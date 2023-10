Best Buy met fin à la vente de films et jeux physiques, vers une ère 100% numérique

La célèbre enseigne américaine Best Buy prend la décision d’arrêter la commercialisation de DVD, Blu-Ray et jeux vidéo en format physique dès 2024. Cette annonce marque un tournant dans l’évolution du marché des supports physiques vers le tout numérique.

Best Buy, acteur majeur aux États-Unis, abandonne les supports physiques

Selon nos confrères du site américain The Digital Bits, l’un des principaux acteurs de la distribution d’électronique aux États-Unis, Best Buy, a annoncé son intention de se retirer complètement du secteur des médias physiques d’ici 2024, voire même dès la fin du premier trimestre. La décision inclut non seulement la vente de Blu-Ray, DVD et 4K Ultra HD en magasin, mais également en ligne sur son site web.

Quid des supports physiques de jeux vidéo ?

Il n’a pas été confirmé pour le moment si ce changement concerne également les jeux vidéo en format physique. Toutefois, cette nouvelle pourrait impacter davantage ce secteur déjà fragilisé par la montée du digital et les choix effectués par certaines autres enseignes comme Target, qui ont réduit leurs ventes de médias physiques ces dernières années.

Walmart reste leader malgré la baisse du marché

À l’inverse, le géant Walmart continue de dominer le marché des médias physiques outre-Atlantique avec une part de marché de 45% dans les secteurs des Blu-Ray, DVD et 4K Ultra HD. Le groupe semble donc encore croire en l’avenir de ces supports traditionnels malgré la baisse globale du marché.

Une tendance vers le tout numérique depuis plusieurs années

Depuis quelques années et surtout depuis le début de la pandémie de Covid-19, le marché des supports physiques est en déclin au profit des versions numériques. De nombreuses plateformes de streaming ont vu le jour pour répondre à cette demande grandissante de consommation digitale, offrant des catalogues toujours plus vastes et diversifiés aux abonnés.

Microsoft envisage une Xbox Series X sans lecteur de disque

L’été dernier, on apprenait également que Microsoft pourrait lancer une version complètement numérique de sa console Xbox Series X, sans lecteur de disque. Cette initiative ne ferait que renforcer cette tendance à privilégier les formats digitaux au détriment des supports physiques.

Développement des plateformes de streaming (Netflix, Amazon Prime Video, Disney+…)

(Netflix, Amazon Prime Video, Disney+…) Fermeture de chaînes de location de films (comme Blockbuster)

(comme Blockbuster) Dématérialisation des jeux vidéo avec des stores en ligne intégrés aux consoles

avec des stores en ligne intégrés aux consoles Apparition de nouvelles formules d’abonnement permettant d’accéder à un vaste catalogue de jeux dématérialisés

Quelles conséquences pour les collectionneurs et les nostalgiques ?

Avec cette annonce, Best Buy rejoint donc d’autres enseignes dans le mouvement vers le tout numérique. Les collectionneurs de films ou de jeux vidéo en format physique auront désormais moins de choix pour se procurer leurs objets de convoitise et devront peut-être se tourner vers des solutions alternatives.

Le marché de l’occasion et les boutiques spécialisées

Face à la baisse de l’offre de supports physiques neufs, le marché de l’occasion pourrait connaître un essor, avec des magasins indépendants et des plateformes en ligne proposant des articles rares ou collectors. De plus, certaines enseignes spécialisées dans la vente de films ou de jeux vidéo continueront de proposer ces formats aux amateurs du genre.

L’édition limitée et le marché de niche

Il est possible que face à cette tendance, les éditeurs choisissent de mettre l’accent sur des éditions limitées et des coffrets collectors afin d’attirer les passionnés prêts à investir dans ces produits rares et précieux. Ce phénomène pourrait ainsi créer un marché de niche pour les supports physiques.

Prenant acte de tous ces éléments, on assiste clairement aujourd’hui à une mutation profonde du marché de la distribution des films, séries et jeux vidéo en version physique. La transition vers le tout numérique semble inéluctable à moyen terme, suivant ainsi les évolutions technologiques et les comportements des consommateurs demandant toujours plus de simplicité et d’accessibilité dans leur expérience multimédia.