Coques les plus solides pour iPhone : Pourquoi avoir une coque incassable est utile

La coque RhinoShield SolidSuit protège le dos et les divers éléments présents sur les côtés de votre appareil. Même une partie de l’écran est recouverte. Grâce à cela, vous n’avez plus à craindre que la face de votre iPhone soit rayée lorsque vous le mettez à plat. Facile à manier en raison de son poids léger et de sa structure assez fine, cette coque est personnalisable dans le dos et évite les dommages suite aux chutes de moins de 3,5 m.

Coque Spigen transparente pour iphone