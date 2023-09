Gaming Extrême : ZOTAC dévoile le PI430AJ, le Mini PC ZBOX pico compact AirJet qui va vous épater à la Gamescom 2023 !

Gamescom 2023 : La Pépite de ZOTAC – Le ZBOX pico PI430AJ adopte la Technologie AirJet

Salut les passionnés de jeux vidéo et les aficionados de la technologie !

Attachez vos ceintures car nous vous emmenons dans un voyage passionnant dans le monde de la technologie du jeu, tout droit depuis la Gamescom 2023.

ZOTAC, le nom qui résonne dans l’arène du matériel de jeu, est de retour en force. Cette fois, ils se sont surpassés en perfectionnant leur ZBOX pico PI430AJ avec la technologie de refroidissement AirJet.

Plongeons-nous dans cette petite merveille et découvrons-la ensemble.

Quoi de Neuf avec le ZBOX pico PI430AJ de ZOTAC ?

Vous vous demandez peut-être ce qui distingue ce ZBOX de ses prédécesseurs. Eh bien, mon ami, tout réside dans l’AirJet. Contrairement aux PC de petite taille classiques alimentés par des processeurs Intel ATOM ennuyeux, le PI430AJ élève le niveau en arborant un Intel Core i3-N300. Et voici le point fort : il est toujours aussi compact que jamais ! Comment ont-ils réussi cela ? La réponse réside dans la technologie innovante AirJet de Frore Systems.

AirJet – Où le Silence Rencontre les Performances

À l’intérieur du boîtier élégant, vous ne trouverez pas un, mais deux systèmes AirJet Mini qui maîtrisent efficacement la chaleur du processeur. Imaginez de minuscules membranes vibrant à une vitesse fulgurante pour créer un flux d’air. C’est une rupture avec les ventilateurs de type soufflante traditionnels que l’on trouve dans des machines similaires, et cela s’associe parfaitement aux chambres à vapeur pour une efficacité de refroidissement.

Puissance dans Votre Main – Compact Mais Truffé de Fonctionnalités

Cette petite merveille de poche offre plus qu’il n’y paraît. Équipé de sorties HDMI et DisplayPort, du WiFi 6 et de trois ports USB (dont un Type-C), c’est un rêve devenu réalité pour la plupart des utilisateurs. Mais, retenez votre enthousiasme, il y a un petit bémol : l’absence d’un port de charge de type C.

Le Potentiel de l’AirJet – Aller au-delà des Mini-PC

La technologie AirJet de Frore Systems n’est pas seulement un coup marketing. Elle a le potentiel de révolutionner les solutions de refroidissement de divers appareils. Imaginez plusieurs modules AirJet travaillant en tandem, prenant en charge des TDP plus élevés et offrant des performances exceptionnelles sans compromettre la taille.

Un Coup d’Œil à l’Intérieur du PI430AJ

Plongeons plus profondément dans cette merveille compacte. Avec des dimensions de 11,5 cm x 7,6 cm x 2,2 cm, c’est un performer silencieux. Il arbore un processeur Intel Alder Lake-N N300 avec 8 cœurs, 8 threads et une fréquence turbo de 3,8 GHz. La carte graphique intégrée Intel UHD avec 32 unités d’exécution fait face aux tâches quotidiennes avec brio.

Un Regard Approfondi sur AirJet

La solution AirJet de Frore se compose de deux modules, chacun mesurant 41,5 mm x 27,5 mm x 2,8 mm. Ces modules légers peuvent travailler ensemble, offrant la possibilité de gérer des TDP plus élevés. Imaginez une solution de 15 watts avec plusieurs AirJets travaillant de concert – les possibilités sont passionnantes.

Toutes les Cloches et Sifflets

Le PI430AJ ne lésine pas sur les fonctionnalités. Il est équipé de 8 à 16 Go de mémoire LPDDR5, d’un emplacement M.2 pour le stockage et d’une gamme complète de connecteurs. À l’avant, vous trouverez un port USB de type C, deux ports USB 3.2 de type A et un lecteur de carte MicroSDXC. Il y a même un mystérieux bouton avec un indicateur LED, ainsi qu’un petit microphone.

Ports en Abondance et Refroidissement Silencieux

En vous tournant vers l’arrière, vous découvrirez deux sorties vidéo natives (DisplayPort et HDMI), une prise audio combo, un Ethernet Gigabit et un jack 5 volts pour l’alimentation. Des ouvertures latérales favorables à la circulation de l’air assurent un refroidissement naturel. Prévu pour arriver sur le marché fin 2023 à environ 500 $, ce n’est peut-être pas l’option la plus économique, mais elle garantit des performances passives solides.

Dernières Réflexions – Une Petite Merveille

Alors que nous prenons congé, rappelez-vous ceci : le ZOTAC ZBOX pico PI430AJ n’est pas un mini PC ordinaire.

C’est une puissance silencieuse qui défie le statu quo.

Avec la technologie AirJet, la compacité rencontre la performance, et l’avenir s’annonce prometteur. Qu’en pensez-vous de cette pépite du jeu ?

Alors, jusqu’à la prochaine fois, amusez-vous bien en jouant et en explorant la technologie à la Gamescom 2023 !