Placer votre trésorerie d’entreprise : les différentes options

Lorsque votre entreprise a un excédent de trésorerie, vous pouvez choisir de le placer pour faire fructifier vos actifs financiers. Il existe de nombreux supports de placement pour vous permettre de générer des bénéfices plus ou moins importants.

Chacun d’eux est principalement caractérisé par un niveau de risque donné, un taux de rendement et une durée.

Découvrez ici toutes les solutions de placement de trésorerie d’entreprise et leurs caractéristiques. De quoi vous aider à mieux effectuer votre choix en fonction de vos objectifs.

Le placement de la trésorerie d’entreprise dans des supports financiers

Il existe plusieurs supports financiers dans lesquels les entreprises peuvent investir leur surplus de trésoreries. Le compte à terme (CAT) ou dépôt à terme est par exemple l’une des solutions de placement les plus proposées par les banques.

Il s’agit d’ailleurs d’un support largement plébiscité par les entreprises, à cause de son très faible niveau de risque. Toutefois, notez que pour la plupart des supports de placement, un niveau de risque faible correspond à un faible rendement. Le compte à terme propose un rendement souvent inférieur à 1 %, avec une importante liquidité.

Par ailleurs, le compte-titre est aussi une solution financière très intéressante, car il permet aux entreprises d’investir dans tous les produits boursiers. Il s’agit concrètement d’un compte bancaire avec lequel vous avez la possibilité d’acheter des actions et d’autres titres financiers.

Contrairement au CAT, le compte-titre est un placement à long terme (8 ans, voire 15 ans et plus), avec un rendement très élevé (plus de 8,5 % en moyenne par an). Si vous recherchez un placement à court terme avec le compte-titre, vous pouvez choisir d’investir dans des obligations.

Ces dernières sont généralement moins risquées que les actions. Pour investir en bourse, vous devez confier votre projet à un courtier en bourse qui comprend le fonctionnement du compte-titre et toutes ses subtilités.

Le contrat de capitalisation représente la seule enveloppe fiscale accessible aux personnes morales. Il est assimilable à l’assurance vie des particuliers. Il permet aux entreprises d’investir leur excédent de trésorerie dans des fonds euros ou des unités de compte comme :

les produits structurés ;

les actions individuelles ;

les ETF (Exchange Traded Fund ou trackers) ;

ou encore les fonds d’investissement (SICAV, OPCVM, etc.)

En choisissant bien une option, vous pouvez effectuer votre investissement à moyen ou à long terme, avec un rendement financier variant de 1 à 2 %.

Le placement de la trésorerie d’entreprise dans des supports immobiliers

Les possibilités en matière de placement financier dans le secteur de l’immobilier sont très diversifiées. Les supports immobiliers font partie des solutions à haut rendement pour le placement d’une trésorerie d’entreprise.

Les SCPI et OPCI

Une SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) est un type de placement collectif à long terme (5 à 10 ans). Elle possède des biens immobiliers résidentiels ou d’entreprise et en assure la gestion pour le compte des investisseurs. Vous pouvez donc acheter des parts d’une SCPI pour bénéficier des revenus locatifs qui en sont issus sans supporter les contraintes liées à la gestion.

Les rendements proposés sont très intéressants et varient entre 4 et 6 %. Il est souvent recommandé aux entreprises d’opter pour les SCPI en usufruit, afin de bénéficier d’une optimisation fiscale.

Notez que la SCPI est un placement à haut risque. Les risques sont toutefois mutualisés puisque vous investissez dans plusieurs biens immobiliers situés dans différentes régions.

En outre, les SCPI font aujourd’hui face à un marché qui ralentit brutalement. Vous pouvez cliquer ici pour en savoir davantage.

Les OPCI (Organismes de Placement Collectif en Immobilier) vous permettent aussi d’investir dans l’immobilier collectif. Contrairement, aux SCPI, ils ouvrent leur allocation à des actifs financiers. Cela favorise les investissements à moyen terme (4 ans et plus) et une garantie de liquidité.

Le rendement attendu varie en moyenne entre 3 et 4 %. Il est important de rappeler que plus le rendement est élevé, plus vous risquez de perdre votre capital, c’est-à-dire la trésorerie de votre entreprise.

Le crowdfunding immobilier

Le financement participatif (crowdfunding) consiste à investir dans des sociétés porteuses de projets. Vous pouvez placer votre surplus de trésoreries dans des projets immobiliers avec d’autres investisseurs.

Ce support de placement est très rentable, mais vous expose à un risque de perte très élevé. En règle générale, le taux de rendement varie en moyenne entre 8 et 11 %. Votre investissement est bloqué jusqu’à l’issue du prêt.

Vous devez donc bien choisir le projet dans lequel investir. Il est aussi recommandé d’éviter de placer toute sa trésorerie dans le crowdfunding, au risque de tout perdre d’un coup.

Le placement de la trésorerie d’entreprise dans des supports alternatifs

En dehors des placements traditionnels présentés ultérieurement, il existe des placements alternatifs qui peuvent vous permettre de faire des bénéfices intéressants. Il s’agit par exemple des crypto-monnaies qui peuvent proposer des rendements parfois élevés. Par contre, le risque est beaucoup plus élevé, car elles sont particulièrement volatiles.

Vous pouvez aussi effectuer des placements en énergies renouvelables. Votre trésorerie peut servir à financer l’installation de centrales solaires et photovoltaïques au niveau des producteurs indépendants. La liquidité est souvent garantie au bout de 12 mois et vous bénéficiez d’un rendement de 4 %.

Quels sont les points à vérifier avant de placer sa trésorerie ?

Avant de choisir une solution de placement, vous serez avisé d’évaluer correctement la faisabilité de votre projet. Vous devez définir une stratégie de placement sans risques pour le bon fonctionnement de votre entreprise.

D’abord, il faut connaître avec précision ce qui est disponible pour l’investissement. Pour ce faire, vous devez bien calculer la trésorerie d’entreprise excédentaire. Cette analyse requiert l’intervention d’un expert-comptable qualifié.

L’objectif est de vous assurer que vous avez effectué les prévisions pour les besoins en fonds de roulement de l’entreprise. Référez-vous à votre service de comptabilité pour identifier tous les risques financiers relatifs à la réalité de l’entreprise.

Ensuite, vous pouvez définir vos horizons de placement. Vous comprenez déjà que plus ces derniers sont élevés, plus votre rentabilité sera importante. De même, le risque de perte sera élevé.

Pour effectuer vos placements, vous devez impérativement tenir compte de vos enjeux opérationnels. Si vous n’avez pas de directeur financier, faites appel à un expert pour vous accompagner dans vos procédures.