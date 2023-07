Achat de site internet : avantages, démarches et critères de choix

Elsevier Masson Guide de l'examen clinique et du diagnostic en dermatologie: Livre + site internet

Le développement de la technologie a profondément bouleversé nos habitudes de vie ces dernières années. Désormais, on peut s’informer, se distraire, acheter ses produits ou gérer ses affaires depuis le confort de son canapé.

La révolution issue de ce changement a aussi impacté la vie des entreprises. Pour dynamiser leurs affaires et asseoir la notoriété de leurs marques, la plupart ont recours à l’achat des sites internet.

En quoi consiste cette pratique ? Quels avantages présente-t-elle pour les entreprises ? Quelles variables considérer dans l’achat de son site internet ? Quelles plateformes privilégier pour réussir cette opération ? Explications.

Pourquoi opter pour l’achat d’un site internet ?

Internet est incontestablement l’outil de communication le plus moderne de notre époque. Les entreprises y ont recours à travers les sites internet pour étendre leurs activités et élargir leur clientèle. Or, pour être compétitif, il ne suffit pas d’être présent sur le Net.

Pour atteindre une audience plus large, il faut surtout être référencé dans les moteurs de recherches comme Google. Malheureusement, le processus d’optimisation d’un site est à la fois complexe et exigeant.

Pour dynamiser rapidement ses activités, l’achat de site internet se présente comme l’alternative la plus efficace. En vous inscrivant donc dans cette dynamique, vous avez la certitude de disposer d’une plateforme intuitive, ergonomique et opérationnelle. Mieux, vous profiterez :

De l’historique du domaine ;

De sa réputation sur le web ;

De son classement dans les SERP ;

De son potentiel de développement ;

Etc.

Autant de facteurs qui vous permettront de vous positionner convenablement sur le marché et d’asseoir rapidement votre notoriété. L’autre bonne nouvelle, c’est que vous gagnerez aussi en temps et en productivité.

La vérité, c’est que le positionnement d’un site internet dans les résultats affichés par les moteurs de recherches est un processus long et contraignant. Pour preuve, pour vous faire détecter par les robots de Google, il vous faut travailler en moyenne 4 à 6 mois pour apparaître dans ses SERP. Et, ce n’est que le début.

Pour monter dans ce classement, il vous faut produire régulièrement des contenus, travailler la fluidité de votre site, améliorer son design et dynamiser votre stratégie backlink. Autant d’éléments qui nécessitent du temps, de l’énergie et une bonne dose de professionnalisme.

En acquérant un site déjà existant, vous vous épargnerez cette masse de travail. Mieux, vous optimiserez votre temps. Mais attention ! Pour opérer un excellent choix, il vous faut surtout opter pour les sites rentables.

Pour y parvenir, notre conseil, c’est de privilégier les plateformes spécialisées dans le domaine comme Onlineasset. Ainsi, vous vous assurerez de mettre toutes les chances de votre côté pour dynamiser vos affaires.

Quelles variables prendre en compte lors de l’acquisition d’un site internet ?

Même s’il présente un nombre impressionnant d’avantages, l’achat d’un site internet ne doit pas être pris à la légère.

Et pour cause, son impact considérable sur votre potentiel de développement et le référencement de vos activités.

Pour opérer un excellent choix, vous ne devez surtout pas vous limiter au design et au descriptif du vendeur. Pour être efficace, votre choix doit se baser sur :

La valeur du domaine

Le nom du domaine, voilà l’un des premiers éléments à évaluer lors de l’acquisition de votre site internet. Pour profiter d’un excellent trafic, celui-ci doit s’aligner sur vos principales activités. Avant de donner votre consentement, prenez donc le temps de vérifier s’il s’accorde à votre projet.

Cette étape franchie, examinez sa valeur sur le marché. De nombreux outils d’analyse vous permettront en effet d’obtenir ces informations. Ne vous en arrêtez surtout pas là. Pour vous mettre à l’abri de toutes mauvaises surprises, cherchez aussi à savoir :

Les bénéfices engrangés par le site ;

Les différentes affiliations dont il dispose ;

Le chiffre d’affaires réalisé par son détenteur.

Ces informations, vous pourrez les obtenir directement auprès du promoteur. Si celui-ci se montre réticent à vous les fournir, cela suppose qu’il n’est pas totalement transparent. Passez alors votre chemin et optez pour un autre fournisseur.

Les performances du site

La valeur du domaine évaluée, il vous faut ensuite analyser les performances du site internet que vous convoitez. Dans la pratique, il s’agira pour vous d’y naviguer en vue d’appréhender :

Sa fluidité ;

La qualité de ses contenus ;

Sa vitesse d’exécution des tâches ;

Sa compatibilité avec les smartphones ;

Etc.

Et, ce n’est pas tout. Pour vous assurer d’opérer un excellent investissement, il vous faut aussi vérifier la densité de son trafic et son positionnement dans les SERP. Pour lever vos doutes, n’hésitez pas à mener des recherches sur Google pour voir à quelle page il apparaît.

S’il se retrouve sur la première page, cela suppose qu’il bénéficie d’un bon positionnement. Dans le cas contraire, il vous faudra investir dans le SEO pour améliorer ce classement.

Gardez toutefois à l’esprit que plus il sera déclassé, plus cet investissement sera important. Pour bien opérer votre choix, il vous faut donc tenir compte de ces différents paramètres.

Quel budget prévoir ?

Autant vous l’avouer tout de suite, il serait difficile de vous dire combien dégager pour l’achat d’un site internet. La vérité, c’est que le coût varie en fonction de sa nature, sa maturité et ses performances sur le web (ici).

Dans le cas d’un site vitrine, un blog ou une plateforme en ligne, ce montant peut aller de centaines à des dizaines de milliers d’euros. Toujours est-il qu’il dépendra des performances du site et de vos attentes en matière de rendement.

Quelle plateforme privilégier pour acheter un site internet ?

Comme mentionné plus haut, l’achat d’un site internet ne doit pas se faire à la légère. Pour disposer d’un page rentable, il faut à la fois tenir compte de la valeur de son domaine et de ses performances sur le web. Malheureusement, ces données semblent complexes pour beaucoup.

Pour leur faciliter la tâche, de nombreuses plateformes existent dans le secteur. Au nombre de celles-ci, Online Asset figure en bonne place. Son approche nous paraît en effet la plus indiquée. Fiable, elle met à la disposition des acquéreurs des sites déjà rentables.

Révolutionnaire, elle propose une option de gestion au cas où ceux-ci ne seraient pas en mesure d’assurer ces tâches. Mieux, ils profiteront des bénéfices engrangés par le site sans avoir à payer les frais de gestion. En recourant donc à leurs offres, vous avez l’assurance d’investir convenablement vos économies. De quoi asseoir rapidement votre notoriété, n’est-ce pas !