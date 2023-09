Geekom AS 6 : Le Mini-PC AMD Ryzen 9 6900HX – La Puissance dans la Paume de Votre Main !

Bienvenue dans le futur de la puissance informatique, là où la taille ne fait pas tout, mais où la performance est reine.

Test Geekom AS 6 : Le Mini-PC AMD Compact et Performant

Le Geekom AS 6, un mini-PC équipé d’un processeur AMD Ryzen 9 6900HX, est sur le banc d’essai.

Geekom AS 6 : Le Mini-PC AMD qui Envoie du Lourd

Est-ce que ce petit géant peut réellement rivaliser avec ses homologues plus encombrants ? Plongeons dans l’univers compact, mais puissant du Geekom AS 6 et découvrons pourquoi il envoie du lourd.

Des Mini-PCs AMD pour un Futur Compact

Avant de plonger dans les détails du Geekom AS 6, prenons un moment pour comprendre pourquoi les mini-PCs gagnent en popularité. Au fil des années, la puissance des ordinateurs personnels a atteint des niveaux tels que la plupart des utilisateurs n’exploitent qu’une fraction de cette capacité. À moins d’être un gamer acharné ou un professionnel de la création 3D, la bureautique courante ne demande pas de performances démesurées.

C’est dans ce contexte que les mini-PCs ont vu le jour. Exit les ordinateurs encombrants, place à des machines compactes offrant une connectivité complète. Le Geekom AS 6, que nous avons eu le plaisir de tester, incarne cette nouvelle génération de mini-PCs, sans les inconvénients qui les caractérisaient autrefois.

Caractéristiques Techniques du Geekom AS 6

Voyons de plus près ce que le Geekom AS 6 a dans le ventre :

Processeur : AMD Ryzen 9 6900HX (8 cœurs, 16 fils, 16 Mo de cache, 3.3 GHz~ 4.9 GHz)

: AMD Ryzen 9 6900HX (8 cœurs, 16 fils, 16 Mo de cache, 3.3 GHz~ 4.9 GHz) Processeur Graphique : AMD Radeon Graphics 680M

: AMD Radeon Graphics 680M Stockage : 1 To en SSD PCIe Gen 4×4, M.2 2280

: 1 To en SSD PCIe Gen 4×4, M.2 2280 RAM : 32 Go de RAM SODIMM DDR5-4800

: 32 Go de RAM SODIMM DDR5-4800 Système d’exploitation : Windows 11 Pro

: Windows 11 Pro Connectivité : WiFi 6E, Bluetooth 5.2, LAN 2.5G

: WiFi 6E, Bluetooth 5.2, LAN 2.5G Ports : USB4 Type-C, USB 3.2 Gen1, HDMI 2.1, Display Port 1.4, 2.5G RJ45 LAN

Ce ne sont pas les caractéristiques d’un ordinateur ordinaire. Le Geekom AS 6 offre toutes les connectiques dont vous avez besoin, y compris des ports USB-C Thunderbolt pour une connectivité rapide. Il est aussi incroyablement transportable, grâce à sa taille compacte. Vous pouvez même l’alimenter via USB-C, vous permettant de vous affranchir de son alimentation classique.

Des Performances Graphiques Éblouissantes

L’AMD Radeon Graphics 680M, dotée de la nouvelle architecture RNDA2 et du ray tracing, offre des graphismes éblouissants pour les amateurs de jeux. Ses performances sont comparables à celles de la GTX 1050 Ti, une carte graphique dédiée.

La mémoire DDR5 à 4800 MHz du Geekom AS 6 est 1,5 fois plus rapide que la DDR4, ce qui se traduit par des performances exceptionnelles dans les tâches quotidiennes. Le SSD PCIe 4.0 garantit des temps de réponse ultra-rapides, avec même une baie pour disque dur de 2,5 pouces pour étendre la capacité de stockage.

Connectivité Rapide, Même en Cas de Congestion

L’AS 6 est équipé d’AMD WiFi 6E, Bluetooth 5.2 et d’un port LAN 2.5GbE. Ces technologies permettent une connectivité fluide, même dans les environnements encombrés, réduisant la latence pour un streaming vidéo et des conférences impeccables. Le Geekom AS 6 est prêt à faire face aux tâches multitâches les plus exigeantes.

Innovation en Matière de Refroidissement

Le système de refroidissement du Geekom AS 6 est à la pointe de la technologie. Un module thermique avec caloduc spécial assure une dissipation de chaleur efficace, tandis qu’un dissipateur thermique en aluminium garantit une conductivité optimale. Cela permet au AS 6 compact de rivaliser avec des ordinateurs de bureau en termes de performances, tout en restant silencieux.

Écologique et Silencieux

Certifié ENERGY STAR®, le Geekom AS 6 produit moins de 35 décibels de bruit à pleine charge, ce qui en fait un choix idéal pour le jeu, le travail de bureau ou les divertissements à domicile, le tout dans un silence relatif.

Connectivité Polyvalente

Le Geekom AS 6 offre une gamme complète de ports d’E/S, notamment deux ports USB-C compatibles DP1.4, un port HDMI 2.1 offrant une bande passante de 48 Gbps, et un port Thunderbolt 4 à grande vitesse, permettant une transmission de données jusqu’à 40 Gbps et une alimentation électrique de 5V 3A.

Résistance à Toute Épreuve

Testé selon la norme MIL-STD-810H*, le Geekom AS 6 peut résister à des conditions extrêmes, y compris des températures, des altitudes, de l’humidité, des chutes et des vibrations fréquentes. Vous pouvez compter sur ses performances fiables, même dans les environnements les plus difficiles.

Logiciel Amélioré – MyASUS

Le Geekom AS 6 est livré avec MyASUS, une suite de fonctionnalités utiles :

Annulation du Bruit AI : Filtre les bruits indésirables provenant du microphone et des signaux audio entrants, garantissant une communication vocale claire.

: Filtre les bruits indésirables provenant du microphone et des signaux audio entrants, garantissant une communication vocale claire. Diagnostic du Système : Fournit des descriptions pour identifier différentes situations et choisir le meilleur diagnostic.

: Fournit des descriptions pour identifier différentes situations et choisir le meilleur diagnostic. Contrôle Intelligent du Ventilateur : Permet de choisir la vitesse du ventilateur en fonction de la charge.

Libérez Votre Puissance de Combat

Le Geekom AS 6 est prêt à vous accompagner dans toutes vos aventures informatiques. Avec ses performances incroyables et sa polyvalence, c’est un mini-PC qui ne fait pas de compromis. Alors, êtes-vous prêt à passer au mini-PC sans sacrifier la puissance ? Partagez vos commentaires et découvertes ci-dessous !