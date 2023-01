Paris Fashion Shops, la meilleure plateforme pour trouver les produits de maroquinerie pour les revendeurs

Créée en 2016 par Jacky Z. Chang, Paris Fashion Shops est la première marketplace BtoB destinée aux professionnels de la mode.

Facilitant la vie à plus de 120 000 revendeurs, aux fabricants et aux grossistes, cette plateforme propose plusieurs types de produits, dont ceux de maroquinerie.

Ainsi, si vous êtes spécialisé dans la revente de produits de maroquinerie, Paris Fashion Shops est la plateforme idéale sur laquelle vous pouvez trouver tout ce dont vous avez besoin.

Dans la suite, on vous en dit plus sur les bonnes raisons d’effectuer vos achats sur cette marketplace BtoB.

Un large choix de produits et de styles

Paris Fashion Shops n’est pas la meilleure plateforme pour trouver les produits de maroquinerie pour rien. En effet, cette plateforme BtoB de mise en relation de grossiste maroquinerie et de revendeurs propose des centaines de produits de maroquinerie.

Ainsi, il est certain que vous aurez un large choix de produits et de styles en passant vos commandes sur cette marketplace permettant aux petites entreprises de gagner en réactivité face aux grands groupes.

Par ailleurs, Paris Fashion Shop a le mérite de vous faire économiser du temps. En réalité, la plateforme recense plus de 650 marques, qui commercialisent plus de 150 000 produits.

Ainsi, en utilisant la marketplace, vous ne serez plus obligé de faire la tournée des fournisseurs parisiens pour dénicher le produit que vous recherchez pour satisfaire votre clientèle.

La disponibilité d’un gros stock de produits de maroquinerie

Les fournisseurs de Paris Fashion Shops sont essentiellement des marques, des grossistes ainsi que des fabricants parisiens. La plateforme recense aussi des fournisseurs installés à l’étranger. Ces acteurs livrent environ 500 produits de maroquinerie par jour. La plateforme dispose donc d’un grand stock de produits de maroquinerie.

Selon Jacky Chang, le fondateur du site, le principal avantage de cette marketplace pour les revendeurs est relatif au fait qu’ils peuvent réapprovisionner très vite leurs magasins.

En optant ainsi pour Paris Fashion Shops, vous éviterez les problèmes de stock qui se posent fréquemment dans les boutiques de mode physiques. Cela est possible, car vous serez immédiatement en contact avec les fabricants, marques et grossistes proposant ces articles.

Par ailleurs, Paris Fashion Shops permet aussi aux revendeurs d’optimiser leur trésorerie en commandant les produits lorsqu’ils en ont besoin. De même, la plateforme leur permet d’être certains qu’ils font un achat rentable, et ce, grâce au baromètre des produits de maroquinerie les mieux vendus.

La rapidité de la livraison

En plus de proposer les produits sur sa plateforme, l’entreprise prend aussi en charge toute la logistique. Grâce à son service de groupage de colis et à sa propre flotte de camions et de camionnettes, Paris Fashion Shops centralise tous les achats des revendeurs.

Par la suite, elle reconditionne toutes les commandes effectuées auprès des fournisseurs ou grossistes pour les transporter à vos boutiques.

La centralisation des achats de plusieurs revendeurs permet d’économiser les frais de livraison. De plus, cela permet de préserver l’environnement en réduisant le nombre de camions et de camionnettes sur les routes.

En vous approvisionnant sur Paris Fashion Shops, vous ferez des économies et ferez un geste pour la planète. De même, vous recevrez vos commandes en un temps record et pourrez servir vos clients à temps.

La majeure partie des ventes se font non seulement en France, mais aussi aux États-Unis, au Canada et même en Asie. La durée de la livraison est généralement comprise entre 24 et 48 heures en France.

Par contre, la livraison des produits de maroquinerie se fait au bout de 72 heures pour les revendeurs basés aux États-Unis. Il convient de souligner que la plupart des commandes sont expédiées le même jour de Paris, puisque tous les grossistes et fournisseurs ont leurs entrepôts dans la Ville lumière.

La souplesse ainsi que l’agilité sont les maîtres mots de l’entreprise. Les dirigeants de la plateforme sont conscients du fait qu’ils ne peuvent pas se mesurer à la force de frappe des grands groupes internationaux, qui est basée sur les volumes de production.

Toutefois, Paris Fashion Shops les dépasse sur un point. En effet, bâtissant l’écosystème français de la mode moderne, elle a sa propre capacité de réaction qu’aucune marque ou groupe ne peut jamais avoir.