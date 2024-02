Comment augmenter ses abonnés sur TikTok ?

TikTok est devenu une véritable référence chez les réseaux sociaux, comptant des millions d’utilisateurs actifs à travers le monde. La plateforme propose un large éventail de possibilités pour exprimer sa créativité et avoir du succès.

Astuces pour augmenter ses abonnés sur TikTok

Si vous cherchez à augmenter votre nombre d’abonnés sur TikTok, cet article vous présente les meilleures stratégies à adopter.

Ce que vous devez retenir pour obtenir plus d’abonnés sur TikTok :

Pour augmenter vos abonnés sur TikTok, commencez par optimiser votre profil en choisissant une photo de profil de qualité, un nom d’utilisateur accrocheur, une bio originale et en mettant en avant vos autres réseaux sociaux.

Choisissez entre un compte créateur ou un compte entreprise en fonction de vos objectifs sur TikTok.

Publiez régulièrement du contenu de qualité, en soignant la réalisation de vos vidéos et en suivant les tendances et hashtags populaires.

Interagissez avec votre communauté en répondant aux commentaires, en suivant d’autres créateurs et en participant aux défis.

Utilisez le format live pour créer une proximité exceptionnelle avec vos abonnés.

Si vous avez les moyens, envisagez une stratégie publicitaire sur TikTok en utilisant TikTok Ads, Branded Hashtag Challenge ou Branded Effects.

Collaborez avec des influenceurs pour promouvoir votre compte et attirer de nouveaux abonnés.

A savoir : Harcèlement en ligne TikTok

Avoir un profil optimisé et attractif pour ses abonnés

Lorsqu’on souhaite agrandir sa communauté, la première étape consiste souvent à optimiser son profil utilisateur. En effet, cela permet de donner une image plus professionnelle et crédible auprès des potentiels futurs abonnés.

Voici quelques conseils pour rendre votre profil TikTok irrésistible :

Choisissez une photo de profil de qualité : assurez-vous que votre photo soit nette et bien cadrée, tout en mettant en avant votre visage ou votre logo si vous êtes une marque.

: assurez-vous que votre photo soit nette et bien cadrée, tout en mettant en avant votre visage ou votre logo si vous êtes une marque. Optez pour un nom d’utilisateur unique et accrocheur : cela vous aidera a être facilement repérable et mémorisable par les utilisateurs.

: cela vous aidera a être facilement repérable et mémorisable par les utilisateurs. Rédigez une bio originale et informative : n’hésitez pas à ajouter quelques emojis pour la rendre dynamique et expliquer clairement ce que vous proposez comme contenu sur TikTok.

: n’hésitez pas à ajouter quelques emojis pour la rendre dynamique et expliquer clairement ce que vous proposez comme contenu sur TikTok. Mettez en avant vos autres réseaux sociaux : incitez vos abonnés à vous suivre aussi sur Instagram, YouTube ou Twitter.

Info : Comment être en Live sur TikTok ?

Adopter un compte créateur ou un compte entreprise

En fonction de votre objectif et de votre activité, il peut être judicieux d’opter pour le type de compte qui vous correspondra le mieux. TikTok propose notamment deux options :

Le compte créateur : idéal si vous êtes un artiste, une célébrité ou un influenceur. Il permet d’obtenir des statistiques sur votre audience et de monétiser vos vidéos grâce au programme TikTok Creator Fund. Le compte entreprise : plutôt destiné aux marques et organisations qui souhaitent utiliser TikTok pour faire la promotion de leurs produits ou services, en ayant accès à des outils publicitaires spécifiques.

Publier du contenu régulièrement et de qualité

Pour augmenter son nombre d’abonnés, il est primordial de proposer du contenu engageant et divertissant, tout en respectant les attentes des utilisateurs de TikTok. Pour cela, voici quelques conseils :

Soignez la réalisation de vos vidéos : mise en scène, éclairage, montage… Ne négligez aucun détail pour que vos contenus soient agréables à regarder.

: mise en scène, éclairage, montage… Ne négligez aucun détail pour que vos contenus soient agréables à regarder. Étudiez les tendances et les hashtags populaires : restez informé des dernières nouveautés pour toujours proposer du contenu en phase avec les attentes des utilisateurs.

: restez informé des dernières nouveautés pour toujours proposer du contenu en phase avec les attentes des utilisateurs. Publiez régulièrement : un minimum de 2 à 3 publications par semaine est recommandé pour garder votre audience engagée et attirer de nouveaux abonnés.

Misez sur l’interaction et l’authenticité

N’oubliez pas que les utilisateurs de TikTok sont majoritairement à la recherche de divertissement, d’évasion et de connexion avec d’autres personnes. Pour maximiser vos chances d’augmenter votre nombre d’abonnés, soyez vous-même et ne manquez pas d’interagir avec votre communauté.

Répondez aux commentaires et aux questions de vos abonnés.

de vos abonnés. Suivez les créateurs qui vous inspirent et partagez leurs vidéos.

et partagez leurs vidéos. Participez aux défis et challenges qui peuvent intéresser votre audience.

Lire : Générer des leads avec la video TikTok

Utiliser le format live pour créer une proximité exceptionnelle

Une fonctionnalité souvent négligée mais ayant un grand potentiel pour accroitre son nombre d’abonnés est le format live. Lorsque vous atteignez un certain nombre de followers (1000), TikTok vous permet de diffuser du contenu en direct. Voici quelques idées pour exploiter cette opportunité :

Organisez un événement spécial comme un défi, une session de questions-réponses, ou encore un cours ou une démonstration en direct.

comme un défi, une session de questions-réponses, ou encore un cours ou une démonstration en direct. Collaborez avec d’autres créateurs pour partager votre audience et montrer différentes perspectives.

pour partager votre audience et montrer différentes perspectives. Réalisez des annonces importantes notamment concernant vos projets futurs, vos partenariats ou promotions.

Adopter une stratégie publicitaire sur TikTok

Si vous avez les moyens, la publicité payante peut constituer un levier intéressant pour augmenter votre nombre d’abonnés rapidement. TikTok propose plusieurs formats publicitaires adaptés à différents objectifs :

TikTok Ads : ce sont des vidéos courtes sponsorisées qui apparaissent dans le fil d’actualité des utilisateurs.

: ce sont des vidéos courtes sponsorisées qui apparaissent dans le fil d’actualité des utilisateurs. Branded Hashtag Challenge : il s’agit d’un défi organisé autour d’un hashtag promotionnel qui incite les utilisateurs à créer du contenu en rapport avec votre marque.

: il s’agit d’un défi organisé autour d’un hashtag promotionnel qui incite les utilisateurs à créer du contenu en rapport avec votre marque. Branded Effects : ce sont des effets animés personnalisés (stickers, filtres…) que les utilisateurs peuvent utiliser dans leurs propres vidéos pour promouvoir votre produit ou service.

Enfin, n’hésitez pas à faire appel aux influenceurs pour promouvoir votre compte et attirer de nouveaux abonnés. Cela peut se faire grâce à des partenariats, des concours, ou encore des promotions exclusives réservées à leur communauté.

Important : Comment avoir une présence en ligne authentique professionnel ?

En suivant ces conseils et en faisant preuve de régularité et de persévérance, il ne fait aucun doute que votre communauté sur TikTok grandira rapidement. Alors, ne perdez pas de temps et commencez dès maintenant à mettre en pratique ces astuces pour augmenter vos abonnés sur TikTok.