À moins de 19000€ | Kia dévoile son secret : La technologie Plug & Charge qui rend la recharge des voitures électriques un jeu d’enfant !

Adieu aux tracas de la recharge : Découvrez comment Kia rend la vie des conducteurs électriques plus facile avec Plug & Charge !

Kia intègre la technologie Plug & Charge pour une expérience de recharge sans effort

Au cours des dernières années, la technologie Plug & Charge a fait beaucoup parler d’elle, surtout avec son arrivée sur le réseau Ionity. Bien que les Superchargeurs de Tesla offrent ce bénéfice à leurs clients depuis plus de 10 ans maintenant, les autres conducteurs peuvent enfin profiter du plaisir de se rendre à une station de recharge et de brancher directement leur véhicule sans avoir besoin de présenter leur badge d’identification.

Le premier modèle de Kia intégrant Plug & Charge

Le premier modèle de la société à intégrer Plug & Charge sera bientôt suivi par d’autres tels que l’EV5 et l’EV6, comme l’a expliqué le constructeur dans un communiqué de presse. Parmi les nouveautés sur le même sujet : La nouvelle Kia Ray promet 210 km d’autonomie pour moins de €19,000, une petite voiture citadine à prix mini.

La Kia EV9 vous fera gagner du temps à la borne grâce à Plug & Recharge

Étant donné que Kia fait partie des partenaires du réseau Ionity aux côtés de Mercedes, Ford et Volkswagen, la technologie Plug & Charge fonctionnera avec toutes les stations du réseau. “En proposant à nos clients des véhicules électriques et des solutions de recharge avant-gardistes, nous souhaitons faciliter la transition vers une mobilité durable et nous positionner en tant que concurrents sérieux sur le marché très compétitif des VE en Europe”, a déclaré Sjoerd Knipping, vice-président de la division Marketing et Produit chez Kia Europe.

Les avantages de la technologie Plug & Charge

Grâce à cette technologie innovante, les conducteurs peuvent profiter d’une expérience de recharge plus fluide et sans tracas. Voici quelques avantages clés de la technologie Plug & Charge :

Simplicité d’utilisation : Il suffit de brancher son véhicule pour que la recharge démarre automatiquement, sans avoir besoin de présenter un badge ou une carte.

: Il suffit de brancher son véhicule pour que la recharge démarre automatiquement, sans avoir besoin de présenter un badge ou une carte. Rapidité : La prise en charge du processus de recharge est immédiate, ce qui permet de gagner du temps lors des arrêts à la borne.

: La prise en charge du processus de recharge est immédiate, ce qui permet de gagner du temps lors des arrêts à la borne. Compatibilité : Plug & Charge devrait fonctionner avec l’ensemble des stations Ionity, offrant ainsi une couverture étendue aux conducteurs de véhicules électriques équipés de cette technologie.

: Plug & Charge devrait fonctionner avec l’ensemble des stations Ionity, offrant ainsi une couverture étendue aux conducteurs de véhicules électriques équipés de cette technologie. Transition écologique : Cette technologie facilite grandement l’accès aux bornes de recharge rapide et pourrait contribuer à accélérer le passage à la mobilité électrique.

Kia, acteur clé du marché européen des véhicules électriques

Avec l’introduction de modèles équipés de Plug & Charge tels que l’EV5 et l’EV6, Kia se positionne comme un acteur clé sur le marché européen des véhicules électriques. Les principales caractéristiques de ces modèles incluent :

Une autonomie impressionnante : Avec une distance de 210 km sur une seule charge, la Kia Ray offre une autonomie suffisante pour les trajets quotidiens.

sur une seule charge, la Kia Ray offre une autonomie suffisante pour les trajets quotidiens. Un prix abordable : À moins de €19,000, le coût d’achat reste accessible pour un grand nombre de consommateurs.

Une technologie avant-gardiste : L’intégration de la révolutionnaire technologie Plug & Charge rend la conduite et la recharge de ces modèles encore plus facile et pratique.

Kia est déterminé à faciliter la transition vers une mobilité durable et à se positionner en tant que concurrent sérieux dans le marché européen des véhicules électriques. En intégrant la technologie Plug & Charge dans ses modèles tels que l’EV5, l’EV6 et la nouvelle Kia Ray, la marque offre aux conducteurs une expérience de recharge sans effort, tout en contribuant à accélérer le passage à la mobilité électrique.