C’est la Fin : Arrêt des Mises à Jour des Services Google Play pour Android 5.0 et 5.1 Lollipop

Le voyage entamé il y a près d’une décennie avec le lancement d’Android Lollipop touche maintenant à sa fin. En 2023, Google annonce l’arrêt des mises à jour pour cette version vénérable du système d’exploitation mobile.

Cet article explore les implications de cette décision et analyse les éléments clés pour les millions d’utilisateurs encore fidèles à Lollipop.

Google a annoncé l’arrêt des mises à jour pour Android Lollipop, une version marquante lancée en 2014.

Les utilisateurs de Lollipop feront face à des risques de sécurité accrus et à une compatibilité réduite des applications.

Pour rester sécurisé et bénéficier des dernières fonctionnalités, il est conseillé de migrer vers des appareils plus récents supportant les nouvelles versions d’Android.

Transférer les données via le cloud ou des outils comme Samsung Smart Switch peut faciliter la transition vers un nouveau système.

Contexte historique : Retour sur Android Lollipop

Lancé en novembre 2014, Android Lollipop (versions 5.0 et 5.1) a marqué une étape importante dans l’évolution du système d’exploitation grâce à son design « Material Design », une nouvelle interface utilisateur plus fluide et intuitive. Ce changement de cap a intégré de nouvelles fonctionnalités autant pour les utilisateurs que pour les développeurs.

Les innovations majeures de Lollipop

Material Design : Une interface utilisateur épurée et plus cohérente.

: Une interface utilisateur épurée et plus cohérente. Notifications Intelligentes : Alerte utile directement sur l’écran de verrouillage.

: Alerte utile directement sur l’écran de verrouillage. Performance améliorée : Gestion optimisée de la batterie et des ressources mémoire.

: Gestion optimisée de la batterie et des ressources mémoire. Support de plusieurs comptes utilisateurs sur un même appareil.

Avec ces ajouts, Android Lollipop est devenu un choix populaire pour une large gamme d’appareils, des smartphones économiques aux tablettes haut de gamme.

Adoption par les fabricants de téléphones et les applications phares

Les fabricants comme Samsung, LG et HTC ont rapidement déployé Lollipop sur leurs appareils, profitant de ses capacités accrues pour offrir une meilleure expérience aux utilisateurs. Des applications populaires telles que WhatsApp et Instagram ont également pris soin de rendre leurs produits compatibles avec cette version d’Android.

L’impact de l’arrêt des mises à jour sur les utilisateurs

En arrêtant les mises à jour pour Android Lollipop, Google met fin non seulement à l’ajout de nouvelles fonctionnalités mais aussi aux correctifs de sécurité essentiels. Cela pose plusieurs questions cruciales pour les utilisateurs qui continuent à utiliser ce système d’exploitation sur leurs appareils quotidiens.

Problèmes de sécurité

Sans mises à jour régulières, les appareils sous Lollipop deviennent vulnérables aux cyberattaques. Les malwares modernes peuvent facilement exploiter des failles non corrigées. Utiliser des applications bancaires ou effectuer des transactions sensibles devient risqué.

Compatibilité des applications

De nombreuses applications commencent à retirer leur support pour les anciennes versions d’Android. Il devient difficile voire impossible de télécharger et installer les dernières versions des applications essentielles comme Gmail, Google Maps et les réseaux sociaux sur des appareils équipés de Lollipop.

En conséquence, les utilisateurs se retrouvent face à un dilemme entre continuer à utiliser leurs téléphones vieillissants ou investir dans de nouveaux appareils. Voici quelques compromis typiques auxquels ils doivent faire face :

Mises à jour manquantes : Applications souvent obsolètes avec des bugs persistants.

Sécurité réduite : Augmentation du risque d’attaques de type phishing ou ransomware.

Pertes de fonctionnalité : Certaines applications nécessitent des versions plus récentes d’Android pour fonctionner correctement.

Solutions pour les utilisateurs de Lollipop

Face à cette situation, deux options principales s’offrent aux utilisateurs : migration vers un nouvel appareil ou usage de solutions alternatives pour maintenir leur vieil ordinateur ou téléphone fonctionnel.

Migration vers un appareil plus récent

Pour garantir une sécutiré optimale et une compatibilité totale des applications, l’achat d’un nouvel appareil s’impose. Les modèles récents offrent non seulement une meilleure performance mais aussi des cycles de mise à jour plus longs. Voici quelques recommandations :

Rechercher des téléphones bénéficiant de trois ans de mises à jour minimum.

Opter pour des marques ayant une bonne réputation en termes de suivi logiciel comme Google Pixel, Samsung Galaxy et OnePlus.

Usage de solutions alternatives

Si remplacer son appareil n’est pas envisageable immédiatement, certaines mesures temporaires peuvent limiter les risques :

Installer des antivirus tiers pour une protection renforcée.

Utiliser des applications légères et sécurisées disponibles via des dépôts alternatifs.

Limiter les accès internet ouverts, préférer des connexions sécurisées via VPNs.

Transition vers de nouvelles versions d’Android

Pour ceux prêts à changer d’appareil, comprendre les différences entre les versions d’Android peut aider à choisir le bon modèle. Depuis Lollipop, Android a connu plusieurs itérations importantes intégrant des nouveautés notoires.

Points forts d’Android Nougat (7.0)

Nougat a apporté le mode multi-fenêtres, permettant un multitâche plus efficace sur tablette, ainsi qu’un Doze amélioré pour économiser davantage de batterie. La gestion des notifications et des paramètres rapides a également été rationalisée.

Améliorations sous Android Oreo (8.0)

Oreo a introduit le « Picture-in-Picture » (PIP) permettant de minimiser une vidéo tout en utilisant d’autres applications. De plus, les notifications sont devenues plus personnalisables et les performances générales ont été optimisées notamment par des limites strictes pour l’activité en arrière-plan des applications.

Les avancées récentes avec Android Pie (9.0) et Android 10

Navigation par gestes : Une manière intuitive d’interagir avec l’interface utilisateur.

: Une manière intuitive d’interagir avec l’interface utilisateur. Batterie adaptive : Apprentissage automatique pour économiser de l’énergie.

: Apprentissage automatique pour économiser de l’énergie. Thème sombre : Réduction significative de la consommation d’énergie sur les écrans OLED/AMOLED.

Google Play Store et l’arrêt des services associés

Un autre aspect majeur de l’arrêt des mises à jour concerne les services Google Play. Sans support officiel, les applications téléchargées depuis le Play Store peuvent ne plus fonctionner correctement sous Lollipop, générant des erreurs ou des limitations de fonctionnalité.

Que signifie l’arrêt des services Google Play ?

Incompatibilité croissante des applications : Nécessité de versions plus récentes d’Android pour lancer les applications modernes.

Risques de sécurité augmentés : Absence de mises à jour automatiques des applications, laissant potentiellement des failles ouvertes.

Les utilisateurs doivent donc explorer des alternatives comme le recours à des livres numérisés ou des supports physiques pour éviter totalement la dépendance aux services en ligne obsolètes.

Sauvegarde et transfert de données

La transition vers un nouveau système nécessite souvent le transfert de données importantes – contacts, photos, documents et autres informations personnelles. Pour cela, les utilisateurs disposent de plusieurs méthodes :

Utilisation des services Cloud

Avant de migrer vers un nouvel appareil, il est possible de sauvegarder automatiquement ses données via Google Drive ou des services similaires comme Dropbox. Cette méthode permet de récupérer facilement toutes les informations sur un nouvel appareil équipé d’un Android plus récent.

Transfert direct

Des outils comme Samsung Smart Switch permettent un transfert de données rapide et sécurisé d’un ancien appareil vers un nouveau modèle en suivant quelques étapes simples.

Connecter les deux appareils via un câble USB ou sans fil.

Sélectionner les données à transférer, comme les photos, messages, contacts.

Démarrer le processus et attendre la fin de la synchronisation.

L’abandon des mises à jour d’Android Lollipop pousse les utilisateurs à adopter des pratiques plus sûres et à envisager des devices actuels offrant une meilleure compatibilité logicielle et des mesures de sécurité modernisées. Mais chaque changement constitue aussi une opportunité d’améliorer son quotidien numérique.