Révolution Technologique : Les Mini PC Gigabyte BRIX Extreme Boostés par AMD Ryzen 7035U et 7040U !”

Mini PC Gigabyte BRIX Extreme GB-BER7-7840 : La puissance redéfinie avec AMD Ryzen 7 7840U (Source : Gigabyte)

La gamme Gigabyte BRIX Extreme élargit ses horizons avec les processeurs AMD Ryzen 7035U et Ryzen 7040U

Une nouvelle vague de performances débarque dans le monde des mini PC avec l’annonce récente de la mise à jour de la gamme Gigabyte BRIX Extreme. Au cœur de cette évolution se trouve le modèle phare GB-BER7-7840, un joyau technologique qui se dote du tout nouveau processeur AMD Ryzen 7 7840U. C’est une avancée qui promet de repousser les frontières de la puissance et de la polyvalence, mais il semblerait que l’attente concernant les détails tels que le prix et la date de disponibilité devra encore se prolonger.

Nouvelle ère de puissance et de polyvalence

L’univers des mini PC Gigabyte BRIX Extreme s’apprête à connaître une métamorphose radicale grâce à l’intégration des processeurs AMD Ryzen 7035U et Ryzen 7040U. Parmi les six modèles dévoilés en grande pompe, le GB-BER7-7840 se positionne en tête de file avec son processeur AMD Ryzen 7 7840U. À la clé, une expérience informatique sans précédent, propulsée par la technologie AMD Radeon RDMA3 780M et une prise en charge de la mémoire DDR5-5600.

La relève s’annonce prometteuse

Mais le GB-BER7-7840 n’est pas seul à briller dans ce nouvel éclat de la gamme Gigabyte BRIX Extreme. En effet, cinq autres modèles (GB-BER5-7535, GB-BER3-7335, GB-BER5H-7535, GB-BER3H-7335 et GB-BER5HS-7535) sont en route pour conquérir le marché. Animés par les processeurs AMD Ryzen 5 7535U et Ryzen 3 7335U, ces mini-PC s’accompagnent des puissantes cartes graphiques AMD Radeon RDMA2 660M et de la mémoire DDR5-4800.

Une connectivité qui repousse les limites

La connectivité de ces mini PC est digne des technologies de pointe, avec des fonctionnalités telles que le LAN 2,5 GbE et le WiFi 6E, le tout complété par une connectivité Bluetooth 5.2. Le GB-BER7-7840, tout comme ses compagnons de gamme, propose deux sorties vidéo HDMI 2.1, une mini DP (DP 1.4) ainsi qu’un port USB-C avec mode alternatif DP 1.4. De plus, une abondance de ports USB est à disposition : une paire de ports USB 2.0 de type A, un port USB 3.2 Gen2 de type C et un trio de ports USB 3.2 Gen2 de type A.

L’avenir modulable avec Gigabyte

Gigabyte ne s’arrête pas là, offrant aux utilisateurs la possibilité d’améliorer leur expérience grâce à un kit de mise à niveau en option. Ce dernier propose une extension E/S comprenant un second port LAN, un port de communication RS232, ainsi qu’un emplacement M.2 2280. De plus, tous les modèles de la gamme Gigabyte BRIX Extreme sont fournis avec un support VESA, garantissant une installation aisée, même dans les espaces restreints.

Le suspense demeure

Alors que l’excitation monte autour de ces mini PC Gigabyte BRIX Extreme revitalisés, il reste encore quelques détails majeurs à révéler, à commencer par les prix et les dates de lancement. Ne manquez pas notre prochaine mise à jour qui vous dévoilera tout ce que vous devez savoir sur ces nouvelles machines prometteuses. Restez connectés et n’hésitez pas à partager vos attentes et impressions dans les commentaires ci-dessous !