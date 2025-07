Open Modal en 2025 : une transformation clé pour dominer le transport combiné rail-route

4/5 - (3 votes)

Open Modal inaugure une nouvelle ère après une transformation stratégique de grande ampleur

Paris, le 15 juillet 2025 – À l’issue d’un chantier de deux années entamé en 2022, Open Modal annonce l’achèvement d’un projet de transformation interne ambitieux. Cette évolution s’inscrit dans une dynamique d’adaptation aux mutations structurelles du transport et de la logistique, en vue de pérenniser sa croissance sur le marché français et européen.

🚛 Open Modal boucle une transformation stratégique pour renforcer son agilité face aux mutations du transport et stimuler son développement logistique en France et en Europe.

🧩 Une nouvelle organisation interne améliore la fluidité décisionnelle, clarifie les responsabilités et renforce les expertises métiers pour une efficacité opérationnelle optimale.

🌱 Le groupe mise sur son savoir-faire multimodal pour étendre ses activités et accélérer la transition écologique dans le transport combiné rail-route.

👨‍👩‍👧 Une gouvernance familiale consolidée autour des Brunier assure continuité stratégique et proximité client dans un contexte de croissance durable.

Une refonte anticipée pour mieux maîtriser l’avenir

Dès le départ, cette transformation a été pensée comme un levier stratégique pour affronter la complexité croissante des chaînes logistiques. Portée initialement par Jean-Claude Brunier, alors président du groupe, la démarche visait à moderniser les modes de gouvernance et à repenser l’organisation opérationnelle du groupe pour plus d’agilité.

Deux nouvelles directions ont été créées pour piloter le changement : Jeanne Brunier, Directrice du Développement, et Anthony Cherubini, Directeur du Multimodal, ont coordonné la mise en œuvre du projet jusqu’à sa concrétisation.

« Le contexte économique de 2023, tendu pour tout le secteur, a validé la pertinence de notre stratégie. Grâce aux premiers ajustements réalisés, nous avons su réagir avec plus de souplesse et de rapidité. » — Anthony Cherubini

Deux ans pour bâtir une structure résiliente et flexible

La transformation s’est traduite par une série de réajustements internes : redistribution claire des responsabilités, simplification des processus décisionnels, montée en compétence des équipes métiers, et renforcement des synergies transversales.

Désormais, Open Modal dispose d’une base organisationnelle solide, prête à accompagner ses ambitions de développement et à renforcer sa position sur le marché du transport combiné rail-route.

Une vision structurée pour soutenir l’expansion

Fort de ce nouveau socle, le groupe envisage d’élargir progressivement ses domaines d’intervention. Sa stratégie repose sur l’exploitation optimale de ses savoir-faire multimodaux, tout en poursuivant ses engagements en faveur d’une logistique performante et durable.

« Cette transformation ouvre une nouvelle phase pour Open Modal. Nous disposons désormais d’une organisation stable et réactive qui nous permet de viser plus loin, tant en France qu’à l’international. » — Jeanne Brunier

Une gouvernance familiale renouvelée et renforcée

Suite au décès de Jean-Claude Brunier, une gouvernance familiale resserrée s’est mise en place. Antonin, Clémence et Jeanne Brunier assurent désormais la direction collective du groupe, en continuité avec la vision fondatrice portée depuis plus d’une décennie.

Dans la continuité de cette transformation, Open Modal réaffirme sa proximité client et sa volonté d’offrir des réponses toujours plus ciblées aux enjeux de performance et de durabilité.

À propos d’Open Modal

Créé en 2013 par la famille Brunier, Open Modal propose une solution de transport longue distance écoresponsable, reposant sur l’intégration complète des maillons du transport combiné rail-route. Le groupe s’appuie sur plusieurs entités spécialisées :

TAB Rail Road : transporteur routier, leader du transport combiné rail-route en France.

: transporteur routier, leader du transport combiné rail-route en France. T3M : opérateur de transport combiné, actif sur 13 terminaux dont 4 en Italie.

: opérateur de transport combiné, actif sur 13 terminaux dont 4 en Italie. BTM : gestionnaire de terminaux multimodaux, présent à Paris Valenton, Paris Bonneuil, Miramas et Toulouse.

: gestionnaire de terminaux multimodaux, présent à Paris Valenton, Paris Bonneuil, Miramas et Toulouse. COMBIRAIL : entreprise ferroviaire dédiée au transport combiné rail-route.

Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 135 millions d’euros en 2024 et compte aujourd’hui 350 collaborateurs.