Benchmarks AMD EPYC 9754 : Découverte des Performances Étonnantes du Bergamo 128-Core

Bergamo vs. Tout le Reste : AMD Frappe Fort avec un Processeur 128 Cœurs qui Redéfinit les Limites !

Repousser les Limites avec les Derniers Processeurs Bergamo d’AMD

Salut les passionnés de technologie ! Aujourd’hui, plongeons dans le monde passionnant des processeurs serveurs hautes performances avec la dernière révélation d’AMD : l’EPYC 9754 “Bergamo.” Attachez vos ceintures alors que nous explorons les benchmarks fascinants et les innovations qui font de la série Bergamo un ajout remarquable à la gamme EPYC.

Un Bond en Avant : La Puissance des Cœurs de Bergamo

Dans un monde où les demandes en calculs montent en flèche, AMD ne déçoit pas. L’EPYC 9754 fait une entrée fracassante avec des performances époustouflantes : 128 cœurs et 256 threads par socket, marquant un bond significatif par rapport à ses prédécesseurs – les EPYC 9654 “Genoa” et EPYC 9684X “Genoa-X”. Toute cette puissance est concentrée dans le même socket SP5 que Genoa(X), garantissant une compatibilité sans faille avec une mise à jour du BIOS.

La Dynamo de la Densité : Zen 4 et Maximisation des Cœurs

Bergamo émerge en tant que membre à haute densité de la famille Genoa, propulsé par la même architecture Zen 4 ISA. Cela se traduit par un immense potentiel de calcul, y compris des capacités AVX-512.

Mais pourquoi se concentrer sur la densité des cœurs ? La réponse est simple : satisfaire les fournisseurs de services cloud (CSP) avides de cœurs de processeurs virtuels (vCPUs).

Avec 128 cœurs frappants, Bergamo se hisse fièrement aux côtés de l’Altra Max d’Ampere. Bien qu’Altra Max puisse se vanter de SKUs jusqu’à 128 cœurs, Bergamo vole la vedette en offrant le multithreading simultané (SMT) – une fonctionnalité absente chez son concurrent.

Au-Delà de l’Horizon : Concurrence et Tendances Futures

Tandis que l’Altra Max d’Ampere Computing a fait sensation avec ses 192 cœurs, les 128 cœurs de Bergamo avec SMT témoignent de la maîtrise d’AMD dans l’utilisation des cœurs. Et la concurrence ne reste pas immobile. Le Sierra Forest d’Intel, qui affiche des processeurs serveurs Xeon avec jusqu’à 144 cœurs, est prêt à entrer dans l’arène des CPU haute densité. Cependant, sa conception Intel E-core pourrait manquer les fonctionnalités AVX-512 et SMT/HT.

Zen 4C Libéré : Efficacité Énergétique et Performance

La conception Zen 4C d’AMD est au centre de l’attention, repoussant les limites avec jusqu’à 16 cœurs par Complex Core Die (CCD), doublant la capacité du Zen 4 traditionnel. Cette évolution ne concerne pas seulement le nombre de cœurs ; elle témoigne également de l’accent mis par AMD sur l’efficacité énergétique. Un attribut crucial dans le paysage actuel axé sur l’économie d’énergie, et un facteur qui séduit les CSP.

Exploration de la Gamme Bergamo : Cœurs, Fréquences et Configurabilité

La gamme Bergamo présente des SKUs intrigants. Parmi eux, l’EPYC 9754, avec une fréquence de base de 2,25 GHz et une fréquence de boost sur tous les cœurs de 3,1 GHz, exhibant un impressionnant cache L3 de 256 Mo. Offrant une plage de TDP configurable de 320 à 400 Watts à partir de ses 360 Watts par défaut, Bergamo offre une polyvalence. À un prix de 11 900 dollars USD, cette puissance est un investissement dans les performances serveur de prochaine génération.

Performance Libérée : Les Benchmarks Parlent Fort

La puissance de Bergamo n’est pas seulement théorique ; elle est soutenue par des benchmarks. En abordant des charges de travail qui évoluent jusqu’à 256 threads, voire 512 threads dans des configurations de serveurs 2P, Bergamo démontre son potentiel. Les cœurs denses Zen 4C ne conviennent peut-être pas à tous les scénarios, mais pour de nombreuses charges de travail du monde réel, les 128 cœurs et 256 threads de Bergamo brillent, surpassant Genoa(X) et élargissant son avance face à la concurrence.

Bataille de Benchmarks : Les Titans Mis à l’Épreuve

Dans la revue de lancement d’aujourd’hui, nous opposons plusieurs CPU redoutables les uns aux autres. La liste comprend les processeurs EPYC Genoa(X) et Bergamo, ainsi que les offres des séries Ice Lake et Sapphire Rapids d’Intel. Ces concurrents se sont affrontés dans différentes conditions, révélant les véritables capacités de l’architecture de Bergamo.

Vers l’Avant : La Voie à Suivre

Tandis que Bergamo brille de mille feux, le terrain est dynamique. Malgré les défis liés à l’Altra Max d’Ampere et à l’AmpereOne, Bergamo prend les devants en étant déjà disponible et en s’intégrant aux plateformes serveur SP5 qui ont commencé à être livrées ces derniers mois. À mesure que le paysage informatique évolue, l’innovation d’AMD trace une trajectoire prometteuse pour des solutions serveur hautes performances.

Restez à l’écoute pour des plongées plus profondes dans les benchmarks, des analyses architecturales et l’évolution du paysage technologique. D’ici là, optimisez vos cœurs et multipliez vos threads !