Easter Eggs Google 2023 : Les Meilleurs

L’univers de Google regorge de surprises et de fonctionnalités cachées appelées Easter Eggs. Si vous êtes un utilisateur de Google, vous savez peut-être que la compagnie aime ajouter des clins d’œil de temps à autre. Les Easter Eggs sont ajoutés périodiquement par la compagnie pour égayer ses utilisateurs. Découvrez quelques Easter eggs dans ce contenu.

Qu’est-ce qu’un easter eggs Google ?

Un easter Egg Google est une surprise ou un jeu caché inclus dans les produits Google pour amuser les utilisateurs. Les Easter Eggs de Google peuvent prendre diverses formes. On retrouve des jeux en ligne, des animations amusantes, des références à des films ou à d’autres médias populaires, etc.

Ils sont souvent activés en effectuant une recherche ou en tapant une série de mots dans la barre de recherche Google. Ces petites surprises sont une manière pour les développeurs de montrer leur sens de l’humour ou leur créativité.

De nombreuses options s’offrent à vous pour trouver un Easter Egg. En voici quelques-unes :

Effectuer une recherche en ligne pour « Google Easter Eggs » pour trouver des listes de différents Easter Eggs cachés dans les produits Google.

Essayer différents mots et phrases dans la barre de recherche Google, en vous inspirant des listes d’Easter Eggs trouvées en ligne.

Explorer les paramètres et les options avancées de différents produits Google pour voir s’ils contiennent des Easter Eggs cachés.

Demander à des amis ou à des membres de votre communauté en ligne s’ils connaissent des Easter Eggs dans les produits Google.

Notez que les Easter Eggs de Google peuvent être mis à jour ou supprimés à tout moment. Vous devez donc vérifier régulièrement pour découvrir les nouveaux Easter Eggs ou pour savoir si les anciens sont toujours disponibles.

Liste des 10 meilleurs Easter Eggs de Google 2023

Voici une liste des meilleurs Easter Eggs games en 2023 :

Easter Eggs petit tyrannosaure de Google Chrome

Il s’agit d’un jeu qui apparaît lors de la perte de la connexion à Internet. Il peut alors être activé en étant hors ligne sur Google Chrome. Pour le faire, il vous suffit d’appuyer sur la touche « espace ». Un petit tyrannosaure apparaîtra alors et vous pourrez jouer à un jeu simple. Le jeu consiste à faire sauter le tyrannosaure par-dessus des obstacles en appuyant sur la barre d’espace.

Easter Eggs tourner la roue pour l’anniversaire de Google

Cet easter egg populaire peut être activé en effectuant une recherche sur Google pour « Google birthday surprise spinner ». Vous pouvez également taper « Faites tourner la roue pour l’anniversaire de Google » dans la barre de recherche. Une roue apparaîtra alors et vous pourrez la faire tourner pour découvrir différents jeux et activités en ligne. La roue propose des jeux de labyrinthe, des puzzles, etc., tous conçus pour célébrer l’anniversaire de Google.

Easter Eggs cris des animaux directement depuis les résultats de recherche de Google :

Cet easter egg vous donne un raccourci pour écouter le cri des animaux les plus communs. Pour le tester, il vous suffit de taper dans votre barre de recherche « Cris des animaux ». Vous verrez apparaître des animaux. Il ne vous reste plus qu’à sélectionner un animal pour entendre son cri.

Easter Eggs Pony Express sur Google

Ce petit jeu amusant de Pony est efficace pour vous divertir pendant quelques minutes. Pour avoir accès à cet easter eggs, cliquez sur https://www.google.com/logos/2015/ponyexpress/ponyexpress15.html. Le but du jeu est de récupérer le maximum de lettres sans se prendre de cactus.

Easter Eggs : Combattre les fantômes en dessinant des formes sur Google

Incarnez un chat durant la fête d’halloween et dessinez des formes pour combattre des fantômes. Cet easter egg va vraiment vous rendre accro. Si vous êtes intéressé, cliquez sur le lien suivant :

https://www.google.com/logos/2016/halloween16/halloween16.html?&hl=fr&host=www.google.fr.

Easter Eggs : Apprendre le solfège avec un easter egg de Google

Cet easter Egg sur Google va vous permettre d’apprendre le solfège. Il peut être activé à partir du lien https://www.google.com/logos/2016/rockmore/rockmore16.html?&hl=fr&host=www.google.fr. Une animation interactive apparaîtra. Vous pourrez alors cliquer sur les différentes notes de solfège pour entendre leur son et apprendre à les reconnaître.

Easter Eggs : Vous avez l’âme d’un artiste : testez cet easter egg en rendant hommage à Oskar Fischinger

Grâce à cet easter egg, vous pourrez créer de la musique et avoir une retranscription visuelle artistique de votre création (tout en écoutant le résultat). Si cela vous intéresse, rendez-vous sur le lien https://www.google.com/logos/2017/fischinger/fischinger17.html?&hl=fr&host=www.google.fr

Easter Eggs Pac-Man sur Google

Il peut être activé en effectuant une recherche sur Google pour « Pac-Man » ou en tapant simplement « Pac-Man » dans la barre de recherche. Un jeu en ligne de Pac-Man apparaîtra alors. Vous pourrez le jouer directement à partir des résultats de recherche de Google.

Easter Eggs casse-briques d’Atari sur Google Images

Il peut être activé en effectuant une recherche sur Google Images pour « Atari Breakout ». Les résultats de recherche seront alors affichés sous forme de briques. Ainsi, vous pourrez utiliser une raquette pour jouer au jeu de casse-briques traditionnel.

Easter Eggs solitaire sur Google

Pour avoir accès au célèbre jeu solitaire, il vous suffit d’effectuer une recherche pour « solitaire » dans la barre de recherche. Un jeu en ligne de solitaire apparaîtra. Alors, vous pourrez le jouer directement à partir des résultats de recherche de Google