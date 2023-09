Quels sont les principaux moyens pour sécuriser efficacement une maison ?

Comme vous le savez sans doute, les cambriolages sont aujourd’hui une réalité. En France par exemple, pratiquement le tiers de la population a déjà été victime d’un cambriolage ou tout au moins d’une tentative d’effraction. Ceci montre combien il est important de prendre des mesures pour sécuriser votre maison.

D’ailleurs, quel que soit le type d’habitation, la sécurisation est une préoccupation majeure pour tous les propriétaires et locataires de biens immobiliers. Découvrez dans ce guide les différentes solutions pour sécuriser une maison.

Les serrures de qualité

Pour protéger votre maison, vous pouvez miser sur des serrures de qualité. Elles permettent en effet d’éviter que les cambrioleurs forcent facilement vos portes et fenêtres. Tournez-vous donc vers des serrures certifiées qui répondent aux normes de sécurité. Les serrures de meilleure qualité disposent d’une protection anti-crochetage, anti-arrachage et anti-perçage.

Par ailleurs, il faut noter qu’il existe plusieurs options en ce qui concerne les serrures de qualité. Voici les différentes options.

Les serrures à 5 points

Elles peuvent s’installer sur toutes les portes, qu’elles soient en PVC, en aluminium ou en bois. Aussi, les serrures à 5 points empêchent le dégondage. Pour acheter cet équipement, il faut prévoir entre 60 et 850 euros.

Les serrures à pannetons

Les serrures à pannetons ou à doubles pannetons sont des modèles qui résistent parfaitement au perçage, mais aussi au sciage. Pour acheter cette serrure, vous devrez prévoir entre 60 et 400 euros.

La serrure avec gâche de tirage électrique

La serrure avec gâche de tirage électrique verrouille de manière automatique votre porte lorsque cette dernière est hors tension. Avec un budget compris entre 150 et 430 euros, vous pouvez l’acquérir.

Au nombre des serrures de qualité, vous avez également la serrure automatique 4 galets champignons. En général, pour l’installation de ces dispositifs, vous devez faire recours aux services d’un professionnel. Cependant, vous pouvez le faire vous-même si vous avez les compétences requises.

Le système d’alarme sans fil

Pour renforcer la sécurité de votre maison, vous avez la possibilité de miser sur une alarme sans fil. Il s’agit d’un dispositif de surveillance qui permet de protéger efficacement une zone contre différents dommages. Il est composé d’une centrale d’alarme qui gère la transmission radio vers les périphériques sans fil. Il peut s’agir des détecteurs d’ouverture, des télécommandes, des sirènes et bien d’autres accessoires. Pour éviter les interférences et offrir un niveau de sécurité élevé, la transmission est généralement multicanale et cryptée.

Le système d’alarme sans fil est parfait pour préserver votre domicile de toute tentative d’intrusion grâce à des détecteurs de mouvement ou d’ouverture. En cas de mouvement suspect dans une zone surveillée, une alerte est immédiatement envoyée à l’utilisateur. Aussi, vous avez la possibilité d’activer ou de désactiver à distance le dispositif.

Si le dispositif d’alarme sans fil est particulièrement prisé, c’est parce qu’il présente de nombreux avantages. Avec ce système de surveillance, vous n’avez nullement besoin d’un professionnel pour son installation. Même si vous n’avez aucune connaissance technique, vous pouvez facilement faire la pose et le paramétrage du dispositif. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles de plus en plus de personnes choisissent cet équipement de surveillance.

Cependant, il faut noter qu’il existe une large gamme de cet article sur le marché. Ainsi, pour opter pour un kit d’alarme sans fil, tenez compte de :

la taille de votre maison ;

la localisation et la configuration de la maison ;

la simplicité du dispositif ;

le budget.

Sachez que le budget à prévoir dépend de la marque, du nombre de périphériques, du grade de sécurité. Dans tous les cas, vous n’aurez aucun mal à trouver un système qui répond à vos besoins et à votre budget.

La porte anti-effraction

Pour une maison, la porte d’entrée reste la première défense. Cependant, selon les statistiques, près de 50 % des cambrioleurs accèdent au domicile de leurs victimes en passant par la porte d’entrée. Pour ce faire, pour optimiser le niveau de sécurité, vous pouvez miser sur une porte anti effraction. Avec cette installation, les cambrioleurs ne pourront pas forcer votre porte d’entrée.

En général, une porte anti effraction est fabriquée avec un matériau très résistant comme l’acier. Elle est dotée d’une serrure avec un barillet de sécurité, au moins six goupilles et une protection anti perçage. Cependant, bien évidemment, ces portes sont plus chères que les portes traditionnelles. Vous devrez en général dépenser entre 1 300 et 4 000 euros pour son installation. L’achat vaut tout de même le coup, car les portes anti effraction garantissent une résistance à l’ouverture de 5 minutes au moins. Ce temps est suffisant pour dissuader les cambrioleurs.

Par ailleurs, pour la sécurité de votre logement, il serait intéressant d’associer à cette porte sécurisée un éclairage avec détecteur de mouvement. Ceci permettra de dissuader davantage les cambrioleurs de forcer votre porte la nuit. En effet, ces derniers auront l’impression qu’ils peuvent être aperçus par les voisins.

Les fenêtres incassables

Pour assurer la sécurité de votre maison, ne vous limitez pas à la porte d’entrée. Les fenêtres constituent aussi un canal d’accès généralement utilisé par les cambrioleurs. Dans 20 % des cas, les cambrioleurs accèdent au domicile de leurs victimes via une fenêtre ou une baie vitrée. Pour ce faire, pour sécuriser davantage votre maison, vous devez penser à la pose de fenêtres incassables ou des blocs-fenêtres en PVC. Face aux coups et aux chocs, ces deux options offrent une excellente résistance.

Bien évidemment, ces fenêtres sont plus coûteuses que les modèles classiques. Cependant, l’investissement vaut largement le coup, car votre maison bénéficie d’une sécurité accrue. D’un autre côté, il faut noter que les fenêtres incassables peuvent booster l’isolation thermique et acoustique de votre logement. Pour ce vitrage, vous devez prévoir entre 115 et 250 euros. Pour ce qui est de la pose, le coût est généralement compris entre 150 et 500 euros en fonction du type de fenêtre.

Pour finir, pensez à l’installation des volets roulants et d’un coffre-fort. Contenant des objets de valeur, ce dernier constitue un rangement sécurisé et très solide. Ainsi, s’ils arrivaient à pénétrer dans votre logement, les cambrioleurs ne pourront pas repartir avec vos objets de valeur.