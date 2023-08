AMD Bouleverse le Monde du Gaming avec ses Ryzen V2000 : Doublant les Performances, Voici le Futur des Machines Haute Performance !

L’Aube d’une Nouvelle Ère : AMD en Pleine Renaissance

Nouvelle prouesse d’AMD qui se hisse au sommet de l’innovation technologique ! Le lancement époustouflant des processeurs Ryzen 5000 n’était qu’un avant-goût. L’équipe rouge revient sur le devant de la scène avec les surpuissants SoC Ryzen V2000.

Caractéristiques du processeur AMD Ryzen™ Embedded V2000:

Architecture et technologie: Fondé sur l’architecture x86 « Zen 2 ». Technologie de gravure avancée à 7 nm.

Performance: Jusqu’à 8 cœurs et 16 threads. Optimisé pour une multitude d’applications embarquées (ex. : Thin Client, Mini PC, Edge).

Graphiques: Intègre des cœurs graphiques Radeon™. Supporte jusqu’à 4 écrans 4K indépendants. Capacité de décodage et encodage vidéo à 4K60 10b1.

Connectivité et fonctionnalités supplémentaires: 20 lignes PCIe® Gen3 disponibles. Consommation énergétique modulable avec un TDP (Power Design Thermal) allant de 10 à 54 W.



Ces caractéristiques font de ce processeur un choix performant et polyvalent pour diverses applications, alliant une puissance de traitement élevée, une efficacité énergétique et des capacités graphiques avancées.

Un Concentré d’Innovation : Ryzen V2000 à la Loupe

Imaginé pour les technophiles avertis, chaque chipset, gravé en 7 nm, est une pure merveille technologique. Embarquant jusqu’à 8 cœurs Zen 2, ces puces jouissent de l’excellence de Radeon Graphics pour une immersion graphique sans précédent.

Plus qu’un Simple SoC : Le Cœur de Machines de Demain

Ne vous y trompez pas ! Bien que taillés pour le gaming ultime, les Ryzen V2000 ont une vocation bien précise. Prenant la relève des légendaires Ryzen V1000, ils sont conçus pour des applications professionnelles de pointe, allant des bornes interactives aux machines à sous futuristes.

Performance Maximaliste : Les Chiffres qui Éblouissent

Détendez-vous et savourez : les Ryzen V2000 offrent une performance inédite, doublant leurs prédécesseurs de 2018. Qu’il s’agisse des modèles oscillant entre 1,7 GHz et 3,0 GHz, ou de ceux pouvant atteindre un bluffant 4,25 GHz en boost, chaque puce est une promesse d’excellence. Sur le plan graphique, la différence est palpable : des versions dotées de 6 CU à 1,5 GHz jusqu’aux modèles premium avec 7 CU à 1,6 GHz.

Éco-Efficience : La Puissance Maîtrisée

La grandeur des Ryzen V2000 ne s’arrête pas à leur performance brute. AMD signe ici un bijou d’efficacité énergétique. L’équilibre parfait entre performance et consommation est atteint, avec des puces demandant entre 10 à 54 W tout en délivrant une puissance phénoménale.

L’Adoption des Géants : Vers des Mini PC Next-Gen

Le buzz est réel. Les mastodontes de l’industrie, Advantech, Sapphire et AsRock en tête, ont déjà annoncé leur intention d’exploiter ces bijoux technologiques, envisageant de les incorporer dans des Mini PC de la nouvelle génération.

Ryzen V1000 sont des SoC (System on a Chip)

Les Ryzen V1000 sont des SoC (System on a Chip) d’AMD qui combinent des cœurs CPU de la microarchitecture Zen avec une unité graphique basée sur la technologie Vega d’AMD. Ces SoC ont été conçus principalement pour des applications industrielles et intégrées, et non nécessairement pour le grand public.

AMD launches Ryzen Embedded V2000 chips with up to 2X performance boos https://t.co/KivYy7kNwm — Liliputing (@liliputingnews) November 10, 2020

Caractéristiques Ryzen V1000 :

Microarchitecture Zen : Les Ryzen V1000 étaient basés sur la première génération de la microarchitecture Zen d’AMD. Technologie graphique Vega : C’était l’une des particularités des Ryzen V1000. Ils intégraient une solution graphique basée sur l’architecture Vega d’AMD, offrant ainsi une puissance graphique décente intégrée directement dans le SoC. Applications intégrées : Tout comme les V2000, les V1000 n’étaient pas destinés au grand public, mais plutôt à des applications intégrées, comme les bornes d’information, les machines à sous, et autres appareils industriels. Gravure : Les V1000 étaient également gravés en technologie fine, bien que je n’aie pas le chiffre exact en tête, cela pourrait être en 14nm ou similaire. Performance : Comme mentionné dans le texte original, les Ryzen V2000 offrent des performances doubles par rapport à la série V1000. Cela témoigne des améliorations significatives apportées par AMD en termes d’efficacité, de puissance et d’architecture entre les deux générations.

Pour des détails plus précis ou des informations techniques sur les Ryzen V1000, il serait préférable de consulter les fiches techniques ou les communiqués officiels d’AMD ou de sources spécialisées en hardware.