Leasing Auto : Avantages, Inconvénients et Conditions à Connaître pour un contrat LDD ou LOA

Le leasing automobile, également appelé location avec option d’achat (LOA) ou location longue durée (LLD), est un mode de financement qui permet de disposer d’un véhicule neuf par le biais d’un contrat de location.

Le leasing automobile, également appelé location avec option d’achat (LOA) ou location longue durée (LLD), est un mode de financement qui permet de disposer d’un véhicule neuf par le biais d’un contrat de location.

Les avantages du leasing auto sont nombreux : loyers moins élevés, voiture neuve avec un petit budget, conservation de sa capacité d’achat, cadre légal fort.

Cependant, il y a aussi des inconvénients à prendre en compte tels que le fait de ne pas être propriétaire du véhicule et la nécessité de changer régulièrement de voiture. Il est important de bien se renseigner sur les conditions et les modalités avant de choisir cette option pour l’achat d’une voiture.

Autre article :

Les inconvénients du leasing

Avant de se lancer dans un contrat de leasing, il est essentiel de peser les inconvénients potentiels de ce type de financement :

Non-propriété du véhicule : Durant toute la durée du contrat, le locataire n’est pas propriétaire du véhicule. À la fin du contrat, il devra soit restituer la voiture, soit lever l’option d’achat pour en devenir propriétaire, en payant le montant prévu au contrat.

Changement fréquent de véhicule : En raison de la durée limitée des contrats de leasing (généralement entre 2 et 5 ans), le locataire doit changer régulièrement de voiture.

Limitation du kilométrage : Les contrats de leasing prévoient généralement une limite annuelle de kilométrage. Si cette limite est dépassée, des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Frais en cas de détérioration : À la fin du contrat, le véhicule doit être restitué en bon état. Des frais de remise en état peuvent être exigés si la voiture présente des dommages non liés à l’usure normale.

Est-ce que ça vaut le coup de prendre une voiture en leasing ?

Pour savoir si le leasing est une solution adaptée à ses besoins et son budget, il convient d’évaluer les avantages et inconvénients cités précédemment. En fonction de sa situation personnelle et professionnelle, de ses habitudes de conduite et de ses projets à moyen ou long terme, le leasing peut être une option avantageuse ou au contraire peu intéressante. Il est donc essentiel de bien se renseigner et comparer les offres avant de se décider.

Les conditions pour faire un leasing

Voici quelques-unes des principales conditions et modalités pour tout savoir sur le leasing avant de souscrire à un contrat de leasing :

Âge minimum : Le locataire doit généralement être âgé de 21 ans ou plus pour être éligible à un contrat de leasing.

Antécédents de crédit : Un bon historique de crédit est souvent requis pour obtenir un contrat de leasing. Les organismes de financement peuvent refuser un dossier en cas de mauvais antécédents de crédit.

Apport initial : Dans la plupart des cas, le locataire devra verser un apport initial correspondant à une partie du prix du véhicule. Cet apport permettra notamment de réduire le montant des mensualités.

Assurance auto : Le locataire doit souscrire une assurance auto couvrant la responsabilité civile et les dommages causés au véhicule.

Le déroulement à la fin d’un leasing

Restitution du véhicule

À la fin du contrat, si le locataire choisit de ne pas lever l’option d’achat, il doit restituer le véhicule au bailleur dans un état conforme aux conditions stipulées dans le contrat. Des frais de remise en état peuvent être facturés si nécessaire.

Lever l’option d’achat

Si le locataire souhaite devenir propriétaire du véhicule, il peut lever l’option d’achat prévue au contrat. Il devra alors payer le montant résiduel fixé initialement, qui correspond généralement à une estimation de la valeur du véhicule à la fin du contrat.

Les avantages du leasing de voiture électrique

Le leasing de voiture électrique présente des avantages spécifiques par rapport aux véhicules thermiques :

Technologie en évolution rapide : La technologie des véhicules électriques évolue rapidement, ce qui rend le leasing particulièrement intéressant pour disposer d’un modèle récent et bénéficier des dernières innovations.

Coût de l’électricité : Le coût de l’électricité étant généralement inférieur à celui du carburant, les frais de recharge sont plus faibles que les dépenses en essence ou diesel.

Entretien moins coûteux : Les véhicules électriques demandent un entretien moins fréquent et moins coûteux que les véhicules thermiques, notamment en raison de l’absence de pièces mécaniques complexes comme un moteur à combustion interne.

Découvrir toute une sélection de voitures électriques pour selectionner le bon véhicule

Les aides de l’État pour le leasing de voitures électriques

Pour encourager l’adoption des véhicules électriques, de nombreuses aides financières ont été mises en place avec des aides de l’état. Ces aides peuvent prendre la forme de subventions, de bonus écologique ou encore de crédits d’impôt pour l’installation de bornes de recharge à domicile. Il est donc important de se renseigner sur les dispositifs existants et les conditions d’éligibilité avant de choisir un véhicule électrique en leasing.

Des options de location sont possible en fonction de votre besoin: LOA (Location avec Option d’Achat)

La LOA est un contrat de location utilisé principalement pour l’acquisition de biens tels que des véhicules (voitures, motos, etc.). Dans une LOA, vous louez le bien pour une période déterminée en échange de paiements mensuels. À la fin de la période de location, vous avez généralement la possibilité d’acheter le bien en payant une somme résiduelle préalablement définie dans le contrat. La LOA permet aux gens de profiter d’un bien sans avoir à le financer entièrement dès le départ, mais il est important de noter que le coût total peut être plus élevé que si vous aviez acheté directement

Autre news : Les ventes aux enchères de voitures en France