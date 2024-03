Ce nouveau SUV électrique promet de bouleverser le marché européen | Alternative abordable qui va ébranler les constructeurs automobiles en Europe !

Chery iCar 03 : le nouvel SUV électrique abordable venu de Chine

Dans un marché automobile en pleine mutation, les alternatives électriques et abordables se font de plus en plus recherchées. C’est là qu’intervient le constructeur chinois Chery avec son nouveau modèle d’SUV électrique, l’iCar 03.

Pensé pour concurrencer les modèles européens, il présente des caractéristiques intéressantes, tant sur son design que sur ses performances.

Ce que vous devez retenir du SUV électrique Chery iCar 03 :

Le Chery iCar 03, avec son design original et ses options variées, vise à concurrencer les SUV électriques européens.

Offre des performances prometteuses avec des versions allant jusqu’à 279 chevaux et une autonomie estimée entre 340 et 425 km.

Se distingue par un tarif abordable, suggérant un excellent rapport qualité-prix dans le segment des véhicules électriques.

Un design original et accrocheur

L’iCar 03 se démarque par une silhouette angulaire et carrée, presque caricaturale, qui attire immédiatement l’attention. Sa signature lumineuse verticale à l’avant est également très reconnaissable, faisant penser à certaines réalisations de Tesla. Son habitabilité semble être l’un de ses atouts principaux, avec un empattement de 2,72 mètres.

Trois marques prévues : Exlantix, Jaecoo et Omoda

Cockpit moderne et épuré

Options selon la finition : recharge sans fil 50W, sièges chauffants…

Aménagement intérieur et options

En fonction de la version choisie, les clients pourront bénéficier de différentes options, dont la recharge sans fil pour smartphone à 50 W, des sièges chauffants et un éclairage d’ambiance. L’aménagement intérieur se révèle moderne et épuré, notamment grâce à l’absence de levier de vitesse traditionnel.

Des performances prometteuses

Le Chery iCar 03 sera disponible en plusieurs versions, avec des motorisations en deux ou quatre roues motrices. La version d’entrée de gamme développe une puissance de 184 chevaux pour un couple de 220 Nm. La déclinaison équipée de quatre roues motrices propose quant à elle 279 chevaux et 385 Nm de couple.

0 à 100 km/h en 6,5 secondes

Autonomie estimée : 340 à 425 km

Bientôt équipé d’un accumulateur sodium ?

Autonomie et technologies de batteries

La capacité de la batterie n’a pas encore été précisée par le constructeur chinois, mais l’autonomie annoncée se situe entre 401 et 501 kilomètres selon les normes locales, moins strictes que les normes WLTP européennes. Pour notre marché, cela donnerait une autonomie comprise entre 340 et 425 kilomètres. Il faut noter que le constructeur travaille également sur des batteries au sodium, qui pourraient équiper l’iCar 03 prochainement.

Un tarif abordable et compétitif

L’une des principales forces de ce nouvel SUV électrique reste son prix, affiché comme étant particulièrement attractif face à ses concurrents. Les tarifs n’ont pas encore été dévoilés, mais il y a fort à parier que le rapport qualité-prix sera au rendez-vous pour séduire les automobilistes en quête d’une alternative électrique peu coûteuse.

Potentiel commercial et concurrence

Il est possible que le Chery iCar 03 arrive en Europe dans un futur proche et vienne ainsi se frotter aux modèles déjà présents sur le marché. Outre Tesla, il pourrait également faire de l’ombre à des marques telles que Renault ou Peugeot, voire même certains véhicules hybrides.

En conclusion : une voiture électrique à suivre de près

Le Chery iCar 03 semble avoir tous les atouts pour s’imposer sur le marché européen en attendant la venue du Defender. Son design original, ses performances intéressantes et son prix abordable pourraient en effet séduire de nombreux acheteurs en quête d’un nouveau véhicule électrique. Reste à voir comment cette nouveauté chinoise saura s’adapter aux exigences locales et répondre aux attentes élevées des consommateurs.