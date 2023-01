Le reconditionnement des produits high-tech, un marché en pleine expansion

Les problèmes environnementaux de notre planète sont de plus en plus préoccupants. En réponse à ces défis, on note depuis quelques années une prise de conscience écologique à divers niveaux.

Gouvernants, entreprises publiques et privées, de même que particuliers s’investissent désormais dans la protection de l’environnement, par tous les moyens possibles.

Le recyclage et le reconditionnement de produits figurent parmi les initiatives les plus promues, et les entreprises qui s’engagent dans ce secteur doivent faire face à une demande sans cesse croissante.

Dans cet article, nous vous parlons du reconditionnement de produits high-tech, un marché en pleine expansion.

Reconditionnement de produits : de quoi s’agit-il ?

Le reconditionnement de produits renvoie à un processus au cours duquel un produit ayant déjà fait l’objet d’une utilisation par un premier propriétaire est remis dans un état proche du neuf. Pour aboutir à un produit reconditionné, un diagnostic est d’abord effectué sur le produit, à la suite duquel des réparations et des tests sont effectués, pour s’assurer que le produit est prêt à repartir sur le marché.

Dans le cadre d’un smartphone par exemple, un diagnostic complet, une mise à jour et un nettoyage professionnel sont effectués, afin de s’assurer que l’appareil fera le bonheur de son prochain propriétaire.

Les produits qui font généralement l’objet d’un reconditionnement sont entre autres les appareils électroniques, les appareils ménagers, les outils électriques, les jouets et les meubles. En pratique, les produits reconditionnés sont optimisés pour offrir de bonnes performances, ce qui fait que vous n’avez pas à craindre de mauvaises surprises.

D’ailleurs, la plupart des opérateurs du secteur offrent une période conséquente de garantie, pouvant aller jusqu’à deux ans sur certains appareils, et un service après-vente réactif et efficace. On comprend donc pourquoi la demande en produits reconditionnés ne cesse de croître, surtout en ce qui concerne le high-tech. Mais quelle est la différence avec les produits d’occasion ?

Différence entre produit reconditionné et produit d’occasion

Les deux expressions sont souvent employées de manière interchangeable, qu’on en confond parfois le sens. Mais en réalité, il existe une réelle différence entre un produit reconditionné chez Largo et un produit d’occasion. Qu’il s’agisse d’appareils électroniques ou électroménagers, électriques ou encore de meubles, un produit reconditionné est l’aboutissement d’un processus méticuleux où des experts se sont attelés à le remettre dans un état assez proche du neuf. Cela n’est pas forcément le cas des produits d’occasion.

En effet, un produit d’occasion peut être vendu en l’état. Il n’a donc pas besoin de passer par un processus de diagnostic, de mise à jour, de nettoyage et de réparation, comme les produits high-tech reconditionnés chez Largo. Si les deux ont en commun d’avoir déjà fait le bonheur d’un premier propriétaire, le produit d’occasion comporte plus de risques pour le nouvel acquéreur, car il n’a pas été remis à neuf.

Pour un smartphone notamment, les différences se situent sur les points suivants :

Pas de test visuel (traces de fissures) ;

Pas de diagnostic technique réalisé ;

Pas de test d’autonomie ni de réparations ;

Pas de garantie en cas de panne ni de SAV.

Par conséquent, les produits d’occasion sont relativement moins chers sur le marché, par rapport aux produits reconditionnés, qui demeurent néanmoins plus accessibles que les produits neufs.

Intérêt économique du reconditionnement de produits

Si l’aspect écologique motive de plus en plus de personnes, il faut reconnaître que c’est d’abord l’intérêt économique qui attire le plus grand nombre. Le reconditionnement de produits permet notamment de proposer des produits à des prix moins élevés, ce qui peut augmenter l’accès des consommateurs à des produits de qualité.

Parlant des gadgets high-tech ou des smartphones de dernière génération entre autres, le coût d’acquisition du neuf est parfois exorbitant. Il faut par exemple prévoir bien au-delà des 1500 euros pour s’offrir l’un des derniers modèles d’iPhone.

Or en France, Largo propose l’iPhone 11 reconditionné, mais aussi en vert, à un prix allant de 20 à 40 % moins cher que le neuf. Ces smartphones qui sont évalués sur 37 points de contrôle et passent 123 tests sont difficiles à différencier du neuf à l’œil nu. De plus, ils n’ont rien à envier au neuf du point de vue des performances, en raison des multiples tests dont ils ont été l’objet.

Alors, quand on peut avoir le neuf pour moitié prix, cela s’appelle une aubaine et la forte demande sur le marché français témoigne de l’intérêt grandissant pour ce type de produits. Cela dit, le reconditionné procure également un avantage environnemental très pertinent.

Intérêt environnemental du reconditionnement de produits

En prolongeant la durée de vie de certains produits, on évite d’en fabriquer de nouveaux. C’est un avantage conséquent qui se ressent aussi bien au niveau de l’utilisation des matières premières, que de la consommation d’énergie, sans oublier la production de déchets.

En pratique, le reconditionnement permet de tirer le maximum des produits, en prolongeant leur utilisation. Cela réduit en conséquence les besoins en matières premières et en énergie pour la fabrication de nouveaux produits, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre, liées à la production de nouveaux produits. Le recours aux produits reconditionnés permet également de réduire les déchets, en augmentant le taux de recyclage des produits en fin de vie.

De plus, le reconditionnement peut contribuer à la réduction de l’utilisation des ressources naturelles, comme les minerais, les métaux et les hydrocarbures, qui sont nécessaires à la fabrication de nouveaux produits.

Par ailleurs, cette initiative peut également aider à la réduction des émissions de polluants liées à l’utilisation de produits neufs, comme les émissions de particules fines et les émissions de gaz à effet de serre, liées au transport de produits neufs depuis les usines de production jusqu’aux points de vente. Selon l’Ademe, un smartphone reconditionné a un impact environnemental huit fois moins qu’un smartphone neuf.

Le reconditionnement de produits est clairement un moyen efficace de réduire l’impact environnemental de la consommation de produits et de soutenir une économie circulaire, qui vise à prolonger la durée de vie des produits et matières, en plus de réduire les déchets.

Le marché des produits high-tech reconditionnés en France

Le marché français est marqué par une demande sans cesse croissante en produits reconditionnés. La montée d’une prise de conscience écologique associée aux effets de la crise, fait des produits high-tech reconditionnés, une réelle alternative aux produits neufs. Les consommateurs sont de plus en plus conscients de l’impact environnemental de l’achat de nouveaux produits et cherchent des alternatives plus durables.

Les produits high-tech reconditionnés, tels que les smartphones, les ordinateurs portables et les tablettes, sont particulièrement populaires, car ils offrent une performance et une fonctionnalité similaires à celles des produits neufs, tout en étant moins chers.

Il existe plusieurs acteurs majeurs sur le marché des produits high-tech reconditionnés en France, notamment des entreprises spécialisées dans le reconditionnement de produits électroniques, des distributeurs de produits reconditionnés et des sites de vente en ligne. Les entreprises de reconditionnement testent et nettoient les produits, pour s’assurer qu’ils fonctionnent correctement, avant de les revendre. Les distributeurs et les sites de vente en ligne offrent également des garanties et des retours pour les produits achetés.

Il est important de noter que le marché des produits high-tech reconditionnés en France est encore petit par rapport à d’autres pays comme l’Allemagne ou les États-Unis, mais il est en croissance rapide. Largo a par exemple réalisé au deuxième trimestre de 2022 une croissance de +50 % par rapport au T2 2021. Il est donc attendu que ce marché continue de croître dans les années à venir, en raison de la prise de conscience croissante de l’impact environnemental de l’achat de nouveaux produits et de l’augmentation de la demande de produits économiques.

Que faut-il savoir sur Largo ? Ce pilier du reconditionnement en France.

Largo est une entreprise française de reconditionnement de produits high-tech qui a été créée en 2016. Elle a pour mission de proposer des produits reconditionnés de qualité, à des prix abordables, tout en contribuant à réduire l’impact environnemental lié à la production de nouveaux produits. L’entreprise se concentre principalement sur les smartphones, les ordinateurs portables et les tablettes, mais propose également d’autres produits électroniques tels que les montres connectées, les casques audio, etc.

Largo s’engage à offrir des produits de qualité, en testant minutieusement chaque appareil avant de le mettre en vente. Les appareils sont nettoyés, réparés si nécessaire et remis à neuf avant d’être revendus. L’entreprise offre également une garantie sur les produits reconditionnés vendus, afin d’assurer la satisfaction des clients.

Avec une forte présence en ligne et des points de vente physiques en France, Largo fait partie des acteurs de premier ordre dans l’hexagone, en matière de produits reconditionnés. En proposant des produits de qualité à des prix abordables, Largo vise à rendre l’achat de produits reconditionnés plus accessible et plus courant, contribuant ainsi à la transition vers une consommation plus durable.

Qualités et garanties des produits high-tech reconditionnés chez Largo

Largo met un point d’honneur à proposer des produits high-tech reconditionnés de qualité et offre une garantie sur ses produits vendus. La garantie proposée par Largo couvre généralement les défauts de fabrication et les défauts de fonctionnement pendant une période spécifiée. Elle peut varier selon le produit et le niveau de reconditionnement (reconditionné comme neuf ou reconditionné certifié). Il est important de noter que les produits reconditionnés ne sont pas couverts par la garantie-constructeur, mais plutôt par la garantie de l’entreprise de reconditionnement.

En général, les produits reconditionnés de Largo sont soumis à des tests rigoureux pour s’assurer qu’ils fonctionnent correctement avant d’être mis en vente. L’entreprise propose également des retours et des échanges pour les produits qui ne répondent pas aux attentes des clients.

En achetant par exemple l’iPhone vert reconditionné par Largo, vous bénéficiez d’une garantie de 24 mois. Dès réception de votre smartphone, vous avez 21 jours pour le tester. L’entreprise vous garantit une totale satisfaction, sinon vous êtes remboursé. Notez qu’en cas de dysfonctionnement de votre smartphone reconditionné, le remplacement se fait généralement en 72 heures.

Quelles sont les précautions pour la mise sur le marché de produits reconditionnés ?

Il est important que les produits reconditionnés soient évalués et testés pour garantir qu’ils fonctionnent correctement avant d’être mis en vente. En clair, il convient de prendre certaines précautions, afin de garantir la sécurité et la satisfaction des consommateurs. Voici quelques précautions à prendre en compte :

Effectuer des tests de qualité pour s’assurer que le produit reconditionné fonctionne correctement et répond aux normes de sécurité ;

Assurer une réelle transparence en communiquant clairement sur l’état du produit reconditionné, s’il a été réparé ou remplacé et l’étendue de la garantie ;

S’assurer que les produits reconditionnés sont correctement nettoyés et désinfectés avant d’être mis sur le marché ;

Mettre en place des procédures de gestion de la qualité, pour garantir la qualité des produits reconditionnés à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement ;

Assurer une traçabilité des produits reconditionnés, pour garantir la possibilité de les retirer du marché en cas de problème.

Il est important de respecter les normes et réglementations en vigueur pour la vente de produits reconditionnés, pour la sécurité des utilisateurs et pour éviter tout problème légal.

Quel avenir pour le reconditionnement de produits high-tech en France ?

Un avenir prometteur se profile à l’horizon, pour le reconditionnement des produits high-tech en France. Les consommateurs sont de plus en plus conscients de l’importance de la préservation de l’environnement et cherchent des options plus durables pour acheter leurs produits. Les entreprises qui proposent des produits reconditionnés peuvent également réaliser des économies en réutilisant les composants disponibles, plutôt que d’en produire de nouveaux. Tout cela augure d’excellentes perspectives de développement pour la filière des produits high-tech reconditionnés en France.

D’ailleurs, Largo a entrepris depuis septembre 2021, l’optimisation de son processus de reconditionnement de produits high-tech, après avoir recruté son Directeur de production. La modernisation de son outil industriel a favorisé l’automatisation de plusieurs phases clés de ses processus. Il faut noter également une extension de son site industriel afin d’accroître sa capacité de reconditionnement. L’objectif pour fin 2022 était de 25 000 produits reconditionnés par mois.

Toutes ces dispositions témoignent non seulement de la bonne santé du secteur, mais également de ses excellentes perspectives de développement pour l’avenir.