Quels sont les critères d’un bon réseau pour jouer en ligne sur PC ?

4.8/5 - (14 votes)

On utilise sa connexion internet pour de multiples besoins : naviguer, regarder sa série préférée, travailler, appeler en visio ou encore, ce qui nous intéresse aujourd’hui, jouer en ligne.

Cependant, cette dernière utilisation de la connexion internet s’avère peut-être l’une des plus exigeantes : la réactivité et la stabilité du réseau sont des critères primordiaux pour jouer dans de bonnes conditions.

Pour vous aider à jouer sans problème, nous vous avons préparé un petit article des critères les plus importants.

Ce que vous devez retenir des critères d’un bon réseau pour jouer en ligne sur PC :

Optez pour la fibre en 2024, car l’ADSL présente un ping trop élevé pour jouer en ligne.

Assurez-vous que votre matériel, notamment la carte graphique et la connexion Ethernet, est adapté au gaming.

Maintenez vos pilotes et logiciels à jour pour garantir une expérience de jeu optimale.

Utilisez une connexion filaire ou Wi-Fi 6/7, et gardez votre ordinateur propre et bien entretenu.

Lire : Comment faire des tests de vitesse de votre connexion Internet ?

La fibre : un indispensable pour jouer en ligne sur PC

Si vous n’avez pas encore fait le saut vers le réseau fibré en 2024 (année où nous écrivons ces mots), c’est le moment ou jamais ! En effet, l’ADSL présente de piètres performances pour jouer en réseau, notamment à cause d’un ping beaucoup trop important. Pour rappel, ou information, le ping est le temps que met le réseau à répondre à une action d’un joueur (il appuie sur un bouton : l’action doit être effectuée le plus rapidement possible sur le serveur de jeu).

Ainsi, en faisant le choix de la fibre, particulièrement avec un abonnement haute performance (le débit montant est important), vous mettez toutes les chances de votre côté pour réussir les meilleurs frags en ligne ! ( ici )

Lire : Privée de la fibre : Voici la meilleure option pour une connexion internet haut débit ?

Votre matériel gaming : un critère essentiel pour jouer en réseau

Quand on pense gaming et PC, on associe souvent cela au fait d’avoir une bonne carte graphique pour jouer. Bien entendu, c’est l’un des critères les plus importants pour jouer convenablement (en ligne ou en local d’ailleurs), mais ce n’est pas le seul. Voici une petite liste du matériel influant vos parties de jeu en ligne :

La puce Wifi (préférez même une connexion câblée, via Ethernet)

Le temps de réponse de votre écran

Les temps de réponse du clavier et de la souris (les meilleurs joueurs sont en filaire généralement)

Et le reste du matériel classique du gamer : RAM, carte graphique (nous y revenons), processeur…

Vous l’aurez compris : il ne suffit pas d’avoir le meilleur réseau possible pour jouer en ligne, mais aussi de s’assurer que le matériel informatique est à la hauteur des attentes que vous pouvez avoir en tant que joueur.

Lire : Pourquoi choisir une connexion internet par satellite en France

Quels sont les paramètres à avoir pour jouer facilement en ligne sur PC ?

Maintenant que nous savons l’importance du réseau (notamment via un abonnement fibre – Ici ) et du matériel, n’oublions pas que cela est généralement suivi par un paramétrage précis et en adéquation avec vos besoins. La première des choses à faire, c’est d’avoir des pilotes et logiciels à jour : carte graphique, carte réseau ou même jeu… Pensez à toujours vérifier ces éléments régulièrement.

Ensuite, on se penche du côté de la qualité de la connexion : préférez le filaire, mais si vous êtes dans l’obligation de jouer en Wifi, tournez-vous vers le Wifi 5 ou, mieux encore, 6 ou 7. Enfin, on termine par des conseils globaux, mais qui ont leur importance : l’ordinateur doit être correctement entretenu. Évitez d’avoir trop de fichiers ou logiciels inutiles, faites en sorte qu’il soit le plus propre possible… Et vous serez fin prêt pour jouer en réseau !