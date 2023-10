Patrick Drahi, Altice et SFR : Quelles sont les options pour réduire la dette ?

Les problèmes de l’empire d’affaires sous le microscope

Patrick Drahi est à la recherche de solutions pour régler la crise liée aux dettes qui secouent actuellement Altice, son groupe de télécommunications et médias. Parmi les choix possibles figure la vente d’une partie du capital de sa possession la plus précieuse en Europe : l’opérateur SFR. Les dirigeants d’Altice travaillent dans l’ombre pour explorer les possibilités de coopération avec leurs rivaux.

Lazard : Banque chargée de dénicher des fonds

Vincent Le Stradic, associé-gérant chez Lazard, a été mandaté par Altice afin de trouver trois milliards d’euros que le groupe doit récupérer pour apurer sa dette. C’est un défi considérable compte tenu des multiples difficultés que rencontre actuellement l’écurie Drahi. D’une part, il y a le cas de SFR, qui perd un grand nombre de clients et fait face à des complications commerciales sérieuses.

La valorisation de SFR : Un problème de taille

En outre, la valorisation de SFR par Patrick Drahi peut se révéler problématique, ainsi que les 24 milliards d’euros de dettes d’Altice France, la société mère. Depuis le 13 juillet dernier, la justice portugaise soupçonne Armando Pereira (partenaire et compagnon de longue date de Patrick Drahi) et plusieurs cadres du groupe d’imposer un réseau de fournisseurs controversés dans différentes filiales d’Altice et de prélever indûment des sommes importantes.

Le mauvais timing pour une consolidation

De plus, le moment pour envisager une consolidation semble inapproprié. Si cette fusion devait être approuvée par les autorités réglementaires, cela pourrait ouvrir la porte à des opportunités de rapprochement en France. Cependant, il ne serait pas surprenant qu’Orange ait également été approché par Patrick Drahi ou ses banquiers et lieutenants.

Orange : Un acteur incontournable en cas de projet de consolidation

Fusion entre Orange et SFR : Une option impossible ?

Patrick Drahi, à la recherche de liquidités pour réduire sa dette

En cas de projet de consolidation, la participation d’Orange serait certainement nécessaire pour l’acquisition d’actifs importants. Toutefois, il est clair que la fusion entre Orange (le leader du marché français des télécoms) et SFR (son dauphin) est quasiment impossible compte tenu de leur part de marché combinée colossale.

Pendant ce temps, la recherche de liquidités bat son plein

Actuellement, la priorité de Patrick Drahi est de réunir de l’argent pour réduire sa dette et repousser l’échéance d’un remboursement de 1,6 milliard d’euros prévu comme échéance en 2025. Cette situation, complexe à bien des égards, témoigne des nombreux défis qui attendent le tycoon des télécommunications et son équipe.

Quelle est la prochaine étape pour Altice et Patrick Drahi

Alors que les rumeurs vont bon train sur les stratégies envisagées par Patrick Drahi pour récupérer une bonne santé financière au sein de ses entreprises, il reste difficile d’établir avec certitude le scénario qu’examineront les principales parties prenantes. Toutefois, il est clair que tous les yeux sont tournés vers l’avenir et les mesures à prendre face aux dettes importantes qui pèsent sur Altice et SFR.