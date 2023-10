Vision Pro Lite : le casque allégé d’Apple au prix toujours exorbitant

La marque à la pomme serait en train de travailler sur une version allégée de son ambitieux casque de réalité mixte, le Vision Pro. Cette variante, censée être moins chère et moins performante que le modèle original, n’en resterait pas moins onéreuse selon les récentes informations publiées par le célèbre journaliste Mark Gurman.

Une stratégie tarifaire agressive pour un casque haut de gamme

D’après les rumeurs, le Vision Pro, prévu pour être commercialisé début 2024 aux États-Unis, pourrait afficher un prix avoisinant les 3 500 dollars. Un coût qui place d’emblée le produit dans une catégorie ultra haut de gamme, difficilement accessible pour le grand public. Pourtant, Apple semble croire en son pari et travaillerait déjà activement sur une nouvelle génération de ce casque avant même la sortie officielle de la première mouture.

Caractéristiques du Vision Pro Lite : des compromis nécessaires ?

Face à ces spéculations autour d’un tarif particulièrement élevé, l’annonce d’une version “Lite” ou allégée du Vision Pro aurait pu laisser espérer une alternative plus abordable pour les consommateurs. Toutefois, d’après les informations divulguées par Mark Gurman, il semblerait que cette déclinaison soit également plutôt onéreuse, tout en présentant des caractéristiques revues à la baisse.

Moins de caméras externes : pour limiter les coûts, Apple pourrait décider de réduire le nombre de caméras et capteurs présents sur le casque. Un choix qui impacterait forcément les performances en matière de réalité augmentée.

pour limiter les coûts, Apple pourrait décider de réduire le nombre de caméras et capteurs présents sur le casque. Un choix qui impacterait forcément les performances en matière de réalité augmentée. Un processeur moins puissant : alors que le Vision Pro serait équipé d’un processeur M2, sa déclinaison Lite se contenterait d’une puce A17 Pro – déjà présente dans l’iPhone 15 Pro. Une différence qui aurait pour conséquence de limiter significativement les capacités du casque.

alors que le Vision Pro serait équipé d’un processeur M2, sa déclinaison Lite se contenterait d’une puce A17 Pro – déjà présente dans l’iPhone 15 Pro. Une différence qui aurait pour conséquence de limiter significativement les capacités du casque. Des fonctionnalités clés absentes : en plus de ces restrictions matérielles, il est fort possible que certaines fonctionnalités phares du produit soient également sacrifiées pour atteindre un prix de vente inférieur.

Combien coûtera vraiment la version Lite ?

Si aucune information officielle n’a encore été communiquée quant au tarif exact de cette version allégée, on peut s’attendre à ce qu’elle demeure tout de même assez élevée compte tenu des standards de la marque. En effet, Apple n’a jamais été réputé pour sa politique de prix accessible. Les choix stratégiques réalisés pour proposer une variante moins chère pourraient néanmoins donner lieu à un compromis intéressant entre performances et accessibilité financière.

Atteindre une nouvelle cible avec le Vision Pro Lite ?

À en croire les informations diffusées par les journalistes spécialisés, il semblerait donc qu’Apple mise sur une offre diversifiée pour toucher un public plus large avec son futur casque de réalité mixte. Cette stratégie pourrait permettre à la firme américaine d’étendre sa présence sur ce marché prometteur, et ainsi concurrencer plus efficacement les autres acteurs tels que Microsoft et Google.

Une officialisation attendue

Néanmoins, pour l’instant, ces rumeurs ne sont encore que des spéculations et il est difficile d’affirmer avec certitude quel sera le prix de cette version Lite. Il faudra attendre une annonce officielle de la part d’Apple pour connaître exactement les caractéristiques du produit et les tarifs envisagés. En attendant, les amateurs de nouvelles technologies gardent un œil attentif sur ce projet alléchant qui devrait révolutionner l’univers de la réalité mixte.

La marque à la pomme semble bien déterminée à s’imposer sur le marché de la réalité mixte avec son casque Vision Pro, mais elle aurait encore quelques surprises dans sa manche pour les consommateurs. La version “Lite” moins chère, quoiqu’encore coûteuse, pourrait être un véritable atout pour attirer une nouvelle clientèle curieuse et séduite par les promesses de performances exceptionnelles. Reste à savoir si ces choix stratégiques seront payants et réussiront à convaincre les utilisateurs potentiels.