Comment utiliser le lecteur web de Spotify ?

Aujourd’hui, il n’est simplement pas possible de parler des plateformes de musique et de podcasts en streaming sans évoquer Spotify. On peut accéder à sa plateforme via n’importe quel téléphone, tablette ou ordinateur.

Il est aussi possible d’y accéder via les navigateurs web. La popularité du lecteur web de Spotify est en partie due au fait qu’il fonctionne de la même manière que les applications de bureau pour Windows, Linux et Mac.

La lecture de musique en arrière-plan est la seule chose qu’il ne peut pas reproduire.

Le lecteur web de Spotify : c’est quoi ?

Spotify est une plateforme de streaming de musique numérique qui permet d’accéder à des millions de chansons, podcasts et vidéos d’artistes du monde entier. Vous pouvez avoir un accès gratuit à son contenu en vous inscrivant à l’aide de votre adresse email ou en vous connectant depuis Facebook.

Si vous ne voulez pas souscrire un abonnement mensuel à Spotify Premium ou si vous souhaitez dans un premier temps tester la plateforme, vous pouvez commencer avec l’accès gratuit sans vous engager à souscrire un abonnement premium plus tard.

Spotify finance la version gratuite grâce à la publicité. Cette version est accessible sur PC, ordinateur portable, tablette et smartphone.

Spotify n’est pas seulement populaire pour les titres ou la quantité de chansons qu’elle propose. Une partie de cette popularité revient à l’expérience qu’elle offre aux utilisateurs. Dans cet esprit, elle a su simplifier la procédure d’utilisation de sorte qu’il faut moins de 2 minutes pour s’inscrire et commencer à profiter de son contenu.

Si vous êtes sur smartphone, vous avez le choix entre l’application Spotify et le lecteur web. Vous pouvez préférer l’application au lecteur web pour son côté pratique. Mais il existe des points sur lesquels l’utilisation du lecteur web vous conviendra mieux que l’appli. Quoi qu’il en soit, sur smartphone comme sur ordinateur, le premier pas à faire pour profiter du service Spotify, c’est de lancer le lecteur web Spotify.

Il est facile de lancer le lecteur web de Spotify. Si vous n’avez jamais utilisé la plateforme, alors vous devez vous inscrire pour commencer. Pour cela, vous devez accéder au site web de Spotify et procéder à l’inscription. Vous devrez fournir votre adresse email et votre date d’anniversaire. Il faudra aussi préciser votre sexe et créer un mot de passe que vous utiliserez pour vos prochaines connexions sur la plateforme.

Si vous trouvez le processus long, vous pouvez choisir de vous inscrire grâce à votre compte Facebook, si vous en avez. Le processus est simplifié et il vous sera facile de trouver vos amis, de voir ce qu’ils aiment écouter et de partager des titres avec eux.

Ensuite, il faudra choisir un niveau d’abonnement. Pour rappel, vous avez le choix entre la version gratuite et la version Premium. Cette dernière comporte plus de fonctionnalités, offre plus de flexibilité et se connecte à plus d’appareils.

Désormais, vous pouvez vous connecter à votre compte via différents navigateurs, quel que soit l’appareil que vous utilisez. Spotify est intégré à un certain nombre de navigateurs : Google Chrome, Edge, Firefox et Opera.

Spotify a une configuration de base plutôt simple. Mais il devient de plus en plus intelligent au fur et à mesure que vous l’utilisez pour écouter la musique.

Si vous vous connectez au lecteur web de Spotify, vous verrez qu’il s’agit d’une plateforme intuitive. Vos options disponibles sont répertoriées dans le volet de gauche. Les quatre premières options sont probablement celles que vous utiliserez le plus. Il s’agit des options suivantes :

Recherche ;

Accueil ;

Votre bibliothèque ;

Récemment lu.

Vous aurez un aperçu de toutes les options principales sur la page d’accueil :

Top listes de musique ;

Podcasts recommandés ;

Suggestions thématiques en fonction du jour de la semaine ou des événements ;

Votre musique récemment ajoutée ;

Suggestions de musique selon vos préférences musicales ;

Liens rapides vers Charts, Featured, Genres, New Releases et Discover.

Si vous cherchez une chanson précise, vous pouvez choisir l’option « Recherche ». Une zone de texte apparait en haut de l’écran. Entrez un mot-clé dans cette zone pour trouver la musique souhaitée. Il peut s’agir d’un nom d’artiste, du titre d’une chanson ou d’un album, d’un genre de musique ou même d’une liste de lecture. Dès que vous vous mettez à taper, une liste de résultats s’affiche. Vous pouvez choisir un résultat dans cette liste.

La section « Votre bibliothèque » vous offre un aperçu des musiques que vous avez écoutées ou enregistrées. Celles-ci sont organisées en listes de lecture, chansons, albums, artistes et podcasts. Vous pouvez personnaliser votre propre liste de lecture en sélectionnant « Nouvelle liste de lecture » dans le coin supérieur droit de l’écran.

Spotify vous offre aussi la possibilité de découvrir de nouvelles chansons. La plateforme vous propose des titres que vous pourriez aimer. Ses recommandations sont basées sur des facteurs comme le type de musique, le nom de l’artiste, etc. Elle vous propose également des pistes populaires, qui correspondent aux genres de musique que vous écoutez habituellement.

Si vous n’arrivez pas à accéder aux applications de Spotify parce qu’elles ont été bloquées ou sont inaccessibles depuis votre pays, vous pouvez essayer une autre option non moins pratique : l’accès au lecteur web de Spotify via un VPN.

Le VPN vous permet de vous connecter à un serveur se trouvant dans un lieu différent, mais où l’accès au service Spotify n’est pas bloqué. L’emplacement du serveur se substitue donc au vôtre durant toute la durée de votre connexion à Internet.

Avantages du lecteur web de Spotify

La plupart des utilisateurs de la plateforme Spotify pensent que l’application est le meilleur moyen de profiter du contenu disponible. Pourtant, l’utilisation de la version web offre des avantages que vous n’avez pas forcément avec l’application.

Moins d’applications sur votre ordinateur

En utilisant le lecteur web de Spotify, vous faites de la place sur votre ordinateur. Avec la bibliothèque disponible sur Spotify, vous n’avez pas besoin de créer des listes de lectures. La plateforme se charge de sauvegarder vos préférences, votre historique et tout le reste.

La portabilité

Vous n’avez pas besoin de trainer votre ordinateur ou votre smartphone partout pour écouter de la musique. Si vous vous rendez chez votre ami, vous pouvez tout laisser chez vous et vous y rendre librement. Si vous avez envie d’écouter de la musique, prenez son téléphone, sa tablette ou son ordinateur et rendez-vous à l’adresse web de Spotify. Vous n’avez plus qu’à entrer votre nom d’utilisateur et votre mot de passe pour accéder à votre compte Spotify.

Possibilité d’utiliser des raccourcis clavier

Avec la version web de Spotify, vous pouvez utiliser les touches de raccourci pour parcourir votre collection de musique. Il suffit d’installer l’extension Chrome des raccourcis Spotify ou le module complémentaire Spotify de Firefox pour commencer à naviguer dans votre compte Spotify avec des raccourcis clavier.

Voici quelques-uns des principaux raccourcis clavier des deux extensions :

Chrome :

Lecture/Pause : Alt + Shift +P ;

Piste suivante : Alt + Shift + Arrêt complet ;

Piste précédente : Alt + Shift + Virgule.

Firefox :

Lecture/Pause : Ctrl + Alt +P ;

Piste suivante : Ctrl + Alt + Arrêt complet ;

Piste précédente : Ctrl + Alt + Virgule.

Ajout de musique via des widgets et des outils

Les utilisateurs de Spotify créent souvent des widgets de leurs listes de lecture favorites que les internautes peuvent écouter sur leur site. Il existe également des dizaines de sites permettant de créer des listes de lecture qui se connectent à Spotify. En cliquant sur l’un de ces widgets ou sur l’une de ces listes de lecture en ligne, vous profiterez d’une expérience exceptionnelle grâce au lecteur web de Spotify.

Possibilité de chanter avec des paroles

Il est désormais possible d’utiliser les paroles sur le lecteur web de Spotify. Pour ce faire, commencez à jouer une chanson, puis cliquez sur l’icône du microphone dans le coin inférieur droit. Le lecteur passe en mode plein écran, avec des paroles qui défilent près de l’illustration de l’artiste.

Inconvénients du lecteur web de Spotify

La perfection n’existe nulle part, pas même chez Spotify. Son lecteur web a certes des avantages, mais il possède aussi des inconvénients.

Le débit auquel les fichiers audios sont diffusés par le lecteur web est inférieur à celui qu’offre l’application de bureau. Pour les abonnés gratuits, le lecteur web offre 128 kbps, contre 160 kbps pour l’application de bureau. Les abonnés Premium bénéficient quant à eux d’un débit de 256 kbps sur le lecteur web, mais de 320 kbps sur l’application de bureau.

Les abonnés Premium de Spotify ne peuvent pas télécharger de pistes pour les écouter hors connexion. Il ne leur est pas non plus possible d’accéder à l’application sans connexion Wi-Fi.

La connexion à Spotify depuis un navigateur Safari sur MAC n’est plus possible. Ils peuvent toujours utiliser d’autres navigateurs pour accéder aux contenus Spotify sur MAC, s’ils décident de ne pas télécharger l’application. Ils ont la possibilité d’accéder à Spotify avec des navigateurs comme Chrome (à partir de la version 45), Firefox (à partir de la version 47), Edge (à partir de la version 14) et Opéra (à partir de la version 32).

Comment télécharger de la musique Spotify ?