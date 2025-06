World of Warcraft : les méthodes secrètes pour augmenter votre cagnotte !

4.7/5 - (15 votes)

L’or est la ressource la plus importante pour un gameplay confortable, car il permet d’acheter facilement des équipements, des armes, des accessoires, des potions et des montures, et d’avancer plus sereinement et efficacement vers la fin de The War Within.

Ce que vous devez retenir pour accumuler de l’or dans World of Warcraft 🏆💰

🔹 Revendez des objets exclusifs d’événements saisonniers 🎁 – Les objets obtenus durant des fêtes comme Sanssaint ou la Fête des Brasseurs prennent de la valeur après l’événement et se vendent à prix d’or.

🔹 Stockez des objets et recettes supprimés 📜 – Les anciens équipements et plans d’artisanat retirés du jeu deviennent rares et prisés des collectionneurs et artisans, garantissant des bénéfices élevés.

🔹 Chassez les montures et familiers rares 🐉 – Les montures mythiques et familiers obtenus en raids ou en PVP se vendent très cher, notamment celles au drop rate très bas.

🔹 Explorez les coffres secrets et traquez les PNJ rares 🏴‍☠️ – Certains trésors cachés en Pandarie, Draenor ou Zandalar regorgent de richesses et permettent d’accumuler de l’or facilement.

🔹 Aidez les joueurs à obtenir des hauts faits contre de l’or 🎖️ – Les titres, montures et récompenses exclusives liés aux raids et défis chronométrés sont recherchés, créant un marché lucratif.

🔹 Achetez et revendez via l’Hôtel des Ventes et le Marché Noir 💹 – Profitez des bonnes affaires et de la spéculation sur les montures et objets rares pour maximiser vos profits.

🔥 Bonus : Pour un gain rapide et sécurisé, achetez de l'or sur Playhub, un marketplace fiable conçu pour les joueurs WoW. 🚀

La plupart des joueurs farment de l'or, complètent des quêtes ou utilisent des professions de collecte et d'artisanat. Cependant, il existe de nombreuses alternatives qui valent également la peine d'être envisagées pour rendre votre expérience de jeu plus agréable.

Dans ce guide, nous allons explorer les méthodes les plus originales et inattendues pour obtenir de l’or dans World of Warcraft sans vous limiter aux techniques classiques comme le farming et les quêtes.

Revendre des objets exclusifs obtenus lors d’événements temporaires

Lors des événements saisonniers et mondiaux, les joueurs peuvent obtenir des objets uniques ou temporaires, qui peuvent être échangés contre diverses récompenses. Si ces objets conservent leur valeur après l’événement, vous pouvez les revendre à prix d’or à l’hôtel des ventes.

Quels événements permettent de gagner de l’or ?

Fête des Brasseurs – montures et jouets uniques.

– montures et jouets uniques. Sanssaint – modifications d’apparence rares, très prisées à l’hôtel des ventes.

– modifications d’apparence rares, très prisées à l’hôtel des ventes. De l’amour dans l’air – montures en duo rares et nouveaux familiers.

– montures en duo rares et nouveaux familiers. Nouvel An, Festival Lunaire, Festins – récompenses sur le thème de l’hiver ou du Nouvel An chinois, souvent très cotées.

Il est essentiel de se préparer à l’avance et d’être prêt à grinder intensivement durant ces événements, car en deux à trois semaines, il est possible d’accumuler une grande quantité d’or.

Les joueurs préfèrent souvent acheter ces objets plutôt que de les farmer eux-mêmes, ce qui vous permet de maximiser vos profits via l’hôtel des ventes sans passer par un farming classique.

Chasser les anciens transmogrifications et recettes supprimées du jeu

Certaines recettes d’artisanat et objets de transmogrification disparaissent progressivement du jeu avec l’arrivée de nouvelles mises à jour. Si vous stockez ces objets obtenus en raids et événements sans les vendre immédiatement, vous pourrez en tirer un bénéfice considérable une fois qu’ils deviendront rares sur les serveurs.

À surveiller en priorité :

Recettes des anciennes professions – utiles pour les artisans qui réalisent des commandes sur l’Île du Dragon.

– utiles pour les artisans qui réalisent des commandes sur l’Île du Dragon. Objets de transmogrification – récupérables en raids solo tant que Blizzard ne les supprime pas du jeu.

– récupérables en raids solo tant que Blizzard ne les supprime pas du jeu. Jouets et objets à effet spécial – très prisés des collectionneurs et pouvant valoir des centaines de milliers de pièces d’or WoW.

Restez attentif aux listes d’objets qui seront bientôt retirés du loot. Une fois le marché asséché, vous pourrez vendre ces objets rares à prix d’or aux joueurs, artisans et collectionneurs.

Commerce de montures et familiers limités

Certaines montures et familiers rares de World of Warcraft sont difficiles à obtenir en raison de leurs faibles taux de drop et des conditions spécifiques à remplir. De nombreux joueurs sont prêts à payer une fortune en pièces d’or pour les acquérir.

Quels montures et familiers rapportent de l’or ?

Montures des raids mythiques – obtenables avec 1 % de chance par joueur. Vous pouvez les garder ou les revendre.

Montures des activités PVP – pour les joueurs participant aux batailles de territoires ou aux arènes.

– pour les joueurs participant aux batailles de territoires ou aux arènes. Familiers rares des raids et boss mondiaux – comme ceux d’Ulduar ou des Terres de Feu.

Si vous avez une équipe solide ou la patience de former des groupes de joueurs aléatoires, vous aurez de nombreuses occasions de vendre ces objets rares à prix d’or.

Farming d’or avec des coffres secrets et des PNJ rares

L’or de WoW ne se trouve pas toujours dans des endroits évidents. Certains coffres cachés et PNJ rares dispersés à travers Azeroth regorgent de richesses.

Où chercher des coffres secrets et PNJ rares ?

Coffres cachés à Kul Tiras et Zandalar – contiennent des ressources et de l’or WoW.

– contiennent des ressources et de l’or WoW. PNJ rares en Pandarie et en Draenor – proposent des objets uniques de transmogrification.

– proposent des objets uniques de transmogrification. Cavernes secrètes et zones cachées – disséminées dans tout Azeroth.

Utilisez des addons comme HandyNotes et RareScanner pour repérer rapidement ces coffres et PNJ. Un seul coffre bien rempli peut parfois compenser plusieurs heures de farming intensif.

Aider les joueurs à obtenir des hauts faits contre de l’or

Certains hauts faits sont extrêmement difficiles à obtenir, et de nombreux joueurs préfèrent payer pour obtenir de l’aide plutôt que de les compléter eux-mêmes.

Quels hauts faits peuvent être monnayés ?

Hauts faits de raid et de PVP – offrent des titres spéciaux, des montures uniques, des récompenses rares et des statistiques passives.

– offrent des et des statistiques passives. Défis chronométrés – l’achèvement de donjons en Mythique+ peut rapporter beaucoup d’or , surtout si votre équipe assure une réussite régulière des commandes.

– l’achèvement de donjons en Mythique+ peut rapporter , surtout si votre équipe assure une réussite régulière des commandes. Hauts faits de collection – aider les joueurs à récupérer des montures et familiers rares.

Vous pouvez trouver des coéquipiers via les forums et serveurs Discord officiels pour maximiser vos gains.

La vente de services pour l’accomplissement de hauts faits, notamment en PVP et en raids, peut être très lucrative.

Achat et revente d’objets rares

L’achat-revente d’objets rares à l’hôtel des ventes permet d’accumuler de l’or, même avec une faible marge.

Achetez des objets peu coûteux chez les PNJ et revendez-les plus cher à l’hôtel des ventes.

et revendez-les plus cher à l’hôtel des ventes. Surveillez les enchères , notamment pour les montures et objets rares parfois mis en vente à prix cassé.

, notamment pour les parfois mis en vente à prix cassé. Apprenez les prix du marché pour repérer les bonnes affaires et revendre avec profit.

Maîtriser les mécanismes de l’hôtel des ventes permet de gagner beaucoup d’or sans même quitter les capitales du jeu.

Acheter de l’or en toute sécurité sur Playhub

Si vous manquez de temps pour farmer mais souhaitez obtenir de l’or, vous pouvez acheter des pièces d’or directement sur Playhub.com.

Le marketplace garantit des prix compétitifs, un blocage des paiements jusqu’à confirmation de la réception et la possibilité de choisir votre vendeur selon ses évaluations et avis clients.

Sur Playhub, vous pouvez également :

Acheter des boosts et du coaching

Trouver des portages de raid

Obtenir des objets rares

Vendre vos propres services et compétences pour gagner de l’or et de l’argent réel

En plus des méthodes classiques de farming et de quêtes, il existe de nombreuses techniques alternatives pour accumuler de l’or dans World of Warcraft.

Revendez des objets rares d’événements saisonniers

Stockez des objets et recettes supprimés pour les revendre plus tard

pour les revendre plus tard Chassez les montures et familiers rares

Trouvez des coffres et PNJ secrets

Aidez les joueurs à compléter des hauts faits

Jouez sur l’hôtel des ventes pour revendre à profit

Et si vous préférez un gain rapide et sécurisé, achetez de l'or WoW sur Playhub, un marketplace conçu pour les joueurs !

