Quelles études post-bac suivre pour travailler dans l’informatique ?

Si votre rêve est de travailler dans l’informatique et que vous pensez à des formations post-bac, sachez qu’il en existe une multitude.

Celles qui sont recommandées pour décrocher rapidement un emploi et se faire un nom vous sont détaillées ici !

Le BTS Services Informatiques aux Organisations

Divers secteurs peuvent bénéficier de vos compétences en tant qu’informaticien dans ce domaine. Ce sont entre autres la domotique, le transport ferroviaire, l’automobile, etc.

Il est possible d’accéder à une telle formation avec un BAC général ou avec un BAC professionnel. Vous pouvez également présenter un BAC technologique de type STMG ou STI2D pour être accepté dans une école.

Les options SLAM et SISR sont celles qui vous sont proposées pour décrocher un tel diplôme. La première est rattachée à la conception et au développement d’applications. Quant à la seconde, elle renvoie aux solutions d’infrastructures et au bon fonctionnement des équipements.

Rappelons que le titulaire de l’option SLAM est préparé à occuper des fonctions d’analyste, d’intégrateur Web, de chef de projets de développement, etc. Le titulaire de l’option SISR de son côté, est habileté à exercer en tant que technicien, administrateur réseaux et systèmes, chef de projets réseaux et systèmes, etc.

Le BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations) forme les personnes qui le désirent à la mise sur pied d’objets connectés pour les organisations. Il s’agit ici de production et de fourniture aux services informatiques.

Le BTS Systèmes Numériques

Avec un BTS Systèmes Numériques, vous serez apte à développer et à exploiter des systèmes informatiques et des applications. Qu’ils soient en réseau ou non, les uns et les autres seront dévolus aux différents procédés de production de services techniques et de biens d’équipement.

Ledit diplôme peut être obtenu après une formation initiale ou en alternance. En fonction de ce que vous aurez choisi, le programme de formation peut différer. Aussi, les deux options disponibles sont l’EC et l’IR.

L’option Électronique et Communications/EC

En décrochant votre BTS SN Option EC, vous interviendrez sur la partie électronique de tous les systèmes techniques. Les microprocesseurs et les outils de mesure des signaux ne seront plus un secret pour vous.

De même, vous pourrez faire valoir vos compétences en tant que technicien d’essais ou en tant que technicien support utilisateur. Avec quelques années d’expérience, vous pourrez occuper un poste de responsable de service après-vente.

L’option Informatique et Réseaux/IR

Lorsque vous vous inscrivez en Informatique et Réseaux, vous pourrez concevoir des sites Web et des logiciels à la fin de votre formation. Autrement dit, la programmation sera votre domaine d’action. Les systèmes mobiles, les réseaux et les langages Php, C++ et Java seront votre tasse de thé.

Les titulaires d’un BAC STI2D et d’un BAC général avec orientation scientifique sont ceux qui peuvent déposer leurs dossiers pour accéder à un tel apprentissage. Toutefois, si votre dossier scolaire est excellent, vous pourrez être accepté avec un BAC Pro MELEC (Métiers de l’Électricité et de ses Environnements Connectés) ou un BAC Pro SN.

Le DEES en Informatique

En savoir plus sur le DEES Informatique, c’est retenir qu’il est inclus dans la liste des Diplômes Européens d’Études Supérieures. Comme la plupart des formations BAC+3, il est délivré après une formation initiale ou en alternance. Vous pouvez également l’obtenir à la suite d’un enseignement à distance. Il est ouvert à tous les étudiants de niveau BTS/BAC+2.

Le recrutement est effectué par des établissements membres de la Fédération Européenne des Écoles. Votre dossier est accepté soit après un concours, soit sur dossier. Aussi, vous pourrez intégrer cette filière avec un Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) ou avec un BAC+2 DEUG.

Avec un DEES en Informatique, vous êtes outillé pour travailler comme cadre intermédiaire dans la direction informatique d’une entreprise. Vous pourrez également postuler pour un poste de technicien commercial ou devenir consultant dans une SS2I. Les SS2I sont les Sociétés de Services en Ingénierie Informatique.

Le BUT Génie Électrique et Informatique Industrielle

Les BUT sont les Bachelors Universitaires de Technologie. Ils sont tous accessibles après le baccalauréat et correspondent à une licence. Les diplômes délivrés à la fin de ces formations sont des diplômes d’État.

Le programme à suivre pour le BUT GEII est composé de cours magistraux, de travaux pratiques, de projets tutorés et de travaux dirigés. Vous serez préparé à concevoir, à installer, à programmer et à procéder à la maintenance de systèmes électroniques automatisés ou non.

Devenez un spécialiste de l’informatique industrielle, de l’électronique ou de l’électricité avec une telle formation. On retrouve également dans ce cursus, la maîtrise de l’énergie, les systèmes embarqués et l’automatisme.

Votre savoir-faire pourrait être sollicité dans la construction automobile, spatiale, navale, ferroviaire et dans l’agro-industrie. Vous serez aussi le bienvenu dans le secteur du spectacle, de la musique et de l’industrie chimique. Vous occuperez entre autres des postes de roboticien, d’automaticien ou d’assistant-ingénieur.

Si vous poursuivez votre apprentissage, vous évoluerez vers des postes de chef chantier ou de chef projet.

Le BUT Métiers Multimédia et Internet

Encore appelé BUT MMI, ce diplôme vous propose trois différents parcours. Le parcours création numérique fait de vous un créateur graphique, un game designer, un infographiste, un écrivain multimédia, etc. Vous pourrez déployer vos compétences dans une agence publicitaire, dans une agence Web ou dans une agence de communication.

Les deux autres parcours sont le parcours dispositifs interactifs et développement Web, ainsi que le parcours design d’expérience et stratégie de communication numérique.

Les compétences scientifiques et techniques requises pour réussir une telle formation sont entre autres un usage courant d’Internet, un intérêt pour tout ce qui touche à la communication numérique, à la conception de sites Web, à l’animation de réseaux sociaux et à la réalisation de vidéos.

De même, vous devrez être en mesure de développer votre sens critique et de dénicher l’information où qu’elle se trouve. Vos connaissances en bureautique doivent être solides et vous devez maîtriser le français et l’anglais.

Décrochez votre BUT MMI avec un BAC général ou avec un BAC STI2D. Poursuivez, si vous le souhaitez, vos études en master ou en école spécialisée pour obtenir soit un Master Création Numérique, Audiovisuel, Jeux ou Médias Interactifs Numériques. Allez également à la conquête d’un diplôme d’Ingénieur ou d’un diplôme d’école de commerce !