YouTube Shorts vs. Spam : La Solution Radicale de Google pour Sécuriser la Plateforme

La Popularité Croissante de YouTube Attire l’Attention Indésirable

Avec plus de 2 milliards d’utilisateurs, YouTube Shorts, le concurrent de TikTok sur YouTube, a rapidement gagné en popularité. Cependant, son succès a également attiré l’attention de spammeurs cherchant à exploiter sa base d’utilisateurs.

Alors que Google dispose déjà d’outils pour lutter contre le partage de liens malveillants, l’entreprise a décidé d’adopter une approche plus radicale en révisant les règles de YouTube et de YouTube Shorts pour endiguer le partage effréné de liens sur la plateforme.

La Solution Radicale de Google au Problème du Spam sur YouTube

En réponse à la préoccupation croissante liée au spam, Google met en place une mesure radicale visant à rendre les liens non cliquables dans les commentaires, les descriptions et le flux vertical de YouTube Shorts. Ce changement sera déployé à partir de septembre.

Google estime que bien que les systèmes existants détectent et suppriment de tels liens, des mesures préventives sont nécessaires pour contrer l’exploitation des utilisateurs via des liens.

Les acteurs malveillants ont souvent utilisé des liens cliquables sur YouTube pour rediriger les utilisateurs vers des logiciels malveillants, des arnaques ou des sites de phishing visant à voler des mots de passe.

Repenser le Partage de Liens sur YouTube Shorts

À compter du 31 août, Google rendra les liens partagés dans les commentaires, les descriptions et le flux vertical de YouTube Shorts non cliquables. Cette transition se fera progressivement, et pour l’instant, il n’est pas prévu de rendre les liens non cliquables dans d’autres parties de la plateforme.

Conscient de l’impact potentiel sur les créateurs qui pourraient légitimement avoir besoin de partager des liens (par exemple, pour vendre des produits), Google propose de nouvelles méthodes de partage de liens. Les créateurs auront un nouveau bouton à côté du bouton d’abonnement sur leur profil, leur permettant de partager des liens cliquables.

De plus, une fonctionnalité sera introduite pour permettre aux créateurs de YouTube Shorts de diriger leur public vers des contenus plus longs sur la plateforme.

Amélioration des Mesures de Sécurité de YouTube

L’annonce de Google met également en avant les efforts considérables déployés pour renforcer la sécurité de YouTube. Cela inclut des progrès dans la lutte contre les usurpations d’identité – des individus malveillants créant des chaînes imitant des créateurs populaires.

Le nombre de chaînes supprimées en raison d’usurpations aurait augmenté de 35 % entre le premier trimestre 2022 et le premier trimestre 2023. De plus, Google a fait des avancées dans la modération de contenu, créant ainsi un environnement plus sûr pour les utilisateurs.

YouTube Shorts : Un Succès pour Google

Il n’est pas étonnant que YouTube Shorts ait attiré l’attention des spammeurs, étant donné sa popularité croissante.

Lancé en 2021 en réponse à l’emprise de TikTok sur la jeunesse, YouTube Shorts est devenu une expérience phare sur la plateforme.

En juillet, lors de la présentation des résultats trimestriels, Google a révélé que YouTube Shorts avait atteint un impressionnant nombre de 2 milliards d’utilisateurs actifs mensuels connectés (utilisateurs possédant un compte Google regardant des vidéos Shorts). Un an auparavant, ce chiffre s’élevait à 1,5 milliard.

En conclusion, l’ascension de YouTube Shorts a engendré son lot de défis, les spammeurs cherchant à exploiter sa vaste base d’utilisateurs. La réponse de Google, bien que radicale, vise à préserver l’intégrité de la plateforme en limitant la propagation de liens malveillants. Cette évolution souligne la transformation de YouTube Shorts en acteur dominant dans le paysage de la vidéo courte, renforçant davantage l’influence de Google dans le monde numérique.

