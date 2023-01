5 accessoires et gadgets tech originaux à avoir absolument en 2023

Les accessoires tech occupent une place prépondérante dans le quotidien de tous aujourd’hui.

Il en existe de toutes sortes pour différents usages et adaptées à des domaines différents. De plus, chaque temps vient avec ces accessoires tech tendance et originaux.

Découvrez dans cet article quelques accessoires tech originaux à avoir absolument en 2023.

Chargeur sans fil

Les chargeurs sans fil se veulent des accessoires originaux à posséder pour suivre la tendance. Ils permettent d’alimenter la batterie de votre téléphone en posant simplement ce dernier sur la plaque d’induction.

Plus besoin d’utiliser les câbles qui s’avèrent parfois trop encombrants ou d’endommager le bout de charge de votre smartphone. Sachez que vous pouvez toujours opter pour un kit de transformation si votre téléphone n’est pas compatible avec la charge sans fil.

Coque anti choc pour téléphone

Les coques téléphone se révèlent aujourd’hui des accessoires incontournables, surtout les coques anti choc. En effet, les smartphones disponibles sur le marché ces dernières années se veulent de pures merveilles au niveau des performances et du design.

Mais cela reviendrait à exposer votre téléphone à des dommages si vous ne le protégez pas avec une coque ou un étui. Vous ne voudrez certainement pas voir votre joli téléphone se casser en cas de chute. Les coques anti choc constituent les protections les plus robustes grâce à leurs coins renforcés et leurs poches d’air.

Elles facilitent aussi la prise en main de certains modèles de téléphones dont le design les rend particulièrement glissants. Pour vous offrir la coque anti choc adaptée à votre téléphone, rendez-vous sur https://paprikase.com/.

Cette plateforme présente une large collection de coques anti choc qui protègeront la partie externe et les composants internes de votre téléphone. Cela vous évitera de dépenser de l’argent pour d’éventuelles réparations. Vous trouverez des modèles avec un design élégant et doté de fonctionnalités intéressantes.

Support tél pour bureau

Le support téléphone pour bureau se classe parmi les accessoires tech les plus originaux et les plus utiles pour la plupart des personnes aujourd’hui. Comme vous le savez, les smartphones tiennent une place importante dans le quotidien de tous, car ils permettent de réaliser de nombreuses choses. Il serait dommage de devoir vous pencher en avant ou poser votre smartphone contre un mug avant de pouvoir l’utiliser sur votre bureau au travail.

Le support téléphone pour bureau vient vous faciliter la vie. Il possède un emplacement qui accueille votre smartphone et vous permet de le suspendre à bonne hauteur pour accéder facilement au contenu affiché sur l’écran. Avec cet accessoire, vous pouvez consulter des dossiers, lire vos mails ou réaliser des appels vidéo. Il vous permet de posséder plusieurs écrans pour travailler plus confortablement et augmenter votre productivité.

Par ailleurs, le support téléphone pour bureau se montre également utile à la maison et lors de vos divertissements. Il suffit de placer votre téléphone dans ce support pour vous exercer à la cuisine en regardant une vidéo de recette ou pour suivre des cours de piano en ligne. Vous pouvez l’utiliser pour regarder vos films et séries préférées.

Support bureau pour ordinateur

Si vous souhaitez vous offrir un accessoire tech original cette année, l’idée d’un support bureau pour ordinateur devrait vous convaincre. Ce socle permet d’ajuster la hauteur de votre pc pour travailler dans la bonne posture. Cela vous évitera de fatiguer vos cervicales. De même, vous pourrez réduire l’éblouissement de l’écran et diminuer donc la fatigue oculaire.

Sachez qu’en maintenant votre ordinateur en hauteur, ce support permet à l’air chaud sortant du dessous et des côtés du pc de circuler plus facilement. Votre ordinateur conservera ainsi une bonne température et ne s’endommagera pas trop vite. Le support bureau pour ordinateur permet de réduire l’encombrement de votre bureau et se veut compact, pliable et possède un poids léger. Vous pourrez donc le transporter facilement.

Pensez à des accessoires pour la photo et la vidéo

Il existe un certain nombre d’accessoires tech que vous pouvez adopter pour réaliser de belles photos et vidéos.

Ensemble trépied, micro et projecteur LED

Avec le pack trépied, micro et projecteur LED, vous pouvez vous improviser créateur de contenus sans posséder un appareil photo et un éclairage professionnel. Le trépied sert de support à votre smartphone tandis que le micro intégré permet de prendre un son de qualité. Quant au projecteur, il permet de balancer entre différents modes d’éclairage.

Ring light

Cet accessoire vous permet de posséder le meilleur éclairage pour prendre des clichés parfaits et réaliser des vidéos de qualité. De plus, il intègre un emplacement compatible avec la plupart des smartphones. Vous pouvez voir ici plus d’accessoires du même type.