son bon fonctionnement. Vous éviterez ainsi les problèmes de connexion à Waze.

La mise à jour pour avoir accès à toutes les fonctionnalités

La plupart du temps, les nouvelles versions d’applications possèdent des fonctionnalités non contenues dans les anciennes versions. C’est également le cas de l’application Waze. Ainsi, vous pouvez avoir l’impression que Waze ne fonctionne pas, parce que vous n’avez pas accès à l’une de ses fonctionnalités.

Cela peut être dû au fait que les fonctionnalités recherchées font partie de la nouvelle version. C’est pour cette raison qu’il est conseillé de mettre régulièrement à jour son application. Pour le faire, n’avez qu’à :

vous rendre dans l’application Google Play Store ;

rechercher l’application Waze et vous rendre sur sa page ;

et appuyer sur le bouton « mettre à jour ».

Pour vous rendre la tâche facile, optez pour l’automatisme des mises à jour dans les réglages. Ainsi, chaque fois qu’une version plus performante sera disponible, votre appareil pourra en bénéficier dès sa connexion.

Pour conclure, de nombreuses méthodes permettent de savoir si Waze est réellement en panne ou pas. Parmi celles-ci figure la vérification de pannes grâce aux sites de détection. Aussi, pour arriver à dépanner Waze vous devrez faire de nombreux réglages manuels. Outre cela, la mise à jour de Waze est une solution pertinente pour avoir pleinement accès à toutes ses fonctionnalités.