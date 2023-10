Boostez vos campagnes Demand Gen sur Google Ads : L’avenir des publicités digitales commence maintenant ! Toutes les clés dévoilées !

Demand Gen : Une nouvelle ère pour les campagnes publicitaires sur Google Ads

Google a récemment lancé Demand Gen, une nouvelle fonctionnalité disponible pour tous les utilisateurs de Google Ads. Cet outil offre un certain nombre d’avantages par rapport aux campagnes Discovery, permettant aux annonceurs de toucher de nouveaux publics et de proposer des contenus plus créatifs.

Qu’est-ce que Demand Gen ?

Demand Gen est une évolution des campagnes Discovery basées sur l’intelligence artificielle, combinant les fonctionnalités clés existantes avec de nouveaux outils, de nouveaux inventaires, des insights améliorés et un meilleur processus de création d’annonces. Contrairement aux campagnes Discovery, qui se limitaient aux images, carrousels et flux de données produits pour les publicités, Demand Gen permet désormais l’intégration de vidéos, y compris les vidéos YouTube classiques et Shorts, offrant ainsi aux annonceurs davantage d’options pour créer du contenu en phase avec leur audience.

Des campagnes plus performantes et plus engageantes

Taux de clics 3 fois supérieur : Selon les données fournies par Google, les campagnes Demand Gen offrent un taux de clic 3 fois plus élevé en comparaison avec les campagnes sociales payantes.

Coût par action réduit de 61% : Ce succès est possible grâce à la diversité des formats disponibles, permettant aux marques d'adapter leur contenu de manière optimale à leurs audiences.

Integration de vidéos : Avec cette nouvelle fonctionnalité, il est possible de combiner des vidéos avec des images et du texte issus des catalogues pour présenter les produits les plus pertinents en fonction des centres d'intérêt des clients potentiels et de leur intention de recherche.

Demand Gen vise à générer des conversions, des visites sur le site et des actions à travers des points de contact axés sur le divertissement, tels que YouTube, Discover et Gmail. Grâce à la nouvelle fonctionnalité Lookalike Segments, Demand Gen aide les annonceurs à trouver des clients potentiels qui ne sont pas encore familiers avec leur marque. Ils peuvent optimiser les performances en choisissant une stratégie d’enchères alignée sur leurs objectifs, tels que les clics, les conversions ou les actions sur les sites web.

Migration depuis les campagnes Discovery et bonnes pratiques

Menachem Ani, de JXT Group, a participé au test bêta de Demand Gen avant sa sortie générale. Dans son article “Google Demand Gen campaigns : Migration and best practices”, il partage quelques conseils pour tirer le meilleur parti de cette nouvelle fonctionnalité et bien gérer ses budgets :

1. Préparer sa stratégie de migration

Ani recommande de préparer votre stratégie de migration vers Demand Gen en tenant compte des budgets existants pour les campagnes Discovery et de votre capacité à absorber l’impact potentiel de la transition.

2. Dresser un bilan des performances actuelles

Avant de migrer vers Demand Gen, il est important d’évaluer les performances actuelles de vos campagnes Discovery et d’identifier ce qui fonctionne bien et ce qui peut être amélioré. Cela vous aidera à tirer parti des nouvelles fonctionnalités de Demand Gen pour optimiser vos campagnes.

3. Anticiper une montée en puissance progressive

Ani conseille d’anticiper une montée en puissance progressive des dépenses publicitaires pour les campagnes Demand Gen. En effet, lors de la transition, les annonceurs devront s’attendre à une période d’adaptation et d’apprentissage pour tirer pleinement parti des améliorations apportées par cette nouvelle fonctionnalité.

4. Tester différentes combinaisons de formats créatifs

Demand Gen offre aux annonceurs la possibilité de mélanger différents éléments (vidéos, images, textes) pour créer des contenus engageants pour leur audience. Il est donc recommandé de tester différentes combinaisons de ces formats pour voir quels types de messages attirent le plus l’attention et génèrent le plus de conversions.

En conclusion, Demand Gen représente une opportunité unique pour les annonceurs sur Google Ads de toucher un public plus large et de proposer des contenus toujours plus pertinents et engageants. La clé du succès réside dans une migration réussie depuis les campagnes Discovery, ainsi que dans l’expérimentation et l’exploitation intelligente des nouvelles fonctionnalités disponibles.